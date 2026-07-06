Colt DCS、デイビッド・バートンをCIO（最高情報責任者）に任命

ロンドン, 2026年7月6日 /PRNewswire/ -- AI対応のハイパースケール、および大手企業向けデータセンターのグローバルプロバイダーであるColtデータセンターサービス（Colt Data Centre Services、以下Colt DCS）は、本日、デイビッド・バートンをCIO（最高情報責任者）に任命したことを発表しました。

バートンは、Colt DCSのグローバルに展開するテクノロジーおよびセキュリティチームを統括し、同社のテクノロジー戦略の策定を主導するとともに、安全性・拡張性・将来性を兼ね備えたデジタルプラットフォームの提供を通じて、継続的な成長を支えていきます。本任命は、同社にとって重要なマイルストーンであり、戦略的洞察と実践的な技術力を併せ持つバートンの参画により、同部門および経営幹部体制が一層強化されることが期待されています。

Colt DCS appoints David Burton as Chief Information Officer

バートンは、25年以上にわたるグローバルでのテクノロジー分野におけるリーダーシップ経験を有しています。直近ではGlobal Switch Data Centresにてグループ情報ディレクターを務め、デジタル戦略の推進、サイバーセキュリティ体制の強化、ならびに持続的な事業成長を支えるテクノロジー基盤の構築に貢献しました。

これまでのキャリアにおいては、クラウドコンピューティング、仮想化、グローバルITサービスマネジメント、研究開発、消費財など多岐にわたる分野で大規模なデジタルトランスフォーメーションを主導してきました。こうした豊富な経験と、戦略ビジョンを具体的な実行に落とし込む力は、Colt DCSがさらなる成長と進化を遂げる上で大きな力となります。

Colt DCS暫定CEO兼 チーフセールスオフィサーのクイ・グエンは次のように述べています。

「当社の成長にとって極めて重要なこのタイミングでデイビッドを迎えられることを大変嬉しく思います。複雑かつグローバルなテクノロジー組織を率いてきた実績に加え、デジタルトランスフォーメーションとサイバーセキュリティに関する深い専門性は、当社の次なるイノベーションを牽引する理想的な人材です。当社のプラットフォーム強化と顧客への長期的価値提供において、重要な役割を果たしてくれると確信しています。」

Coltデータセンターサービスについて

Colt DCSは、グローバルハイパースケーラーや大手企業のお客様向けにデータセンターを設計、構築、運用しています。

当社のグローバルポートフォリオには、英国、欧州、APAC地域の9都市に15の運用中データセンターがあり、さらに12のサイトが開発中です。

当社は、お客様がビジネスの成長に向けて効果的に成長計画を策定出来るようにすると同時に、安心感もご提供します。将来的な容量拡大が可能な、安全でレジリエントで、接続性の高いインフラを提供しています。当社は、25年以上にわたってこの業界で経験を積み、市場で最も信頼され、顧客中心のデータセンター事業者であるというビジョンを実現してきました。

私たちは、地球に対する基本的な責任を認識し、環境への配慮をすべての行動の中心に据えています。当社は環境への影響をグローバルに削減し、サステナビリティを重要な戦略的推進力としています。Colt DCSでは、サステナビリティ計画の一環として、SBTiの最新ネットゼロ基準に沿って排出量を削減するため、包括的な短期、および長期の科学的根拠に基づく目標を設定しています。

Colt DCSの詳細はこちらをご覧ください：https://www.coltdatacentres.net/ja-jp

SOURCE Colt Data Centre Services (Colt DCS)