Dodge & Cox lanseeraa kansainvälisen kehittyvien markkinoiden osakerahaston (Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund)

DUBLIN, 12. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox julkisti tänään avaavansa kansainvälisen kehittyvien markkinoiden osakerahaston.

Charles Pohl, Dodge & Cox -sijoitusrahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sijoitusjohtaja kertoi yhtiön laajentaneen ja syventäneen asiantuntemustaan maailmanlaajuisesta sijoitusympäristöstä viime vuosikymmenten aikana, mukaan lukien kehittyvistä markkinoista. Yhtiö lanseeraa kansainvälisen kehittyvien markkinoiden osakerahaston tarjotakseen osakkeenomistajilleen mahdollisuuden sijoittaa houkuttelevimpiin nouseviin ja raja-alueiden markkinoihin, jotka on aktiivisena pitkäaikaissijoittajana mahdollista löytää.

Dodge & Cox -sijoitusrahastoyhtiön kansainvälinen kehittyvien markkinoiden osakerahasto hyödyntää yhtiön tiimityöhön perustuvaa lähestymistapaa aliarvostettujen yhtiöiden valikoimisessa, keskittyen perustavanlaatuiseen tutkimukseen, yksilölliseen arvopaperien valintaan ja mataliin kuluihin. Rahasto sijoittaa valikoiden eri kokoisiin yrityksiin kehittyvillä ja raja-alueiden markkinoilla, joilla Dodge & Cox näkee olevan suotuisat pitkän aikavälin tuotto-odotukset ja kasvava kassavirta. Monia näistä yrityksistä ei ole listattu MSCI Emerging Markets -indeksiin.

Dana Emery, Dodge & Cox -sijoitusrahastoyhtiön toimitusjohtaja, kommentoi lanseerausta kertoen, että kyseessä on luonnollinen jatkumo laajentaa yhtiön kykyjä. Toimitusjohtajan mukaan kansainvälisen teollisuuden analyytikot tarjoavat ymmärrystä yrityksistä ja toimialoista, joka yhdistetään muun muassa makrotaloudelliseen ja valuutta-analyysiin. Tämän kautta yhtiö voi havaita asiakkaitaan houkuttelevia mahdollisuuksia pitkän aikavälin tuottoon.

Rahastossa on saatavilla seuraavia osakelajeja::

USD akkumuloituva (DOEMSUA)

GBP akkumuloituva (DCEMSGA)

GBP jakautuva (DCEMSGI)

EUR akkumuloituva (DCEMSEA)

Dodge & Cox -sijoitusrahastoyhtiön kansainväliseen kehittyvien markkinoiden osakerahastoon (Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund) on avoin yleisön sijoituksille tästä päivästä lähtien. Lisätietoja löydät Dodge & Cox Worldwide Funds -nettisivulta osoitteesta www.dodgeandcoxworldwide.com.

Vuonna 1930 perustettu sijoitusrahastoyhtiö Dodge & Cox hallinnoi yli 341 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien varoja sijoitusrahastoissa, yhteissijoitusrahastoissa (UCITS), ja yksityisillä tileillä 31.3.2021 alkaen. Lisätietoja Dodge & Cox -sijoitusrahastoyhtiöstä löydät osoitteesta: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc tarjoaa yhteissijoitusrahastoja ei-yhdysvaltalaisille sijoittajille. Rahastojen rekisteröintimaa on Irlanti, ja rahastot ovat saatavilla vain kyseisen lainkäyttöalueen asukkaille, jos sovellettava laki sen sallii. Nämä tiedot on koottu tiedotustarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta tuotteista tai palveluista, eikä niitä tule tarkastella myyntitarjouksena tai ostotarjouspyyntönä henkilöille, joille tämänkaltaisen tiedon vastaanottaminen on kiellettyä heidän kansalaisuuteensa puolesta, tai kotipaikassaan tai asuinpaikassaan sovellettavien lakien varjolla. Edellä ilmaistut näkemykset edustavat Dodge & Cox Worldwide Funds -sijoitusrahastoyhtiön ja tämän tytäryhtiöiden kantaa, eikä niitä tule tarkastella ennusteina tai takeina minkään tuotteen tai palvelun mahdollisista tuloksista. Lisätietoa rahastoista rahastoesitteestä osoitteessa: dodgeandcoxworldwide.com.

Mediayhteydenotot:

Scot Hoffman

Dodge & Cox

555 California Street, 40th Floor

San Francisco, CA 94401

USA

+1 415,273 7641

[email protected]

