Dodge & Cox lancia il fondo azionario Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets

DUBLINO, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox ha annunciato oggi l'apertura del fondo azionario Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets.

Charles Pohl, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Chief Investment Officer di Dodge & Cox, ha dichiarato: "Negli ultimi decenni abbiamo ampliato e approfondito la nostra conoscenza dell'universo globale degli investimenti, inclusi i mercati emergenti, in qualità di gestori di fondi obbligazionari globali e di fondi azionari globali. Stiamo aprendo il Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund per fornire agli azionisti l'accesso alle opportunità più interessanti del mercato emergente e di frontiera da noi individuate in qualità di investitori attivi e a lungo termine".

Il fondo azionario Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets utilizza l'approccio del team della società, improntato sulla selezione di società sottovalutate, con particolare attenzione alla ricerca fondamentale, alla selezione del singolo titolo e ai costi bassi. Il fondo investe selettivamente in un vasto universo di società di qualsiasi capitalizzazione operanti nei mercati emergenti e di frontiera che riteniamo abbiano prospettive favorevoli per gli utili a lungo termine e la crescita del flusso di cassa. Molte di queste società non sono incluse nell'indice MSCI Emerging Markets.

Dana Emery, CEO e Presidente di Dodge & Cox, ha anche commentato: "Il fondo azionario Worldwide Funds Emerging Markets di Dodge & Cox è un naturale ampliamento delle nostre capacità. Riteniamo che la conoscenza delle aziende e dei settori maturata dai nostri analisti del settore internazionale, unita alla nostra analisi di fattori macroeconomici, valutari e di altro tipo, ci consenta di individuare interessanti opportunità di rendimento a lungo termine per i nostri clienti in ogni angolo del mondo".

Il fondo è disponibile nelle seguenti classi di azioni:

Accumulazione USD (DOEMSUA)

Accumulazione GBP (DCEMSGA)

Distribuzione GBP (DCEMSGI)

Accumulazione EUR (DCEMSEA)

A partire da oggi è possibile effettuare investimenti nel fondo azionario Worldwide Funds Emerging Markets di Dodge & Cox. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Dodge & Cox Worldwide Funds all'indirizzo www.dodgeandcoxworldwide.com.

Fondata nel 1930, Dodge & Cox gestisce oltre 341 miliardi di dollari per investitori individuali e istituzionali in fondi comuni d'investimento, OICVM e conti privati al 31 marzo 2021. Per ulteriori informazioni su Dodge e Cox, visitare il nostro sito web: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc fornisce fondi OICVM per investitori non statunitensi. I fondi sono registrati in Irlanda e sono disponibili solo per i residenti di tali giurisdizioni ove consentito dalla legge applicabile. Queste informazioni sono esclusivamente a titolo informativo, non costituiscono un'offerta di prodotti o servizi e non devono essere interpretate come un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto a persone che non possono ricevere tali informazioni ai sensi delle leggi applicabili al rispettivo luogo di cittadinanza, domicilio o residenza. Le opinioni qui espresse rappresentano le opinioni di Dodge & Cox Worldwide Funds e delle sue affiliate e non sono intese come previsione o garanzia di risultati futuri per qualsiasi prodotto o servizio. Per ulteriori informazioni sui fondi, fare riferimento al prospetto dei fondi su dodgeandcoxworldwide.com.

Contatto per i media:

Scot Hoffman

Dodge & Cox

555 California Street, 40th Floor

San Francisco, CA 94401

USA

+1 415.273.7641

[email protected]

Link correlati

http://www.dodgeandcox.com



SOURCE Dodge & Cox