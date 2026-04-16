Duck Creek को Everest Group 2025 अंडरराइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन PEAK Matrix® में अग्रणी के रूप में नामित किया गया है।

Everest Group ने Duck Creek की एकीकृत अंडरराइटिंग क्षमताओं, AI-संचालित निर्णय-निर्माण और वैश्विक P&C बीमा कंपनियों में उच्च ग्राहक संतुष्टि स्कोर को उजागर किया है।

बोस्टन, 16 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी (P&C) और जनरल इंश्योरेंस के भविष्य को परिभाषित करने वाला एक वैश्विक प्रदाता है, को Everest Group Underwriting Orchestration for Property & Casualty (P&C) Insurance Products PEAK Matrix® Assessment 2025 में लीडर के रूप में स्थान दिया गया है। यह मान्यता वैश्विक बीमा कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में एंड-टू-एंड इंश्योरेंस ऑर्केस्ट्रेशन प्रदान करने में Duck Creek की मजबूत बाजार उपस्थिति, दूरदर्शिता और क्षमताओं को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन किए गए 24 अंडरराइटिंग टेक्नोलॉजी प्रदाताओं में Duck Creek को अग्रणी के रूप में स्थान दिया गया है। Everest Group ने प्रदाताओं का मूल्यांकन उनके बाजार प्रभाव के आधार पर किया, जिसमें अपनाने की दर और प्रदान किया गया मूल्य, साथ ही प्रौद्योगिकी परिष्कार, लचीलापन, वाणिज्यिक मॉडल और समर्थन के क्षेत्रों में उनकी दृष्टि और क्षमताएं शामिल हैं।

Everest Group ने Duck Creek की अंडरराइटिंग कार्यक्षमता को उसके पॉलिसी, रेटिंगऔर क्लैरिटी घटकों में गहराई से इंटीग्रेटेड बताया, जो एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सबमिशन इनटेक से लेकर कोट, बाइंड और सर्विसिंग तक पूरे जीवनचक्र का कवरेज प्रदान करता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि Duck Creek बीमा कंपनियों के लक्ष्यों के अनुरूप अंडरराइटिंग प्राथमिकता, जोखिम स्कोरिंग, वर्गीकरण, निर्णय बुद्धिमत्ता और दस्तावेज़ प्रसंस्करण में AI-आधारित क्षमताओं का विकास कर रहा है, ताकि स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग, ट्रायाजिंग और कोट ऑप्टिमाइजेशन को सक्षम किया जा सके।

Everest Group के Practice Director, Arindam Mukherjee ने कहा, "Duck Creek पॉलिसी, रेटिंग और डेटा मॉड्यूल में एकीकृत अंडरराइटिंग वर्कफ़्लो प्रदान करता है, जिससे बीमा कंपनियां एक ही इकोसिस्टम के भीतर सबमिशन इनटेक से लेकर कोट, बाइंड और सर्विसिंग तक पूरे लाइफसाइकिल का प्रबंधन कर सकती हैं।" "AI-संचालित प्राथमिकता, जोखिम स्कोरिंग, निर्णय बुद्धिमत्ता और दस्तावेज़ प्रसंस्करण में इसके निरंतर निवेश, साथ ही एक परिपक्व इंसुरटेक पार्टनर इकोसिस्टम, बीमा कंपनियों को स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग में तेजी लाने और सबमिशन से कोटेशन तक की दक्षता में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं।" विभिन्न कैरियर सेगमेंट्स में सिद्ध तैनाती और प्लेटफ़ॉर्म की व्यापकता, उद्यम परिपक्वता और परिचालन प्रभाव के संबंध में मजबूत खरीदार सत्यापन ने इसे Everest Group Underwriting Orchestration for Property & Casualty (P&C) Insurance - Products PEAK Matrix® Assessment 2025 में एक लीडर के रूप में मान्यता दिलाने में योगदान दिया है।"

मूल्यांकन में Duck Creek के मजबूत पार्टनर इकोसिस्टम पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें पूर्व-प्रमाणित कनेक्टर्स और थर्ड-पार्टी सेवाओं तक प्लग-एंड-प्ले एक्सेस शामिल है, जो अपनाने की समयसीमा को कम करता है और बाजार में तेजी से पहुंचने में सहायता करता है। Everest Group ने Tier 1 से Tier 3 तक के कैरियर्स में Duck Creek की स्थापित उपस्थिति को भी मान्यता दी, जिसमें बड़े वाणिज्यिक कैरियर्स, क्षेत्रीय बीमाकर्ता और मैनेजिंग जनरल एजेंट्स (managing general agents, MGAs) शामिल हैं, जिनकी तैनाती नॉर्थ अमेरिका, EMEA और APAC में फैली हुई है।

