Internationell fyrverkeritävling i Hannovers kungliga trädgårdar

HANNOVER, Tyskland, 6 maj, 2026 /PRNewswire/ -- Med temat "Norrskenets dans," inleds 2026 års säsong av den 34:e internationella fyrverkeritävlingen den 16 maj med Danmark som första deltagande land. Under fem kvällar mellan maj och september tävlar lag från nordliga länder och förvandlar himlen över Hannover till färgsprakande ljusshower. Evenemanget är inspirerat av det storslagna norrskenet och bjuder på ett unikt samspel mellan ljus, musik och stämning.

International Fireworks Competition set in the baroque backdrop of the Royal Gardens in Hanover. Picture by: Sebastian Gerhard / HVG

Ett varierat kringprogram med matupplevelser, picknickområden, livemusik och interaktiva aktiviteter för barn står för underhållningen fram till kvällens höjdpunkt – fyrverkerishowen.

Datum och lag

16 maj 2026: Danmark – Højen & Magic Fyrværkeri ApS

30 maj 2026: Norge – Pyroteknikk AS

15 augusti 2026: Finland – Suomen Pyroteknikka (SPT)

5 september 2026: Skottland – Fireworx Scotland Ltd

19 september 2026: Sverige – Göteborgs FyrverkeriFabrik

Upplevelsepaket för fyrverkerierna

Attraktiva upplevelsepaket som kombinerar boende med biljetter till evenemanget finns tillgängliga för fyrverkeritävlingen. Mer information:

Herrenhausens kungliga trädgårdar – barock prakt möter internationell mångfald

De kungliga trädgårdarna i Hannover hör till Europas främsta barockträdgårdar och är samtidigt en levande mötesplats för kultur, natur och social samvaro. Som en del av den internationella fyrverkeritävlingen blir Stora trädgården en scen för lag från hela världen.

Även utanför tävlingen är de kungliga trädgårdarna en populär sevärdhet som imponerar på besökare med sin omsorgsfulla utformning, symmetriska anläggning och historiska arkitektur. En särskild höjdpunkt är den stora fontänen, som med en höjd på över 80 meter är en av Europas högsta trädgårdsfontäner och bjuder på ett spektakulärt vattenspel.

