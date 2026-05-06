Internationale vuurwerkcompetitie in de Koninklijke Tuinen van Hannover

HANNOVER, Duitsland, 6 mei 2026 /PRNewswire/ -- Onder het thema 'Dance of Northern Lights' gaat de 34e editie van de Internationale Vuurwerkwedstrijd op 16 mei van start met Denemarken. Op vijf avonden tussen mei en september nemen teams uit Noord-Europa het tegen elkaar op en toveren zij de hemel boven Hannover om tot levendige, kleurrijke spektakels. Het evenement is geïnspireerd door het adembenemende noorderlicht en zorgt voor een unieke samensmelting van licht, muziek en sfeer.

International Fireworks Competition set in the baroque backdrop of the Royal Gardens in Hanover. Picture by: Sebastian Gerhard / HVG

Een gevarieerd randprogramma met culinaire specialiteiten, picknickzones, livemuziek en interactieve activiteiten voor kinderen biedt vermaak in aanloop naar het hoogtepunt van de avond: de vuurwerkshow.

Datums en teams

16 mei 2026: Denemarken: Højen & Magic Fyrværkeri ApS

30 mei 2026: Noorwegen: Pyroteknikk AS

15 augustus 2026: Finland: Suomen Pyroteknikka (SPT)

5 september 2026: Schotland: Fireworx Scotland Ltd

19 september 2026: Zweden: Göteborgs FyrverkeriFabrik

De Koninklijke Tuinen van Herrenhausen: barokke pracht ontmoet internationale diversiteit

De Koninklijke Tuinen in Hannover behoren tot de belangrijkste baroktuinen van Europa en vormen tegelijk een levendige plek voor cultuur, natuur en sociale ontmoeting. In het kader van de Internationale Vuurwerkwedstrijd verandert de Grote Tuin in een podium voor teams van over de hele wereld.

Maar ook los daarvan zijn de Koninklijke Tuinen een belangrijke toeristische trekpleister, die bezoekers imponeren met hun verfijnde aanleg, symmetrische structuren en historische architectuur. Een bijzonder hoogtepunt is de Grote Fontein, die met een hoogte van meer dan 80 meter tot de hoogste tuinfonteinen van Europa behoort en een spectaculair waterspel biedt.

