Découvrez ADOGRC 13.0 : l'outil pour renforcer une conformité intelligente et optimiser l'efficacité réglementaire

ADOGRC 13.0 propose de nouveaux scénarios pour gérer la conformité et la protection des données, en fournissant aux entreprises une plateforme collaborative qui facilite une réponse efficace aux exigences réglementaires croissantes, tout en garantissant un contrôle total et une visibilité opérationnelle optimale.

PARIS, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- BOC Group annonce la sortie d'ADOGRC 13.0, qui offre de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer de nombreux cas d'utilisation dans le domaine de la gouvernance, du risque et de la conformité (GRC). Cette version comporte des mises à jour essentielles qui renforcent la gestion de la conformité, permettant aux organisations de rester alignées sur les exigences réglementaires en constante évolution.

ADOGRC 13.0 intègre de nouveaux scénarios, tels que la « gestion de la conformité » et la « gestion de la protection des données », permettant aux organisations de répondre aux exigences réglementaires au sein d'une plateforme collaborative. Avec plus de 1 000 objectifs de contrôle et le support de plus de 30 normes, notamment ISO 27001 et NIST CSF, la bibliothèque de conformité ADOGRC simplifie la gestion des obligations et propose une interface intuitive pour identifier rapidement les objectifs de contrôle pertinents. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises d'assurer une conformité plus rigoureuse et flexible, tout en garantissant une mise en œuvre efficace des obligations réglementaires.

ADOGRC 13.0 met un nouvel accent sur l'expérience utilisateur grâce à des circuits de validation optimisés, simplifiant la gestion des actions à mener tout en augmentant l'efficacité. La nouvelle interface améliore la navigation en proposant des options de filtrage pour les scénarios GRC disponibles. Par ailleurs, les fonctionnalités de planification et de notifications facilitent la gestion des actions et le respect des délais pour les évaluations. Les tableaux de bord optimisés offrent une vue d'ensemble plus claire et renforcent la transparence dans toutes les activités liées à la GRC.

"ADOGRC 13.0 reflète notre engagement à accompagner les organisations dans la réalisation efficace de tous les défis liés à la conformité, tout en répondant aux exigences réglementaires croissantes. Cette nouvelle version permet aux équipes de répondre à cette demande avec plus de confiance et d'efficacité", déclare Erik Guschlbauer, chef de produit ADOGRC chez BOC Group.

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement aux besoins des utilisateurs et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADOGRC compte parmi ses clients internationaux : Voestalpine, Raiffeisen, FNZ, HDI, Post.at, Basler Kantonalbank et bien d'autres.

