BOC Group présente ADONIS 18.0 : une nouvelle avancée dans la gestion intelligente des processus

De nouvelles fonctionnalités accélèrent la modélisation, renforcent la transparence des processus et relient la conception à l'exécution réelle

PARIS, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADONIS 18.0, la dernière version de sa suite de gestion des processus métier. Cette nouvelle version introduit des améliorations qui rationalisent la modélisation des processus métier, améliorent la précision analytique et renforcent la transparence structurelle dans les environnements de processus à plusieurs niveaux.

À mesure que les organisations gagnent en maturité dans leurs initiatives BPM, leur priorité évolue progressivement de la simple documentation vers l'amélioration mesurable des performances. ADONIS 18.0 répond à cette évolution en réduisant l'effort de modélisation, en améliorant la visibilité de l'exécution et en fournissant un contexte structurel plus clair à l'échelle de l'entreprise.

Une innovation centrale de cette version est l'Extracteur de processus basé sur l'intelligence artificielle, intégré à l'Assistant IA. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs des procédures opérationnelles standard (SOP) et des documents existants en diagrammes de collaboration. En s'appuyant sur des contenus déjà disponibles plutôt que sur une page blanche, les organisations peuvent accélérer la conception des processus tout en garantissant cohérence et qualité.

Par ailleurs, ADONIS 18.0 introduit des tableaux de bord entièrement configurables qui permettent aux utilisateurs de créer des tableaux de bord de processus personnalisés adaptés à leurs besoins analytiques. Le contrôle de conformité amélioré dans ADONIS Process Mining Essentials permet désormais de comparer directement les processus modélisés avec les données d'exécution réelles. Les écarts deviennent ainsi immédiatement visibles et les initiatives d'amélioration peuvent être validées à l'aide d'indicateurs mesurables.

La nouvelle visualisation de la hiérarchie des processus améliore également la compréhension globale en clarifiant les relations entre les processus à différents niveaux organisationnels. Elle permet aux collaborateurs de comprendre instantanément le contexte global des processus et aide les organisations à aligner les activités individuels avec leurs objectifs opérationnels stratégiques.

« Avec ADONIS 18.0, nous nous concentrons sur un enjeu central pour de nombreuses initiatives BPM : transformer la connaissance des processus en actions concrètes », a déclaré Tobias Rausch, chef de produit ADONIS. « Notre objectif est de réduire les frictions entre documentation, exécution et prise de décision, afin que l'analyse des processus devienne un véritable levier de performance. »

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, ADONIS 18.0 s'appuie sur une base Linux moderne et entièrement conteneurisée. Cette évolution permet d'accélérer l'innovation tout en conservant une grande flexibilité de déploiement, un modèle de données ouvert et un niveau de sécurité conforme aux standards des grandes entreprises.

ADONIS 18.0 est disponible dès maintenant pour les clients SaaS sur BOC AWS Cloud. De plus amples informations sont disponibles sur le site web de BOC Group.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications

ADONIS compte parmi ses clients internationaux : Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica et bien d'autres.