बीमाकर्ता पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्टिमाइजेशन से आगे बढ़कर ऐसे ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो सबमिशन इनटेक, एन्हांसमेंट, ट्रायाजिंग, केस मैनेजमेंट, प्राइसिंग इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन और ऑडिट को एकीकृत करते हैं—जिससे अंडरराइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन को गति मिल रही है। Everest Group का अनुमान है कि वैश्विक अंडरराइटिंग टेक्नोलॉजी बाजार 2025 में 5 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और 12.5% CAGR से बढ़ेगा, जो आधुनिक अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म्स के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करते हुए, Duck Creek को Everest Group की 2026 "Voice of the Customer Report" में, Insurance Customer Experience Orchestration Platforms (CXOP) श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें इसने 7.1 का समग्र एंटरप्राइज संतुष्टि स्कोर अर्जित किया है, जो अन्य कोर सिस्टम प्रदाताओं से बेहतर है और बाजार के औसत 6.94 से अधिक है। ग्राहकों ने Duck Creek के निर्बाध कार्यान्वयन, कोर सिस्टम्स में गहन एकीकरण और एंटरप्राइज-स्तरीय स्केलेबिलिटी को सफलता के प्रमुख कारकों के रूप में रेखांकित किया। यह मान्यता Duck Creek की न केवल आधुनिक अंडरराइटिंग को सशक्त बनाने की क्षमता को रेखांकित करती है, बल्कि बीमाकर्ताओं के लिए मापने योग्य व्यावसायिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले विशिष्ट और एंड-टू-एंड ग्राहक अनुभव प्रदान करने की उसकी क्षमता को भी दर्शाती है।

"Everest Group के Underwriting Orchestration Products PEAK Matrix® मूल्यांकन में लीडर के रूप में नामित होना, साथ ही Everest Group के CXOP Voice of the Customer विश्लेषण में ग्राहक अनुभव के लिए मान्यता प्राप्त करना, दुनिया भर के बीमाकर्ताओं के साथ हमारी प्रगति को दर्शाता है," Duck Creek Technologies के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Hardeep Gulati ने कहा। "हर बीमा कंपनी की लाभप्रदता के लिए बीमा पॉलिसियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।" बीमा कंपनियों को केवल वर्कफ़्लो ऑटोमेशन से कहीं अधिक की आवश्यकता है। उन्हें ऐसे बुद्धिमान ऑर्केस्ट्रेशन की आवश्यकता है, जो पूरे पॉलिसी लाइफसाइकिल में डेटा, निर्णय-निर्माण और निष्पादन को आपस में जोड़ता है। "हमारा प्लेटफॉर्म कोर सिस्टम्स, AI-संचालित इनसाइट्स और एक ओपन इकोसिस्टम को एक साथ लाता है, ताकि कैरियर्स तेजी से आगे बढ़ सकें, बेहतर जोखिम-संबंधी निर्णय ले सकें और बड़े पैमाने पर असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकें।"

Everest Group Underwriting Orchestration for Property & Casualty (P&C) Insurance Products PEAK Matrix® Assessment 2025 रिपोर्ट की लाइसेंस प्राप्त प्रति यहां से डाउनलोड की जा सकती है।

Duck Creek Technologies के बारे में

Duck Creek Technologies एक वैश्विक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन प्रदाता है, जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी (P&C) और जनरल इंश्योरेंस उद्योग के भविष्य को परिभाषित करता है। हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं, जिस पर आधुनिक बीमा सिस्टम निर्मित हैं और जो उद्योग को क्लाउड का लाभ उठाकर अधिक कुशल, इंटेलिजेंट और निरंतर संचालन करने में सक्षम बनाता है। प्रामाणिकता, उद्देश्य और पारदर्शिता Duck Creek के मूल सिद्धांत हैं, और हमारा मानना है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को जब, जहां और जिस प्रकार इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, तब बीमा उपलब्ध होना चाहिए।हमारे बाजार-अग्रणी समाधान स्टैंडअलोन आधार पर या पूर्ण सूट के रूप में उपलब्ध हैं, और सभी Duck Creek OnDemandके माध्यम से उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए www.duckcreek.com पर जाएं। नवीनतम जानकारी के लिए Duck Creek को हमारे सोशल चैनलों पर फ़ॉलो करें – LinkedIn और X।

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