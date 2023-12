BingX Charity stringe una partnership con la Whale and Dolphin Conservation

SINGAPORE, 21 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX Charity, il braccio filantropico della piattaforma di scambio di criptovalute leader mondiale BingX, è estremamente lieta di annunciare un'importante iniziativa finalizzata alla gestione responsabile in relazione all'ambiente, che inizierà con una partnership stretta con Whale and Dolphin Conservation (nota anche con la sigla WDC), un'organizzazione non profit e stimato ente di beneficenza dedicato alla protezione delle balene e dei delfini con un focus sia sul porre fine alla cattività di queste due specie e alla caccia alle balene sia sulla creazione di mari sicuri.

Fondata nel 1987, la WDC è impegnata nella creazione di un mondo che garantisca la sicurezza e la libertà di ogni balena e delfino. Si tratta non solo di un atto nobile ma anche di un modo essenziale per sostenere il futuro del nostro pianeta aumentandone la resilienza climatica. La WDC opera per proteggere le balene e i delfini dai numerosi pericoli che le minacciano, tramite campagne di sensibilizzazione, ricerca scientifica, consulenze prestate ai governi, progetti di conservazione, ricerca sul campo e attività di coinvolgimento nel settore didattico e nelle comunità.

Questa collaborazione unisce BingX e la WDC in un approccio poliedrico volto ad assicurare la sopravvivenza a lungo termine di balene e delfini. Rientrano nell'ambito di questa partnership assistenza finanziaria, sforzi cooperativi per l'abolizione della cattività e l'adozione simbolica di specifici mammiferi marini per facilitarne il benessere. La partnership mira a evidenziare i problemi a cui devono far fronte gli animali marini selvatici e a mobilitare supporto globale per la preservazione degli ecosistemi marini.

Megan Nyvold, Direttrice branding presso BingX, ha sottolineato l'impegno dell'azienda alla conservazione ambientale: "La nostra mascotte Bingo rappresenta le caratteristiche di un delfino: intelligenza, cordialità e cooperazione. Queste peculiarità rispecchiano i valori essenziali di BingX, facendo della nostra partnership con la WDC una scelta naturale. Guardiamo con convinzione al seguire la strada aperta dalla WDC e ad apportare contributi significativi alla protezione di queste creature meravigliose. Questa collaborazione rispecchia il nostro impegno ad avere impatti ambientali positivi e si allinea alla filosofia alla base della nostra responsabilità sociale d'impresa".

Fin dalla sua costituzione, nel 2019, BingX Charity ha intrapreso attivamente iniziative filantropiche. Questo viaggio collaborativo in cui stanno per imbarcarsi BingX e la WDC sottolinea il più ampio impegno della piattaforma di scambio di criptovalute alla responsabilità sociale e ambientale. La partnership mira non solo a contribuire alla protezione di balene e delfini ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza critica di preservare la vita nei mari.

Informazioni su BingX

BingX è una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, con oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo. Offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione degli asset, tutti progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. Si impegna a offrire una piattaforma affidabile, che mette a disposizione degli utenti strumenti e funzioni innovative per migliorare le loro capacità di trading.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305462/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2305463/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg