Dstny versterkt UCaaS-leiderschapspositie op Frost Radar met uitzonderlijke innovatie en groei

Frost & Sullivan bevestigde in zijn nieuwe 2023 UCaaS Frost Radar™-rapport de positie van Dstny als een van de koplopers.

BRUSSEL, 1 december 2023 /PRNewswire/ -- De Frost Radar biedt een uitgebreide analyse van de Europese markt voor gehoste IP-telefonie en UCaaS. Van de meer dan 120 kanshebbers vermeldt het rapport de koplopers in groei en innovatie binnen de sector.

Frost Radar 2023 - European UCaaS

"Dstny behoort tot de koplopers op de Frost Europe UCaaS Radar. De innovatie- en groeisnelheid worden gedreven door de capaciteiten om klanten verder te helpen dan de belangrijkste UCaaS-voordelen, waaronder operationele efficiëntie en verbetering van de gebruikersproductiviteit, om hun bedrijf te transformeren en te optimaliseren door middel van integratie van communicatie met customer experience (CX) managementoplossingen en belangrijke workflows," aldus Robert Arnold, Industry Director - Information & Communications Technology bij Frost & Sullivan.

Door een strategie van strategische overnames en de inzet van eigen technologieën heeft Dstny een suite van mobile-first UCaaS-oplossingen ontwikkeld die voldoen aan de behoeften van de moderne werknemer. De groei van het bedrijf wordt ook gestimuleerd door aanzienlijke investeringen in de UI/UX, wat blijkt uit de ontwikkeling van oplossingen zoals het Dstny Converge FMC, de ConnectMe client en de onlangs gelanceerde Call2Teams Go-applicatie.

Terugkijkend op de reis van het bedrijf en de toekomstige richting, zegt Johan Dalstrom, CPO bij Dstny: "Onze versterkte positie op de Radar van Frost & Sullivan bevestigt onze toewijding om bedrijven te voorzien van geavanceerde communicatietools. De voortdurende erkenning als industrieleider inspireert ons om verdere innovatie te stimuleren en onze klanten over de hele wereld uitzonderlijke waarde te leveren."

Met een ambitieus go-to-market-model en een verbeterd dienstenaanbod is Dstny gepositioneerd voor blijvend succes in de UCaaS-markt.

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met producten die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 1.000 werknemers in 7 Europese landen en een jaaromzet van ongeveer € 250 miljoen.

