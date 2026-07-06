Colt DCS nomme David Burton au poste de directeur des systèmes d'information

LONDRES, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), fournisseur mondial de centres de données hyperscale et pour les grandes entreprises prêts pour l'IA, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Burton au poste de directeur des systèmes d'information (CIO).

Colt DCS appoints David Burton as Chief Information Officer

Il sera chargé de diriger les équipes mondiales de technologie et de sécurité de Colt DCS, de définir la vision technologique de l'organisation et de déployer des plateformes numériques sécurisées, évolutives et tournées vers l'avenir pour soutenir une croissance continue. Sa nomination marque une étape clé pour l'opérateur de centres de données ; l'alliance de sa vision stratégique et de son expertise technique renforcera tant la fonction concernée que l'équipe de direction.

Burton apporte à Colt DCS plus de 25 ans d'expérience en leadership technologique à l'échelle internationale. Il rejoint l'entreprise après avoir travaillé chez Global Switch Data Centres, où il occupait le poste de directeur des systèmes d'information (Group Director of Information), où il a piloté la stratégie numérique, renforcé la cybersécurité et déployé des capacités technologiques pour soutenir une croissance soutenue de l'activité.

Au cours de sa carrière, il a piloté des programmes de transformation numérique d'envergure dans divers secteurs, notamment le cloud computing, la virtualisation, la gestion mondiale des services informatiques, la R&D et les biens de grande consommation. Cette vaste expérience, alliée à sa capacité à traduire une vision stratégique en une mise en œuvre concrète, constituera un atout majeur alors que Colt DCS poursuit son développement et son évolution.

« Nous sommes ravis d'accueillir David chez Colt DCS à une étape charnière de notre croissance. Son expérience avérée à la tête d'organisations technologiques mondiales complexes, alliée à sa solide expertise en matière de transformation numérique et de cybersécurité, fait de lui le dirigeant idéal pour piloter notre prochaine phase d'innovation. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle clé dans le renforcement de notre plateforme et la création de valeur à long terme pour nos clients. »

Quy Nguyen, PDG par intérim et directeur commercial.

À propos de Colt DCS

Nous concevons, construisons et exploitons des centres de données pour les hyperscalers mondiaux et les grandes entreprises.

Notre portefeuille mondial comprend 15 centres de données en exploitation, ainsi que 12 sites supplémentaires en cours de développement répartis dans 9 villes au Royaume-Uni, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Nous permettons à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur activité tout en leur offrant une totale tranquillité d'esprit. Nous fournissons des infrastructures sécurisées, résilientes et hautement connectées, offrant un potentiel d'extension de capacité pour répondre aux besoins futurs. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des centres de données, nous concrétisons notre vision : devenir l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus orienté client du marché.

Nous plaçons l'environnement au cœur de toutes nos actions, considérant qu'il s'agit d'une responsabilité fondamentale envers la planète. C'est pourquoi nous nous engageons activement à réduire notre empreinte environnementale à l'échelle mondiale et à faire de la durabilité un levier stratégique majeur. Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, Colt DCS a défini des objectifs ambitieux à court et à long terme, fondés sur des données scientifiques (Science Based Targets), afin de réduire ses émissions conformément à la norme « Net Zero » la plus récente de l'initiative SBTi.

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