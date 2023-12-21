BingX Yardım Kuruluşu, Balina ve Yunusları Koruma (WDC) ile İş Birliği Yapıyor

News provided by

BingX

21 Dec, 2023, 02:17 ET

SİNGAPUR, 21 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX'in hayırseverlik kolu olan BingX Yardım Kuruluşu, çevre yönetimine yönelik önemli adımını duyurdu. Bu yeni girişim, esareti sona erdirmeye, balina avcılığını durdurmaya ve güvenli denizler yaratmaya odaklanarak balinaları ve yunusları korumaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ve saygın bir hayır kurumu olan Balina ve Yunusları Koruma (Whale and Dolphin Conservation - WDC) ile bir iş birliği ile başlayacak.

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BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation

1987 yılında kurulan WDC, her balina ve yunusun güvende ve özgür olduğu bir dünya yaratmaya kendini adamıştır. Bu sadece asil bir davranış değil, aynı zamanda gezegenin iklim direncini artırarak dünyanın geleceğini sürdürmek için gerekli bir araçtır. Kampanyalar, bilimsel araştırmalar, hükümetlere danışmanlık, koruma projeleri, saha araştırmaları ve eğitici sosyal yardımlar yoluyla balinaları ve yunusları karşılaştıkları birçok tehditten korumak için çalışmaktadır.

Bu iş birliği, BingX ve WDC'yi balina ve yunusların uzun vadede hayatta kalmalarını sağlamak için çok yönlü bir anlayışta birleştirmektedir. Ortaklıkları mali destek, esaretin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak çabalar ve refahlarına yardımcı olmak için belirli deniz memelilerinin evlat edinilmesini kapsamaktadır. Bu ortaklık, denizlerdeki vahşi yaşamın karşılaştığı zorlukları vurgulamayı ve deniz ekosistemlerinin korunması için küresel desteği harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold, şirketin çevreyi koruma konusundaki kararlılığının altını çizdi: "Maskotumuz Bingo bir yunusun özelliklerini bünyesinde barındırıyor: zekâ, dostluk ve dayanışma. Bu özellikler BingX'in temel değerlerini yansıtıyor ve WDC ile ortaklığımızı doğal bir seçim haline getiriyor. WDC'nin öncülüğünü takip etmekten ve bu güzel canlıların korunmasına anlamlı katkılarda bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, olumlu çevresel etkilere olan bağlılığımızı yansıtıyor ve sorumlu kurumsal vatandaşlık felsefemizle uyumlu."

BingX Yardım Kuruluşu, 2019'daki kuruluşundan bu yana aktif olarak hayırseverlik girişimlerini sürdürmektedir. BingX ve WDC bu iş birliği yolculuğuna çıkarken, kripto borsasının sosyal ve çevresel sorumluluk konusundaki daha geniş taahhüdünün altını çiziyor. Ortaklık yalnızca balinaların ve yunusların korunmasına katkıda bulunmayı değil, aynı zamanda deniz yaşamını korumanın kritik önemi hakkında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüm hizmetler, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

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Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2305462/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg
Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2305463/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg
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