现象级中国喜剧电影《抓娃娃》海外定档

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CMC Pictures

Jul 23, 2024, 02:00 ET

洛杉矶2024年7月23日 /美通社/ -- 华人影业CMC Pictures刚刚获得了电影《抓娃娃》的国际发行权，该片由沈腾和马丽主演。这部中国现象级喜剧大片将于8月1日在澳大利亚、新西兰，8月2日在美国、加拿大、英国和爱尔兰等地区全球上映，更多地区的上映计划将很快公布。

这次上映标志着沈腾、马丽与导演闫非、彭大魔，以及西虹市影视的再次合作，继他们早先在《夏洛特烦恼（2015年）》中的成功之后。这一持续的合作关系构建了粉丝们所说的"西虹市宇宙"，使其忠实粉丝群极为期待和高兴。

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Official Poster of Film Successor (PRNewsfoto/CMC Pictures)
Official Poster of Film Successor (PRNewsfoto/CMC Pictures)

《抓娃娃》讲述了一富裕夫妇马成刚（沈腾 饰）和春兰（马丽 饰）决定为他们的小儿子设计一种贫穷的生活，以教他马成刚在自己艰苦成长过程中学到的价值观。一家人开始了他们在破旧院子中生活、扮演驴车夫的滑稽旅程。尽管生活艰难，但他们的小儿子马继业（肖帛辰 饰）是他们唯一的希望。马继业学业优秀且意志坚定，但随着年龄的增长，他开始注意到周围人越来越奇怪的行为。

凭借其幽默的故事内容和沈腾与马丽的票房吸引力，《抓娃娃》7月16日在中国大陆上映，截至7月22日，电影的票房已经超过2.2亿美元，稳居票房榜首。相信这部温馨幽默的电影一定能吸引国际观众的青睐。

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