Duck Creek désigné Leader dans l'Everest Group 2025 Underwriting Orchestration PEAK Matrix®

Everest Group met en avant l'architecture unifiée de souscription de Duck Creek, son intelligence décisionnelle pilotée par l'IA, ainsi que ses excellents scores de satisfaction client auprès des assureurs IARD du monde entier.

BOSTON, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial qui définit l'avenir de l'assurance IARD et de l'assurance générale, a été désigné leader dans le rapport « Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix® 2025 » d'Everest Group. Cette reconnaissance souligne l'impact indiscutable de Duck Creek sur le marché, sa vision et sa capacité à fournir une orchestration de souscription de bout en bout dans les segments des assureurs mondiaux.

Le rapport désigne Duck Creek leader parmi 24 fournisseurs de technologies de souscription évalués dans le monde entier. Everest Group a évalué les fournisseurs en fonction de l'impact sur le marché, notamment l'adoption et la valeur ajoutée, ainsi que la vision et les capacités en matière de sophistication technologique, de flexibilité, de modèle commercial et de service.

Everest Group a souligné que la fonctionnalité de souscription de Duck Creek était profondément intégrée dans ses composants de police, de tarification et de clarté, offrant, dans un écosystème unique, une couverture du cycle de vie depuis la réception de la soumission jusqu'à l'offre, l'engagement et le service. Le rapport mentionne cite le développement actif par Duck Creek d'améliorations basées sur l'IA dans les domaines de la priorisation de la souscription, de l'évaluation des risques, de la classification, de l'intelligence décisionnelle et du traitement des documents, alignés sur les objectifs des assureurs en matière de traitement direct, de triage et d'optimisation des soumissions et des devis.

« Duck Creek propose des flux de travail de souscription étroitement intégrés dans les modules de police, de tarification et de données, permettant aux assureurs de gérer l'ensemble du cycle de vie, de la réception de la demande à l'établissement du devis, à la conclusion du contrat et au service au sein d'un écosystème unique », a déclaré Aurindum Mukherjee, directeur de la pratique, Everest Group. « Ses investissements continus dans la hiérarchisation pilotée par l'IA, la notation des risques, l'intelligence décisionnelle et le traitement des documents, ainsi qu'un écosystème bien établi de partenaires en technologie d'assurance, aident les transporteurs à accélérer le traitement direct et à améliorer l'efficacité de la soumission à la cotation. Les déploiements éprouvés dans divers segments d'opérateurs et une forte validation des acheteurs concernant l'étendue de la plateforme, la maturité de l'entreprise et l'impact opérationnel ont contribué à sa reconnaissance en tant que leader en matière d'orchestration de la souscription dans l'évaluation « Underwriting Orchestration for Property and Casualty (P&C) Insurance – Products PEAK Matrix®« 2025 d'Everest Group ».

L'évaluation a également mis en évidence le solide écosystème de partenaires de Duck Creek, avec des connecteurs pré-certifiés et un accès prêt à l'emploi à des services tiers qui réduisent les délais d'adoption et favorisent la rapidité de commercialisation. Everest Group a également reconnu la présence établie de Duck Creek auprès des assureurs de niveau 1 à 3, y compris les grands assureurs commerciaux, les assureurs régionaux et les agents généraux, avec des déploiements en Amérique du Nord, dans la région EMEA et dans la région Asie-Pacifique.

L'orchestration de la souscription devient de plus en plus importante car les assureurs passent de la personnalisation de l'administration des polices à des couches d'orchestration qui unifient la réception des demandes, l'enrichissement, le triage, la gestion des dossiers, l'intégration de la tarification, la collaboration et l'auditabilité. Everest Group estime que le marché mondial des technologies de souscription se situait entre 5 et 10 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,5 %, ce qui souligne l'importance stratégique des plates-formes de souscription modernes.

Renforçant encore sa position de leader, Duck Creek a été cité dans le rapport 2026 « Voice of the Customer Report for Insurance Customer Experience Orchestration Platforms (CXOPs) » du groupe Everest, obtenant une note de satisfaction globale de l'entreprise de 7,1, surpassant les autres fournisseurs de systèmes de base et dépassant la moyenne du marché de 6,94. Les clients ont mentionné les atouts de Duck Creek en matière de mise en œuvre transparente, d'intégration profonde dans les systèmes centraux et d'évolutivité au niveau de l'entreprise comme des facteurs clés de succès. Cette reconnaissance souligne la capacité de Duck Creek à, non seulement, proposer une souscription moderne, mais aussi à offrir des expériences client différenciées et de bout en bout qui ont un impact commercial mesurable pour les assureurs.

« Le fait d'avoir été nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix des produits d'orchestration de souscription d'Everest Group, ainsi que d'avoir été reconnu pour l'expérience client dans l'analyse CXOP Voice of the Customer d'Everest Group, reflète les progrès que nous réalisons avec les assureurs du monde entier », a déclaré Hardeep Gulati, directeur général de Duck Creek Technologies. « La souscription est au cœur de la rentabilité de chaque assureur. Les assureurs ont besoin de bien plus que l'automatisation des flux de travail. Ils ont besoin d'une orchestration intelligente qui relie les données, la prise de décision et l'exécution tout au long du cycle de vie de la police. Notre plateforme rassemble des systèmes de base, des informations basées sur l'IA et un écosystème ouvert afin que les assureurs puissent travailler plus rapidement, prendre de meilleures décisions en matière de risque et offrir des expériences client exceptionnelles. »

Un exemplaire sous licence du rapport « Everest Group Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix Assessment 2025 » peut être téléchargé ici.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définissent l'avenir du secteur de l'assurance dommages et de l'assurance générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent des systèmes d'assurance modernes qui permettent à l'industrie de tirer parti du nuage pour mener des activités agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité et la transparence sont au cœur de Duck Creek. Pour nous, l'assurance doit être là pour répondre aux attentes spécifiques des particuliers et des entreprises. Nos solutions de pointe sont disponibles de manière autonome ou sous la forme d'une suite complète et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes – LinkedIn et X.

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