Dstny stärkt UCaaS-Führungsposition im Frost Radar durch außergewöhnliche Innovation und Wachstum

Frost & Sullivan bestätigte in seinem neuen UCaaS Frost Radar™-Bericht 2023 erneut die Position von Dstny als einer der führenden Anbieter.

BRÜSSEL, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der Frost Radar bietet eine umfassende Analyse des europäischen Marktes für gehostete IP-Telefonie und UCaaS. Unter den über 120 Teilnehmern werden in dem Bericht die Branchenbesten in Sachen Wachstum und Innovation ermittelt.

„Dstny zählt zu den Spitzenreitern im Frost Radar für den europäischen UCaaS-Markt. Seine Innovations- und Wachstumsgeschwindigkeit wird durch seine Fähigkeit bestimmt, Kunden dabei zu helfen, über die Kernvorteile von UCaaS – einschließlich betrieblicher Effizienz und Erhöhung der Benutzerproduktivität – hinauszugehen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Unternehmen durch die Integration von Kommunikationslösungen mit Systemen zur Verwaltung der Kundenerfahrung (CX) und wichtigen Arbeitsabläufen zu transformieren und zu optimieren", sagt Robert Arnold, Bereichsleiter Industrie – Informations- und Kommunikationstechnologie bei Frost & Sullivan.

Mit dem Ansatz strategischer Akquisitionen und der Nutzung proprietärer Technologien hat Dstny eine Reihe von Mobile-first-UCaaS-Lösungen entwickelt, die auf die Bedürfnisse moderner Arbeitskräfte zugeschnitten sind. Das Wachstum des Unternehmens wird auch durch erhebliche Investitionen in seine UI/UX vorangetrieben, die sich in der Entwicklung von Lösungen wie dem Dstny Converge FMC, dem ConnectMe-Client und der kürzlich eingeführten Anwendung „Call2Teams Go" zeigen.

Johan Dalstrom, CPO bei Dstny, bemerkt mit Blick auf den bisherigen Weg und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens: „Unsere gestärkte Position im Radar von Frost & Sullivan bestätigt unser Engagement, Unternehmen mit hochmodernen Kommunikationsmitteln auszustatten. Die kontinuierliche Anerkennung als Branchenführer inspiriert uns, weitere Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Mit einem ehrgeizigen Markteinführungsmodell und erweiterten Serviceangeboten ist Dstny für anhaltenden Erfolg auf dem UCaaS-Markt positioniert.

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3,5 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation für Unternehmen, Partner und Dienstleister mit Produkten, die als Service in allen Formaten bereitgestellt werden, einschließlich Sprache, Video und Chat. Mit einem grundsätzlich für mobile Dienste optimierten Design und einfacher Integration ermöglichen die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt ca. 1000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 250 Millionen Euro.

