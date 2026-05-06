Concours international de feux d'artifice dans les jardins royaux de Hanovre
Nouvelles fournies parHannover Marketing und Tourismus GmbH
06 mai, 2026, 07:30 GMT
HANNOVER, Allemagne, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Dance of Northern Lights », la 34e compétition internationale de feux d'artifice lancera la saison 2026 le 16 mai avec le Danemark. Cinq soirs durant, entre mai et septembre, des équipes de pays nordiques s'affronteront, transformant le ciel de Hanovre en un spectacle vibrant et coloré. Inspiré par les époustouflantes aurores boréales, l'événement crée un jeu unique de lumière, de musique et d'atmosphère.
Un programme d'accompagnement diversifié comprenant des offres culinaires, des aires de pique-nique, de la musique en direct et des activités interactives pour les enfants assure le divertissement jusqu'au point culminant de la soirée : le feu d'artifice.
Dates et équipes
16 mai 2026 : Danemark - Højen & Magic Fyrværkeri ApS
30 mai 2026 : Norvège - Pyroteknikk AS
15 août 2026 : Finlande - Suomen Pyroteknikka (SPT)
5 septembre 2026 : Écosse - Fireworx Scotland Ltd
19 septembre 2026 : Suède - Göteborgs FyrverkeriFabrik
Plus d'informations et de billets :
https://www.feuerwerk-hannover.de/en/
Forfaits pour le concours de feux d'artifice
Des forfaits attrayants combinant hébergement et billets d'entrée sont disponibles pour le concours de feux d'artifice. Pour plus d'informations :
https://www.feuerwerk-hannover.de/en/2025/09/20/erlebnispakete/
Les jardins royaux de Herrenhausen - La splendeur baroque rencontre la diversité internationale
Les jardins royaux de Hanovre comptent parmi les plus importants jardins baroques d'Europe et constituent en même temps un lieu vivant pour la culture, la nature et les échanges sociaux. Dans le cadre de la compétition internationale de feux d'artifice, le Grand Jardin devient le théâtre d'équipes venues du monde entier.
Mais au-delà de cela, les jardins royaux sont un haut lieu touristique, impressionnant les visiteurs par leur conception élaborée, leurs tracés symétriques et leur architecture historique. La Grande fontaine, qui, avec ses 80 mètres de haut, est l'une des plus hautes fontaines de jardin d'Europe, offre un spectacle aquatique spectaculaire.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959188/Hannover_International_Fireworks.jpg
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