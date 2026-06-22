Intersolar 2026 : Jackery dévoile Jackery Ark, son EMS intelligent, et un espace détente solaire pour le jardin.

Rendez-vous sur le stand C2.150 pour découvrir ces nouveautés.

MUNICH, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Jackery, spécialiste de l'énergie personnelle, batteries et panneaux solaires, présente en avant-première Jackery Ark, son système de gestion de l'énergie domestique (HEMS) basé sur l'intelligence artificielle, à l'occasion des salons The Smarter E Europe 2026 et InterSolar, qui se déroulent du 23 au 25 juin à Munich.

Intersolar 2026: Jackery Celebrates the Global Debut of Jackery Ark AI EMS and Unveils a Solar Lounge for the Garden

Les visiteurs pourront également découvrir le Solar Gazebo, un pavillon de jardin intégrant des modules photovoltaïques, ainsi que la solution de stockage d'énergie domestique tout-en-un SolarVault 3 Series. Ensemble, cet écosystème énergétique domestique complet permet aux ménages de produire, de stocker et de gérer l'énergie solaire de manière plus intelligente, tout en réduisant leurs coûts d'électricité grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.

Jackery Ark connecte l'ensemble de l'écosystème énergétique domestique

La plateforme d'intelligence artificielle Jackery Ark est conçue pour centraliser la gestion de l'énergie de l'ensemble du foyer. Ce lancement marque une nouvelle étape importante dans l'évolution de l'entreprise, qui passe du statut de fournisseur leader de solutions d'alimentation portables à celui d'acteur des systèmes énergétiques domestiques connectés.

Jackery Ark analyse en continu et en temps réel la production d'énergie solaire, la consommation électrique des ménages, les prévisions météorologiques, l'état des batteries et les tarifs d'électricité en constante évolution. À partir de ces données, le système élabore des stratégies énergétiques personnalisées qui contribuent à optimiser les flux d'énergie, à réduire les coûts et à améliorer la transparence pour les propriétaires.

Contrairement aux systèmes de gestion de l'énergie classiques qui automatisent principalement les processus de charge et de décharge, Jackery Ark agit comme un gestionnaire d'énergie intelligent. Ses trois modes de fonctionnement IA flexibles permettent aux utilisateurs de prioriser différents objectifs, de la maximisation des économies à l'augmentation de l'autonomie énergétique. Le système fournit également des informations claires sur les raisons des recommandations formulées ou des ajustements des flux d'énergie, tout en permettant aux utilisateurs d'intervenir à tout moment et de conserver un contrôle total sur leur configuration énergétique.

Grâce à une application centralisée, Jackery Ark permet une coordination intelligente de l'ensemble de l'écosystème énergétique domestique, avec un suivi transparent de la production, du stockage et de la consommation d'énergie de l'ensemble du foyer. Au-delà de la connexion des systèmes de stockage d'énergie, des installations solaires et des appareils électroménagers, l'EMS repose sur une architecture ouverte et évolutive. Il prend en charge l'intégration de dispositifs supplémentaires, d'applications tierces et de futurs services énergétiques, permettant ainsi à la gestion de l'énergie de passer du contrôle de composants individuels à une vision d'ensemble.

La plateforme est conçue pour maintenir ses fonctionnalités essentielles même en cas de connexion internet limitée et offre une alimentation de secours fiable, garantissant ainsi l'approvisionnement en électricité des foyers lors des coupures de courant et autres situations critiques.

Solar Gazebo : le pavillon de jardin devient une source d'énergie décentralisée

Avec le Solar Gazebo, présenté en Europe pour la première fois, Jackery enrichit son offre d'une solution alliant production d'énergie renouvelable et aménagement extérieur. Conçue à la fois comme un élégant pavillon de jardin et une source d'énergie décentralisée, cette structure de 4,5 x 3 mètres intègre des modules solaires industriels capables de générer jusqu'à 2 000 W de puissance photovoltaïque.

Des prises électriques intégrées, protégées par un couvercle IP65, permettent un accès direct à l'électricité produite par la toiture de cet abri, conçu pour résister au vent, à la pluie et à la neige. Un auvent latéral rétractable peut également servir de coupe-vent ou d'écran pour la projection de films en plein air, transformant cet espace couvert en véritable espace de détente et de divertissement.

L'énergie solaire produite peut être utilisée immédiatement via les prises intégrées, ou stockée pour une consommation ultérieure grâce à la gamme SolarVault 3. Ces systèmes de stockage d'énergie domestique tout-en-un intègrent un onduleur, des batteries de capacité modulable de 2,52 kWh à 15,12 kWh et des fonctionnalités intelligentes de gestion de l'énergie. Selon le modèle, ils sont compatibles avec les installations solaires de balcon prêtes à l'emploi et les installations photovoltaïques résidentielles de plus grande envergure.

Suite à son lancement aux États-Unis en Q1 2027, Jackery prévoit un déploiement progressif du Solar Gazebo sur d'autres marchés internationaux.

L'ensemble des solutions solaire de Jackery sont présentées sur le stand C2.150 lors du salon The Smarter E Europe 2026, Munich, du 23 au 25 juin.