現象級中國喜劇電影《抓娃娃》海外定檔

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CMC Pictures

Jul 23, 2024, 02:38 ET

洛杉磯2024年7月23日 /美通社/ -- 華人影業CMC Pictures剛剛獲得了電影《抓娃娃》的國際發行權，該片由沈騰和馬麗主演。這部中國現象級喜劇大片將於8月1日在澳大利亞、新西蘭，8月2日在美國、加拿大、英國和愛爾蘭等地區全球上映，更多地區的上映計劃將很快公布。

這次上映標誌着沈騰、馬麗與導演閆非、彭大魔，以及西虹市影視的再次合作，繼他們早先在《夏洛特煩惱（2015年）》中的成功之後。這一持續的合作關係構建了粉絲們所說的「西虹市宇宙」，使其忠實粉絲群極為期待和高興。

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Official Poster of Film Successor (PRNewsfoto/CMC Pictures)
Official Poster of Film Successor (PRNewsfoto/CMC Pictures)

《抓娃娃》講述了一對富裕夫婦馬成剛（沈騰 飾）和春蘭（馬麗 飾）決定為他們的小兒子設計一種貧窮的生活，以教他馬成剛在自己艱苦成長過程中學到的價值觀。一家人開始了他們在破舊院子中生活、扮演驢車夫的滑稽旅程。儘管生活艱難，但他們的小兒子馬繼業（肖帛辰 飾）是他們唯一的希望。馬繼業學業優秀且意志堅定，但隨着年齡的增長，他開始注意到周圍人越來越奇怪的行為。

憑藉其幽默的故事內容和沈騰與馬麗的票房吸引力，《抓娃娃》7月16日在中國大陸上映，截至7月22日，電影的票房已經超過2.2億美元，穩居票房榜首。相信這部溫馨幽默的電影一定能吸引國際觀眾的青睞。

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