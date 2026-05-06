Concours international de feux d'artifice dans les jardins royaux de Hanovre

HANNOVER, Allemagne, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Dance of Northern Lights », la 34e compétition internationale de feux d'artifice lancera la saison 2026 le 16 mai avec le Danemark. Cinq soirs durant, entre mai et septembre, des équipes de pays nordiques s'affronteront, transformant le ciel de Hanovre en un spectacle vibrant et coloré. Inspiré par les époustouflantes aurores boréales, l'événement crée un jeu unique de lumière, de musique et d'atmosphère.

International Fireworks Competition set in the baroque backdrop of the Royal Gardens in Hanover. Picture by: Sebastian Gerhard / HVG

Un programme d'accompagnement diversifié comprenant des offres culinaires, des aires de pique-nique, de la musique en direct et des activités interactives pour les enfants assure le divertissement jusqu'au point culminant de la soirée : le feu d'artifice.

Dates et équipes

16 mai 2026 : Danemark - Højen & Magic Fyrværkeri ApS

30 mai 2026 : Norvège - Pyroteknikk AS

15 août 2026 : Finlande - Suomen Pyroteknikka (SPT)

5 septembre 2026 : Écosse - Fireworx Scotland Ltd

19 septembre 2026 : Suède - Göteborgs FyrverkeriFabrik

Plus d'informations et de billets :

https://www.feuerwerk-hannover.de/en/

Forfaits pour le concours de feux d'artifice

Des forfaits attrayants combinant hébergement et billets d'entrée sont disponibles pour le concours de feux d'artifice. Pour plus d'informations :

https://www.feuerwerk-hannover.de/en/2025/09/20/erlebnispakete/

Les jardins royaux de Herrenhausen - La splendeur baroque rencontre la diversité internationale

Les jardins royaux de Hanovre comptent parmi les plus importants jardins baroques d'Europe et constituent en même temps un lieu vivant pour la culture, la nature et les échanges sociaux. Dans le cadre de la compétition internationale de feux d'artifice, le Grand Jardin devient le théâtre d'équipes venues du monde entier.



Mais au-delà de cela, les jardins royaux sont un haut lieu touristique, impressionnant les visiteurs par leur conception élaborée, leurs tracés symétriques et leur architecture historique. La Grande fontaine, qui, avec ses 80 mètres de haut, est l'une des plus hautes fontaines de jardin d'Europe, offre un spectacle aquatique spectaculaire.

www.visit-hannover.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959188/Hannover_International_Fireworks.jpg