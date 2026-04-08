Duck Creek lance Duck Creek Reinsurance with Active Delivery pour aider les assureurs à simplifier la gestion des programmes et à améliorer le contrôle financier

La solution native du cloud offre des mises à jour continues, une visibilité en temps réel et des opérations rationalisées sans interruption du système

BOSTON, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir de l'assurance IARD (P&C) et de l'assurance générale, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, une solution révolutionnaire qui élimine la nécessité de mises à niveau coûteuses et permet aux assureurs de gérer à grande échelle des programmes de réassurance complexes dans un contexte de changements rapides du marché et de diversification des risques.

Basé la plateforme AWS (Amazon Web Services) sécurisée et évolutive, Duck Creek Reinsurance with Active Delivery fournit automatiquement des mises à jour mensuelles du produit. Ces mises à jour sont appliquées de manière transparente au milieu de chaque mois, ce qui permet de ne pas perturber les opérations de fin de mois et d'éviter les mises à niveau onéreuses en coûts et en ressources. Toutes les mises à jour sont contrôlées par des feature flags, ce qui donne aux assureurs un contrôle total sur le moment de leur activation, tout en protégeant les environnements de production. Le cas échéant, les personnalisations éventuelles sont prises en charge par l'équipe de Duck Creek.

Aujourd'hui, les transporteurs sont freinés par des feuilles de calcul, des systèmes fragmentés et une visibilité limitée, ce qui entraîne des surcoûts dans la gestion des sinistres, une clôture financière lente et des risques opérationnels. Au fur et à mesure que la complexité de la réassurance s'accroît, ces processus manuels rendent difficile l'évolution et la réaction aux changements du marché. Duck Creek Reinsurance with Active Delivery remplace cela par une plateforme native dans le nuage, toujours à jour, qui centralise les contrats, automatise les flux de travail et fournit des informations en temps réel. En éliminant les surcoûts et en accélérant les résultats financiers, les assureurs peuvent faire passer la réassurance d'une charge manuelle à un avantage stratégique.

« Nous sommes ravis de présenter Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, qui apporte un nouveau niveau de fonctionnalité et de contrôle aux opérations de réassurance », a déclaré Céline Thierry, directrice principale de la gestion des produits, réassurance chez Duck Creek Technologies. « En éliminant les cycles de mise à niveau et en permettant une livraison continue, les assureurs peuvent réagir plus rapidement aux changements du marché, améliorer les résultats financiers et se concentrer sur l'optimisation des stratégies de risque et la stimulation de la croissance, plutôt que de maintenir des systèmes patrimoniaux. »

Les principaux avantages sont les suivants :

Native du cloud. Toujours d'actualité.

Pas de projets de mise à niveau

Innovation continue sans perturbation

Livraison sécurisée et évolutive de SaaS

Contrats centralisés. Visibilité totale.

Une seule source de vérité pour les réassurance de traités, facultatives et acceptées assumés et pour les programmes de rétrocession

Vue globale et en temps réel des contrats, des risques et des montants à recouvrer

Amélioration de la sécurité des contrats et de la transparence des audits

Des résultats financiers plus solides.

Optimisation des produits récupérables et réduction des surcoûts

Accélération du recouvrement et amélioration de la trésorerie

Clôture plus rapide avec des rapports plus précis

Adieu aux feuilles de calcul.

Suppression des solutions de contournement fragiles

Remplacement des processus manuels par une automatisation spécifique

La plateforme prend également en charge l'accès omnicanal ce qui permet la collaboration entre les équipes de souscription, de finance et de réassurance. Des flux de travail dynamiques et un traitement basé sur des règles permettent de garantir des résultats cohérents et une performance optimisée des traités.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir du secteur de l'assurance dommages et de l'assurance générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent des systèmes d'assurance modernes qui permettent à l'industrie de tirer parti du nuage pour mener des activités agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous pensons que l'assurance doit être présente pour les particuliers et les entreprises au moment où ils en ont le plus besoin et de la manière dont ils en ont besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète, et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes – LinkedIn et X.

Contacts médias

Marianne Dempsey/Tara Stred

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