Été, soleil et économies : Jackery lance ses promotions de mi-année sur ses kits solaires et stations d'énergie portables avant le Prime Day

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche de la saison la plus ensoleillée de l'année, Jackery lance aujourd'hui sa grande campagne promotionnelle de mi-année. Qu'il s'agisse de stations d'énergie portables ou de packs de stockage résidentiel intelligents SolarVault 3, la marque propose jusqu'au 30 juin des réductions allant jusqu'à 53 % sur une sélection de solutions de stockage et d'énergie solaire. Que ce soit pour profiter d'un match en plein air dans son jardin, partir en camping en toute autonomie ou réduire durablement sa facture d'électricité grâce à une centrale solaire de balcon associée à une gestion intelligente de l'énergie, Jackery propose une solution adaptée à chaque besoin.

Summer, Sun and Savings: Jackery Launches Mid-Year Sale Ahead of Prime Day with Up to 61% Off

Des solutions énergétiques flexibles pour les déplacements et la maison

La promotion de mi-année met à l'honneur les puissantes stations d'énergie Explorer 3000 v2 et Explorer 2000 v2, idéales pour profiter pleinement de l'été. Équipés de batteries LiFePO4 longue durée et conçus dans un format compact, ces deux modèles conviennent parfaitement au camping, aux activités extérieures, au jardin ou encore comme solution d'alimentation de secours à domicile.

L'Explorer 3000 v2 offre une capacité de 3 072 Wh, une puissance de sortie de 3 600 W et huit ports de connexion, dont des prises secteur, des ports USB-A et USB-C ainsi qu'une sortie 12 V. Plus compacte, l'Explorer 2000 v2 dispose d'une capacité de 2 042 Wh et d'une puissance de 2 200 W, permettant d'alimenter simultanément jusqu'à six appareils. Les deux modèles sont également disponibles sous forme de générateurs solaires, associés à un panneau solaire portable SolarSaga 200 W.

Pendant l'opération, l'Explorer 3000 v2 est proposé à 1 499 € au lieu de 2 499 €, soit une réduction de 40 %. Le pack comprenant un panneau solaire de 200 W est disponible à 1 569 € au lieu de 2 949 €. De son côté, l'Explorer 2000 v2 est proposé à seulement 799 € au lieu de 1 599 €, tandis que le pack avec panneau solaire 200 W est affiché à 949 € au lieu de 2 049 €.

Réduire durablement ses dépenses énergétiques avec la série SolarVault 3

Les promotions concernent également la toute dernière génération de systèmes de stockage résidentiel intelligents. Avec la série SolarVault 3, Jackery propose un système modulaire tout-en-un capable de s'adapter à différents besoins, depuis un kit solaire prêt à l'emploi jusqu'à une installation photovoltaïque résidentielle de plus grande envergure.

Les trois modèles de la gamme reposent sur un système intelligent de gestion de l'énergie capable d'optimiser en permanence la production solaire, le stockage et la consommation électrique du foyer. L'objectif : maximiser l'autoconsommation de l'énergie solaire produite et, en combinaison avec des tarifs d'électricité dynamiques, réduire davantage les coûts énergétiques.

Dans le cadre de cette promotion, la série SolarVault 3 est disponible sous forme de packs préconfigurés. Le kit solaire comprenant un SolarVault 3 Pro doté d'une capacité de stockage de 2,52 kWh et deux panneaux solaires bifaciaux de 500 W est actuellement proposé à 1 139 € au lieu de 1 838 €. Le pack SolarVault 3 Pro Max, équipé d'une puissance de sortie de 2 500 W, comprend quant à lui une batterie d'extension modulaire portant la capacité totale à 5,04 kWh ainsi que quatre panneaux bifaciaux de 500 W. L'ensemble est proposé à 2 058 € au lieu de 3 077 €, soit une réduction de 33 %.

En complément, les clients achetant l'un de ces packs recevront gratuitement un compteur intelligent Jackery Smart Meter.

Profitez-en jusqu'au 30 juin

L'opération Mid-Year Sale est disponible du 16 au 30 juin 2026 sur la boutique en ligne officielle de Jackery. À l'occasion de l'Amazon Prime Day, du 23 au 26 juin, les consommateurs pourront également retrouver ces réductions ainsi que d'autres offres exclusives sur la boutique Jackery sur Amazon.

À temps pour le début de l'été, ces offres permettent de profiter de solutions énergétiques performantes à des prix particulièrement attractifs, aussi bien pour les aventures en plein air que pour améliorer l'efficacité énergétique à domicile.