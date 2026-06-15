Jackery et Homey s'associent pour faire progresser l'intégration des batteries domestiques plug-and-play en Europe

PARIS, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondial des solutions énergétiques innovantes, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Homey, la plateforme de maison intelligente développée par Athom et appartenant à LG Electronics, afin d'améliorer la gestion intelligente de l'énergie de sa nouvelle gamme de batteries domestiques plug-and-play SolarVault 3.

Jackery and Homey Partner to Advance Plug-in Home Battery Integration in Europe

La série Jackery SolarVault 3 s'intègre au Homey Energy Dongle via l'interface de compteur intelligent P1, permettant un accès en temps réel aux données du réseau domestique avec une précision d'une seconde sur le marché néerlandais. En exploitant les données de consommation en direct, le système ajuste dynamiquement la puissance de la batterie en fonction de la charge du foyer, transformant ainsi les batteries plug-and-play en véritables outils énergétiques réactifs et pilotés en temps réel.

Cette intégration permet une injection nulle sur le réseau, des taux d'autoconsommation plus élevés et une meilleure réactivité face aux contraintes croissantes du réseau électrique. Elle répond ainsi directement aux principaux enjeux du marché énergétique néerlandais, notamment la suppression progressive du système de compensation (net metering), la congestion du réseau et l'adoption rapide des tarifs d'électricité dynamiques.

« Les prix de l'énergie sont volatils et l'autoconsommation devient de plus en plus importante », déclare Stefan Witkamp, CEO d'Athom. « Une batterie plug-in devient bien plus utile lorsqu'elle peut réagir à ce qui se passe à la maison. Avec Homey, la SolarVault 3 de Jackery le peut. »

La solution reste simple à déployer : les utilisateurs peuvent connecter directement le Homey Energy Dongle au port P1 de leur compteur intelligent, puis l'associer au système Jackery via l'application, sans avoir besoin de faire appel à un électricien.

« Ce partenariat marque une étape importante dans notre transition d'un fournisseur de matériel vers des solutions énergétiques pilotées par les données », a déclaré Jeff Shen, Head of Sales Europe chez Jackery. « Avec la série SolarVault 3, nous rendons la gestion de l'énergie domestique plus intelligente et plus réactive, tout en accélérant notre intégration au sein de l'écosystème énergétique plus large de Homey. »

Au-delà de l'intégration en temps réel aux données du réseau, Jackery et Homey développent également une collaboration plus approfondie en matière de logiciels et d'écosystème. Une intégration élargie aux fonctionnalités de gestion énergétique de Homey devrait être déployée en juillet. Les prochaines fonctionnalités incluront une optimisation de la charge et de la décharge basée sur l'intelligence artificielle, prenant en compte les prévisions météorologiques et les habitudes des utilisateurs, des stratégies énergétiques adaptées aux tarifs dynamiques ainsi qu'une coordination avec des appareils connectés tels que les bornes de recharge pour véhicules électriques, les pompes à chaleur et les prises intelligentes.

La Jackery SolarVault 3 ainsi qu'une sélection de produits Homey seront présentées lors du salon The smarter E Europe à Munich, du 23 au 25 juin, sur le stand C2.150. Les visiteurs sont invités à découvrir cette solution intégrée directement sur place.