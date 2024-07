CMC Pictures annonce la sortie mondiale de la phénoménale comédie chinoise "Successor".

LOS ANGELES, July 22, 2024 /PRNewswire/ -- CMC Pictures vient d'acquérir les droits de distribution internationaux du film "Successor", avec Shen Teng et Ma Li. Attendu comme la comédie chinoise phénomène de l'été, le film sortira aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Irlande à partir du 1er août, et dans d'autres régions qui seront annoncées prochainement.

Official Poster of Film Successor

Cette sortie marque une nouvelle collaboration entre Shen Teng, Ma Li et les réalisateurs Yan Fei et Peng Da-Mo avec Slinky Town Pictures, après leurs précédents succès avec "Goodbye Mr. Loser (2015)". Ce partenariat continu permet de construire ce que les fans appellent la "Slinky Town", pour le plus grand plaisir et l'impatience de leurs fidèles.

"Successor" raconte l'histoire d'un couple riche, Ma Chenggang (joué par Shen Teng) et Chunlan (joué par Ma Li), qui décident d'offrir une vie de pauvreté à leur petit garçon pour lui enseigner les valeurs que Ma Chenggang a apprises au cours de sa propre éducation difficile. La famille s'embarque dans un voyage hilarant, vivant dans une cour délabrée et travaillant comme conducteur d'âne dans leur existence appauvrie artificielle. Malgré les difficultés, leur fils Ma Jiye (joué par Xiao Bochen) est leur seul espoir. Ma Jiye excelle dans les études et est déterminé, mais en grandissant, il commence à remarquer le comportement de plus en plus étrange des personnes qui l'entourent.

Avec ses scènes hilarantes et l'attrait de Shen Teng et Ma Li pour le box-office, "Successor" est sorti en Chine le 16 juillet. En seulement deux jours, jusqu'au 18 juillet, le film a déjà amassé plus de 120 millions de dollars au box-office, s'assurant ainsi la première place du palmarès. Ce film réconfortant et plein d'humour ne manquera pas de captiver et de divertir le public international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465003/Official_Poster_Film_Successor.jpg