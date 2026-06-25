Colt DCS annonce une réduction de 27 % de ses émissions de gaz à effet de serre

Réduction de 27 % des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 selon l'approche fondée sur le marché et 3) par rapport à l'année de référence 2019.

Atteinte de 100 % d'électricité renouvelable pour le scope 2 et d'une part de 90 % d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique totale (scopes 1, 2 et 3).

Avancement du modèle de conception de référence mondiale (GRD), intégrant des matériaux à plus faible empreinte carbone, des systèmes économes en énergie et des dispositifs de refroidissement quasi sans rejet d'eaux usées dans les nouveaux projets architecturaux.

LONDRES, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), fournisseur mondial de solutions de centres de données hyperscale et pour grandes entreprises prêtes pour l'IA, a annoncé aujourd'hui la publication de son quatrième rapport annuel sur le développement durable.

Le rapport présente la performance de l'entreprise en matière de durabilité pour l'année 2025 et inclut des données relatives à ses enjeux significatifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), identifiés et priorisés dans le cadre d'une évaluation de la double matérialité réalisée en 2024.

Colt DCS Reports 27% Reduction in Greenhouse Gas Emissions

Il révèle que Colt DCS a réduit de 27 % ses émissions de gaz à effet de serre relevant des scopes 1, 2 (selon l'approche fondée sur le marché) et 3 par rapport à l'année de référence 2019.

L'année dernière, le fournisseur de centres de données s'est également approvisionné en électricité 100 % renouvelable pour le périmètre 2, via des certificats d'énergie renouvelable, et a atteint une part de 90 % d'énergie renouvelable dans sa consommation totale (périmètres 1, 2 et 3).

Cette réduction reflète l'engagement continu de l'entreprise à décarboner la conception, le développement et l'exploitation de ses centres de données.

S'appuyant sur cette approche, Colt DCS a fait évoluer son modèle « Global Reference Design » (GRD) en 2025, en développant un schéma directeur standardisé et reproductible ; celui-ci offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux exigences locales tout en garantissant la cohérence des principes fondamentaux pour les futurs projets. Le GRD intègre des systèmes économes en énergie, des matériaux à faible empreinte carbone (carbone incorporé) et des technologies de refroidissement à rejet d'eaux usées quasi nul dans l'architecture de tous les nouveaux centres de données, tout en visant un PUE annualisé inférieur à 1,2 ainsi que des taux de détournement des déchets de 75 % pour la construction et la démolition, et de 90 % pour l'exploitation.

En matière de gestion de l'eau, le GRD intègre des systèmes d'eau glacée utilisant des fluides frigorigènes à faible PRG et affichant une consommation d'eau quasi nulle, tout en prévoyant la récupération des eaux de pluie pour des usages intérieurs non potables. Des systèmes de refroidissement liquide en circuit fermé font circuler un fluide caloporteur dans une boucle étanche, transférant ainsi la chaleur sans recourir à l'évaporation.

Parmi les autres points saillants du rapport de durabilité 2025, citons :

Obtention de la certification « Great Place To Work », avec 92 % des employés recommandant Colt DCS comme employeur de choix (contre 87 % en 2024).

Prix du « Meilleur développeur de talents de l'année » (Best Talent Developer of the Year) aux Data Centre World Awards.

Obtention de la certification « TRUE Zero Waste » pour trois sites : Londres Nord, Tokyo Inzai 1-3 et Osaka Keihanna.

Atteinte d'un PUE mondial de 1,41.

Obtention de la certification ISO 27001 (système de gestion de la sécurité de l'information) à l'échelle mondiale et de la certification ISO 14001 (système de gestion environnementale) pour le Royaume-Uni et l'Europe.

Anthea van Scherpenzeel, responsable de la durabilité environnementale chez Colt DCS, a déclaré :

« Nous sommes fiers des progrès accomplis dans la réduction des émissions en valeur absolue pour 2025, alors que nous poursuivons notre progression vers notre objectif de neutralité carbone à l'horizon 2045. Les évaluations carbone sur l'ensemble du cycle de vie aident nos clients et partenaires à identifier les principales sources d'émissions au sein de la chaîne de valeur et à comprendre l'impact des décisions prises en matière de conception et d'approvisionnement. Grâce à une collaboration étroite avec nos fournisseurs et partenaires du secteur, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à mener des projets avec rapidité et à grande échelle, tout en progressant régulièrement vers nos objectifs validés par la SBTi. »

Dina Nassar, analyste en développement durable chez Colt DCS, a ajouté : « Alors que l'essor de l'IA pose de nouveaux défis d'efficacité aux opérateurs de centres de données du monde entier, nous continuons de faire évoluer la manière dont nous concevons, construisons et exploitons nos installations. Notre référentiel GRD (Global Reference Design) actualisé consolide les gains d'efficacité réalisés en 2025, en garantissant l'intégration, dès la phase de conception, de matériaux à moindre empreinte carbone et de technologies de refroidissement de pointe. »

À propos de Colt DCS

Nous concevons, construisons et exploitons des centres de données pour les hyperscalers mondiaux et les grandes entreprises.

Notre portefeuille mondial comprend 15 centres de données en exploitation, ainsi que 12 sites supplémentaires en cours de développement répartis dans 9 villes au Royaume-Uni, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Nous permettons à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur activité tout en leur offrant une totale tranquillité d'esprit. Nous fournissons des infrastructures sécurisées, résilientes et hautement connectées, offrant un potentiel d'extension de capacité pour répondre aux besoins futurs. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des centres de données, nous concrétisons notre vision : devenir l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus orienté client du marché.

Nous plaçons l'environnement au cœur de toutes nos actions, considérant qu'il s'agit d'une responsabilité fondamentale envers notre planète. C'est pourquoi nous nous engageons activement à réduire notre empreinte environnementale à l'échelle mondiale et à faire de la durabilité un levier stratégique majeur. Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, Colt DCS a défini des objectifs globaux à court et à long terme, fondés sur des données scientifiques (Science Based Targets), afin de réduire ses émissions conformément à la norme « Net Zero » la plus récente de la SBTi.

https://www.coltdatacentres.net/fr-FR

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000101/Colt_DCS_Sustainability_Report_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2680784/Colt_DCS_Logo.jpg