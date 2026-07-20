BOC Group przedstawia ADONIS 19.0 LTS: Inteligentniejsze wsparcie w codziennej pracy z procesami

Nowe wydanie usprawnia pracę z dokumentacją dzięki AI, rozwija możliwości personalizacji kokpitów oraz pogłębia wgląd w analizę procesów

WARSZAWA, Polska, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- BOC Group ogłasza premierę ADONIS 19.0 LTS – najnowszej długoterminowo wspieranej wersji swojego systemu do zarządzania procesami biznesowymi. Nowe wydanie wprowadza praktyczne usprawnienia, które sprawiają, że codzienna praca z procesami staje się bardziej inteligentna, lepiej ukierunkowana i łatwiejsza do zarządzania.

Wraz ze wzrostem złożoności środowisk procesowych wyzwaniem dla organizacji nie jest już wyłącznie dokumentowanie tego, jak praca powinna przebiegać. Coraz ważniejsze staje się to, aby wiedza o procesach była dostępna i użyteczna dokładnie wtedy, gdy podejmowane są decyzje, wdrażane zmiany i realizowane usprawnienia. ADONIS 19.0 LTS odpowiada na te potrzeby, oferując bardziej przejrzyste wsparcie, lepiej dopasowane widoki oraz bardziej wiarygodny obraz rzeczywistego przebiegu procesów.

Jednym z kluczowych usprawnień jest funkcja udoskonalania tekstu z AI dostępna w Asystencie AI ADONIS. Pozwala ona poprawiać dokumentację bezpośrednio w notatnikach obiektów i modeli w ADONIS – czyli dokładnie tam, gdzie treści są utrzymywane. Dzięki wsparciu w zakresie języka, tonu, struktury i poziomu szczegółowości zespoły mogą łatwiej tworzyć bardziej spójną, czytelną i prostszą w utrzymaniu dokumentację procesową.

Rozwinięto również funkcję tworzenia procesów wspieraną przez AI, aby lepiej wspierała rzeczywistą pracę modelarską. Generowane modele procesów zawierają teraz tory oraz automatyczną numerację obiektów, co pozwala lepiej przypisać odpowiedzialności i zapewnia bardziej uporządkowaną strukturę już od pierwszej wersji roboczej. Dzięki temu modele są łatwiejsze do przeglądu, omawiania i dalszego dopracowywania.

ADONIS 19.0 LTS rozszerza także możliwości konfigurowalnych kokpitów, dodając nowe widżety dla procesów, zasobów, KPI i aktualizacji. Użytkownicy mogą tworzyć przestrzenie pracy, gromadząc w jednym miejscu informacje najważniejsze z perspektywy swojej roli. Skraca to czas potrzebny na wyszukiwanie danych i ułatwia codzienną pracę z BPM.

Nowa funkcja analizy wariantów w ADONIS Process Mining Essentials zwiększa przejrzystość procesów, pokazując różne ścieżki ich rzeczywistej realizacji. Na podstawie danych z wykonania organizacje mogą identyfikować najczęstsze przebiegi, wykrywać odchylenia i skuteczniej wskazywać obszary wymagające usprawnień.

Łącznie te usprawnienia wzmacniają ADONIS jako platformę zapewniającą przejrzystość procesów na poziomie wspierającym podejmowanie decyzji. Łącząc uporządkowaną wiedzę procesową z dopasowanymi widokami użytkownika i analizą rzeczywistego wykonania, ADONIS 19.0 LTS pomaga organizacjom standaryzować działania, identyfikować możliwości usprawnień oraz budować solidne podstawy dla inicjatyw związanych z automatyzacją i AI.

„W ADONIS 19.0 LTS skupiliśmy się na tym, aby praca z procesami była bardziej naturalna i lepiej dopasowana do potrzeb użytkowników" – mówi Tobias Rausch, Product Manager ADONIS. „BPM przynosi największą wartość wtedy, gdy użytkownicy mogą płynnie przechodzić od wiedzy o procesach do działania, bez zbędnych przeszkód. To wydanie zapewnia wsparcie, analizę i wskazówki bliżej codziennej pracy – dokładnie tam, gdzie procesy faktycznie są realizowane".

ADONIS 19.0 LTS jest już dostępny. Więcej informacji można znaleźć na stronie BOC Group.

O BOC Group

BOC Group jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC, w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Oferowane przez nas narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.

Do globalnych klientów korzystających z systemu ADONIS należą m.in. Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe i Telefonica oraz wielu innych.

Kontakt

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Łukasz Piotrowski

Key Account Manager

+48 735 196 763

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