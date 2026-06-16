Zomer, zon en besparen: Jackery start zijn Mid-Year Sale voor thuisbatterijen en draagbare powerstations nog vóór Prime Day

AMSTERDAM, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- Met de zonnigste periode van het jaar in aantocht lanceert Jackery vandaag zijn grote Mid-Year Sale. Of het nu gaat om draagbare powerstations of slimme SolarVault 3-thuisbatterijbundels, tot en met 30 juni profiteren klanten van kortingen tot wel 53% op geselecteerde energieopslag- en zonne-energieoplossingen. Of je nu een sportwedstrijd in de tuin wilt kijken, volledig zelfvoorzienend gaat kamperen of je energierekening structureel wilt verlagen dankzij een thuisbatterij in combinatie met slim energiebeheer, Jackery biedt voor elke situatie een passende oplossing.

Summer, Sun and Savings: Jackery Launches Mid-Year Sale Ahead of Prime Day with Up to 61% Off

Flexibele energieoplossingen voor onderweg en thuis

Tijdens de Mid-Year Sale staan de krachtige Explorer 3000 v2 en Explorer 2000 v2 centraal. Dankzij duurzame LiFePO4-batterijcellen en een compact ontwerp zijn beide modellen ideaal voor kamperen, buitenactiviteiten, gebruik in de tuin of als tijdelijke noodstroomvoorziening voor thuis.

De Explorer 3000 v2 beschikt over een capaciteit van 3.072 Wh, een uitgangsvermogen van 3.600 W en acht aansluitingen, waaronder stopcontacten, USB-A- en USB-C-poorten en een 12V-aansluiting. De compactere Explorer 2000 v2 biedt een capaciteit van 2.042 Wh en een uitgangsvermogen van 2.200 W, waarmee tot zes apparaten tegelijkertijd van stroom kunnen worden voorzien. Beide modellen zijn ook verkrijgbaar als zonnegenerator in combinatie met een draagbaar SolarSaga 200W-zonnepaneel.

Tijdens de actie is de Explorer 3000 v2 verkrijgbaar voor €1.499 in plaats van €2.499, een korting van 40%. De bundel met een 200W-zonnepaneel kost €1.569 in plaats van €2.949. De Explorer 2000 v2 is verkrijgbaar voor slechts €799 in plaats van €1.599, terwijl de bundel met een 200W-zonnepaneel beschikbaar is voor €949 in plaats van €2.049.

Duurzaam besparen met de SolarVault 3-serie

Ook de nieuwste generatie slimme thuisbatterijen maakt deel uit van de actie. Met de SolarVault 3-serie biedt Jackery een modulair alles-in-één thuisbatterijsysteem dat flexibel kan worden afgestemd op uiteenlopende energiebehoeften. Dankzij het schaalbare ontwerp is het systeem geschikt voor zowel huishoudens die hun energieverbruik willen optimaliseren als gebruikers die hun energie-onafhankelijkheid verder willen vergroten.

Alle drie de modellen binnen de serie zijn uitgerust met een intelligent energiebeheersysteem dat continu de zonne-energieproductie, de batterijstatus en het stroomverbruik in huis optimaliseert. Het doel is om het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie te maximaliseren en, in combinatie met dynamische energietarieven, de energiekosten verder te verlagen.

Binnen de actie is de SolarVault 3-serie beschikbaar in verschillende configuraties. De SolarVault 3 Pro Max-thuisbatterijbundel beschikt over een opslagcapaciteit van 2,52 kWh en wordt geleverd met een modulaire uitbreidingsbatterij, goed voor een totale capaciteit van 5,04 kWh. De bundel is momenteel verkrijgbaar voor €1.698 in plaats van €2.198.

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben geïnstalleerd, biedt Jackery daarnaast de SolarVault 3 Pro Max AC. In combinatie met twee extra batterijmodules beschikt het systeem over een totale opslagcapaciteit van 7,56 kWh. Deze bundel is verkrijgbaar voor €2.187 in plaats van €2.887.

Klanten die een van deze bundels aanschaffen, ontvangen bovendien gratis een Jackery P1 Smart Meter.

Profiteer tot en met 30 juni

De Mid-Year Sale loopt van 16 tot en met 30 juni 2026 via de officiële Jackery-webshop. Tijdens Amazon Prime Day, van 23 tot en met 26 juni, kunnen consumenten daarnaast profiteren van deze kortingen en extra exclusieve aanbiedingen in de Jackery Amazon Store.

Met deze aanbiedingen profiteren klanten precies op tijd voor de zomer van aantrekkelijke prijzen voor betrouwbare energieoplossingen, zowel voor avonturen buitenshuis als voor een efficiënter energieverbruik thuis.