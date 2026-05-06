International fyrværkerikonkurrence i Hannovers Kongelige Have

HANNOVER, Tyskland, 6. maj 2026 /PRNewswire/ -- Under temaet "Nordlysets dans" indleder den 34. internationale fyrværkerikonkurrence sæsonen 2026 den 16. maj med Danmark. På fem aftener mellem maj og september dyster hold fra de nordlige lande mod hinanden og forvandler himlen over Hannover til et levende og farverigt skue. Begivenheden, der er inspireret af det betagende nordlys, skaber et unikt samspil mellem lys, musik og stemning.

International Fireworks Competition set in the baroque backdrop of the Royal Gardens in Hanover. Picture by: Sebastian Gerhard / HVG

Et varieret sideprogram med madbod, picnicområder, live-musik og interaktive aktiviteter for børn sørger for underholdning frem til aftenens højdepunkt – fyrværkerishowet.

Datoer og hold

16. maj 2026: Denmark – Højen & Magic Fyrværkeri ApS

30. maj 2026: Norge – Pyroteknikk AS

15. august 2026: Finland – Suomen Pyroteknikka (SPT)

5. september 2026: Skotland – Fireworx Scotland Ltd

19. september 2026: Sverige – Göteborgs FyrverkeriFabrik

Oplevelsespakker til fyrværkeriet

Der tilbydes attraktive oplevelsespakker, der kombinerer overnatning og billetter til arrangementet, i forbindelse med fyrværkerikonkurrencen. Yderligere oplysninger:

De Kongelige Haver i Herrenhausen – barokkens pragt møder international mangfoldighed

De Kongelige Haver i Hannover hører til blandt de vigtigste barokhaver i Europa og er samtidig et livligt mødested for kultur, natur og socialt samvær. Som en del af den internationale fyrværkerikonkurrence bliver Den Store Have en scene for hold fra hele verden.

Men ud over det er De Kongelige Haver et af de største turistmagneter, der imponerer besøgende med deres kunstfærdige design, symmetriske anlæg og historiske arkitektur. Et særligt højdepunkt er Den Store Springvand, der med sine over 80 meter er et af Europas højeste havespringvand og byder på et spektakulært vandshow.

