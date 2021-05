Dodge & Cox lance le fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund

DUBLIN, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox a annoncé aujourd'hui l'ouverture du fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund.

Charles Pohl, président et directeur des placements de Dodge & Cox, a déclaré : « Au cours des dernières décennies, nous avons élargi et approfondi notre connaissance de l'univers mondial des investissements, y compris des marchés émergents, en tant que gestionnaire des fonds Worldwide Funds Global Stock et Global Bond Funds. « Nous ouvrons le fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund pour permettre à ses actionnaires d'accéder aux opportunités les plus intéressantes des marchés émergents et des marchés frontières que nous identifions en tant qu'investisseurs actifs à long terme. »

Le fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund utilise l'approche par équipes de la société pour sélectionner des sociétés sous-évaluées, en mettant l'accent sur la recherche fondamentale, la sélection de titres individuels et la réduction des dépenses. Le fonds investit de manière sélective dans un vaste univers de sociétés des marchés émergents et frontières, toutes capitalisations confondues, qui, selon nous, présentent des perspectives favorables de croissance à long terme des bénéfices et des flux de trésorerie. Bon nombre de ces sociétés ne sont pas incluses dans l'indice MSCI Emerging Markets Index.

Dana Emery, directeur général et président de Dodge & Cox, a également déclaré : « Le fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund est une extension naturelle de nos capacités. Nous pensons que grâce à la connaissance que nos analystes sectoriels mondiaux ont des entreprises et des secteurs, associée à notre analyse des facteurs macroéconomiques, monétaires et autres, nous sommes en mesure d'identifier des opportunités de rendement à long terme intéressantes pour nos clients aux quatre coins du monde. »

Le Fonds est disponible dans les classes d'actions suivantes :

USD Capitalisation (DOEMSUA)

GBP Capitalisation (DCEMSGA)

GBP Distribution (DCEMSGI)

EUR Capitalisation (DCEMSEA)

Le fonds d'actions des marchés émergents Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund est ouvert à l'investissement public à partir d'aujourd'hui. Pour plus de renseignements sur les fonds Dodge & Cox Worldwide, veuillez consulter le site Internet : www.dodgeandcoxworldwide.com.

Fondé en 1930, Dodge & Cox gérait au 31 mars 2021 plus de 341 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs individuels et institutionnels en fonds mutuels, OPCVM et comptes privés. Pour plus de renseignements sur Dodge & Cox, veuillez consulter le site : www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc propose des fonds OPCVM aux investisseurs non américains. Les Fonds sont enregistrés en Irlande et ne sont disponibles que pour les résidents des juridictions où la loi applicable l'autorise. Ce communiqué est à titre d'information uniquement. Les informations qu'il fournit ne constituent pas une offre de produits ou de services et ne doivent pas être interprétées comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat pour les personnes auxquelles la législation applicable à leur lieu de citoyenneté, de domicile ou de résidence interdirait de recevoir de telles informations. Les opinions exprimées dans le présent communiqué sont celles de Dodge & Cox Worldwide Funds et de ses filiales et ne doivent pas être considérées comme une prévision ou une garantie de résultats futurs pour tout produit ou service. Pour obtenir de plus amples informations sur les Fonds, veuillez consulter le prospectus des Fonds sur le site dodgeandcoxworldwide.com.

Contact pour les médias :

Scot Hoffman

Dodge & Cox

555 California Street, 40e étage

San Francisco, CA 94401

États-Unis

+1 703 220 6868

[email protected]

Liens connexes

http://www.dodgeandcox.com



SOURCE Dodge & Cox