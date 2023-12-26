BingX Charity заключил партнерское соглашение с организацией по сохранению китов и дельфинов

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BingX

26 дек, 2023, 12:33 GMT

СИНГАПУР, 26 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX Charity, благотворительное подразделение ведущей мировой криптовалютной биржи BingX, невероятно рада объявить о своем значительном шаге в сторону охраны окружающей среды. Эта новая инициатива начнется с партнерства с Whale and Dolphin Conservation (также известной как WDC), некоммерческой  благотворительной организацией, занимающейся защитой китов и дельфинов с упором на прекращение неволи, прекращение китобойного промысла и создание безопасных морей.

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BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation
BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation

Основанная в 1987 году, WDC стремится создать мир, в котором каждый кит и дельфин будет в безопасности и свободен. Это не только благородный жест, но и важное средство для поддержания будущего Земли за счет повышения устойчивости планеты к изменению климата. Он работает над защитой китов и дельфинов от многих угроз, с которыми они сталкиваются, посредством кампаний, научных исследований, консультирования правительств, природоохранных проектов, полевых исследований и образовательной деятельности.

Это сотрудничество объединяет BingX и WDC в рамках многогранного подхода, обеспечивающего долгосрочное выживание китов и дельфинов. Их партнерство включает финансовую поддержку, совместные усилия по отмене неволи и символическое усыновление конкретных морских млекопитающих для улучшения их благополучия. Целью этого партнерства является освещение проблем, с которыми сталкивается морская дикая природа, и мобилизация глобальной поддержки для сохранения морских экосистем.

Меган Ниволд, руководитель бренда BingX, подчеркнула приверженность компании сохранению окружающей среды: «Наш талисман Bingo воплощает в себе характеристики дельфина: интеллект, дружелюбие и сотрудничество. Эти черты отражают основные ценности BingX, что делает наше партнерство с WDC естественным выбором. Мы рады следовать примеру WDC и внести значимый вклад в защиту этих прекрасных созданий. Это сотрудничество отражает нашу приверженность положительному воздействию на окружающую среду и соответствует нашей философии ответственного корпоративного гражданства».

С момента своего создания в 2019 году BingX Charity активно реализует благотворительные инициативы. Поскольку BingX и WDC отправляются в этот совместный путь, это подчеркивает более широкую приверженность криптовалютной биржи социальной и экологической ответственности. Партнерство направлено не только на содействие защите китов и дельфинов, но и на повышение осведомленности о критической важности сохранения морской жизни.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2305462/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2305463/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg
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