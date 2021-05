Dodge & Cox lancerer Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund

DUBLIN, 12 maj 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox annoncerede i dag åbningen af Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund.

Charles Pohl, Chairman og Chief Investment Officer hos Dodge & Cox, udtaler: "I løbet af de sidste mange årtier har vi udvidet og fordybet vores viden om det globale investeringsunivers, herunder vækstmarkederne, som forvalter af Worldwide Funds Global Stock og Global Bond Funds. Vi åbner nu Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund for at levere adgang for vores ejere til de mest overbevisende muligheder på vækstmarkeder og nye markeder, vi har opdaget som langsigtede aktive investorer.

Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund benytter sig af vores teambaserede tilgang til udvælgelse af undervurderede virksomheder med fokus på fundamental research, individuelt valg af værdipapir og lave omkostninger. Fonden investerer selektivt i et stort fuld-kapitaliseret univers af vækstmarkeder og nye markeder, som vi tror har en gunstig udsigt til langsigtet indtjening og vækst i cashflow. Mange af disse selskaber er ikke med i MSCI Emerging Markets Index.

Dana Emery, CEO og President hos Dodge & Cox, udtaler endvidere: "Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund er en naturlig forlængelse af vores evner. Vi tror på, at vores globale analytikeres forståelse af selskaber og sektorer sammen med vores analyse af makroøkonomi, valutaer og andre faktorer gør os i stand til at identificere attraktive mål med mulighed for langsigtet afkast for vores kunder i alle verdenshjørner."

Fonden findes i følgende aktieklasser:

USD Accumulating (DOEMSUA)

GBP Accumulating (DCEMSGA)

GBP Distributing (DCEMSGI)

EUR Accumulating (DCEMSEA)

Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund er tilgængelig for handel fra og med i dag. Yderligere information findes på Dodge & Cox Worldwide Funds' hjemmeside på www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox er grundlagt i 1930 og forvalter over 341 mia. USD for individuelle og institutionelle investorer i investeringsfonde, UCITS og på private konti per 31. marts 2021. For yderligere oplysninger om Dodge & Cox, se venligst vores hjemmeside: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc leverer UCITS-fonde til investorer uden for USA. Fondene er registreret i Irland og er kun tilgængelige for personer bosiddende i områder, hvor de er tilladt ifølge lovgivningen. Denne information er udelukkende til informativ brug. Den udgør ikke et tilbud om produkter eller ydelser, og bør ikke opfattes som et tilbud om salg eller formidling af et købstilbud til personer, som ikke må modtage denne type information i henhold til den lovgivning, der gælder for det land, hvor de har statsborgerskab, har domicil eller er bosiddende. De synspunkter, der fremkommer heri, udgør Dodge & Cox Worldwide Funds' og disses søster- og datterselskabers holdninger, og er ikke påtænkt som en forudsigelse eller garanti for fremtidige resultater af produkter eller ydelser. For flere oplysninger om fondene, se fondenes prospekt på dodgeandcoxworldwide.com.

Mediekontakt:

Scot Hoffman

Dodge & Cox

555 California Street, 40th Floor

San Francisco, CA 94401

USA

+1 415 273 7641

[email protected]

Dodge & Cox