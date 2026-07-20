BOC Group annonce la disponibilité d'ADONIS 19.0 LTS, offrant une assistance plus intelligente dans la gestion quotidienne des processus

Cette nouvelle version enrichit l'assistance IA pour la documentation des processus, offre davantage de personnalisation des tableaux de bord et améliore la compréhension des processus grâce au Process Mining.

PARIS, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADONIS 19.0 LTS, la nouvelle version LTS (support à long terme) de sa suite de gestion des processus métier (BPM). Cette nouvelle version introduit des améliorations concrètes qui rendent la gestion quotidienne des processus plus intelligente, plus ciblée et plus facile.

À mesure que les paysages de processus gagnent en complexité, le défi pour les organisations ne se limite plus à documenter la manière dont le travail devrait être réalisé. Il s'agit désormais d'aider les collaborateurs à exploiter les informations sur les processus au moment même où les décisions, les évolutions et les améliorations ont lieu. ADONIS 19.0 LTS accompagne cette évolution grâce à des améliorations qui apportent des recommandations plus claires, des vues plus pertinentes et des données plus fiables au plus près du travail BPM quotidien.

L'une des principales améliorations est la fonctionnalité d'amélioration des textes par IA intégrée à l'assistant IA d'ADONIS. Elle permet aux utilisateurs d'enrichir les descriptions, les notes et la documentation des contenus directement dans les propriétés d'ADONIS, directement là où ces informations sont maintenues. En proposant de meilleures formulations, un ton adapté, une structure plus claire et un niveau de détail ajusté, l'Assistant IA aide les équipes à maintenir une documentation de processus claire, cohérente et plus simple à gérer.

La génération de processus assistée par IA a également été améliorée afin d'offrir une base plus solide pour les travaux de modélisation. Les modèles de processus générés incluent désormais des « couloirs » (Lanes) et une numérotation automatique des objets, ce qui permet aux équipes de disposer de responsabilités plus claires et d'un modèle plus structuré dès la première version. Les modèles générés sont ainsi plus faciles à soumettre en révision, à partager et à optimiser.

De plus, ADONIS 19.0 LTS enrichit les tableaux de bord configurables avec de nouveaux widgets dédiés aux processus, aux actifs, aux indicateurs clés de performance (KPI) et aux mises à jour. Les utilisateurs peuvent regrouper les informations les plus pertinentes pour leur rôle dans une vue ciblée, ce qui réduit le temps de recherche et crée une base solide plus intuitive pour commencer la démarche BPM.

La nouvelle fonctionnalité d'analyse des variantes (Variant Analysis) dans ADONIS Process Mining Essentials améliore encore la transparence des processus en visualisant les différents chemins réellement empruntés par les processus. Basée sur des données d'exécution réelles, elle permet d'identifier les chemins les plus fréquents et les écarts et de mettre en évidence les potentiels d'amélioration avec une plus grande fiabilité.

L'ensemble de ces évolutions fait d'ADONIS une plateforme offrant une transparence des processus fiable pour la prise de décision. En associant les connaissances structurées sur les processus aux vues utilisateur pertinentes et aux informations concrètes issues de l'exécution réelle des processus, ADONIS 19.0 LTS aide les organisations à standardiser leurs opérations, à identifier les opportunités d'amélioration et à établir une base fiable pour leurs initiatives d'automatisation et d'intelligence artificielle.

« Avec ADONIS 19.0 LTS, notre objectif était de rendre le travail sur les processus plus naturel et plus pertinent pour chaque utilisateur », a déclaré Tobias Rausch, chef de produit ADONIS. « Le BPM crée le plus de valeur ajoutée lorsque les utilisateurs peuvent passer de la connaissance des processus à l'action sans friction inutile. Cette version rapproche l'assistance, les analyses et les recommandations dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

ADONIS 19.0 LTS est disponible dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de BOC Group.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications

ADONIS compte parmi ses clients internationaux : Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica et bien d'autres.

Contact

BOC Information Technologies Consulting SAS

Marina Vial

Managing director

+33 1-53 24 53 81

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5606837/BOC_Logo.jpg