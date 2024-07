CMC Pictures kondigt wereldwijde release aan van fenomenale Chinese komedie 'Successor'

LOS ANGELES, 22 juli 2024 /PRNewswire/ -- CMC Pictures heeft zojuist de internationale distributierechten verworven voor de film "Successor", met in de hoofdrollen Shen Teng en Ma Li. De film wordt naar verwachting de Chinese kaskraker van de zomer en wordt vanaf 1 augustus wereldwijd uitgebracht in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Meer regio's worden binnenkort aangekondigd.

Official Poster of Film Successor

Deze release markeert een nieuwe samenwerking tussen Shen Teng, Ma Li en regisseurs Yan Fei en Peng Da-Mo met Slinky Town Pictures, na hun eerdere successen met "Goodbye Mr. Loser (2015)". Deze voortdurende samenwerking bouwt voort op wat fans de 'Slinky Town' noemen, tot grote vreugde en verwachting van hun toegewijde volgers.

"Successor" vertelt het verhaal van een rijk echtpaar, Ma Chenggang (gespeeld door Shen Teng) en Chunlan (gespeeld door Ma Li), die besluiten om een armoedig leven te leiden voor hun zoontje om hem de waarden bij te brengen die Ma Chenggang leerde tijdens zijn eigen moeilijke opvoeding. De familie begint aan een hilarische reis, woont op een vervallen erf en werkt als ezeldrijvers in hun armoedige bestaan. Ondanks de ontberingen is hun zoon Ma Jiye (gespeeld door Xiao Bochen) hun enige hoop. Ma Jiye blinkt academisch uit en is vastberaden, maar naarmate hij ouder wordt, begint hij het steeds vreemdere gedrag van de mensen om hem heen op te merken.

De lachwekkende scènes en de aantrekkingskracht van Shen Teng en Ma Li zorgden voor het grote kassasucces van "Successor" die op 16 juli in première ging in China. In slechts twee dagen, tot 18 juli, heeft de film al meer dan 120 miljoen dollar opgeleverd en daarmee de toppositie in de hitlijsten veiliggesteld. Deze hartverwarmende en humoristische film zal het internationale publiek zeker boeien en vermaken.

