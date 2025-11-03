Evergy choisit Kigen pour renforcer la résilience du réseau entre réseaux privés et publics

Evergy sélectionne le système d'exploitation eSIM sécurisé et la solution eIM de Kigen pour maximiser la fiabilité du réseau grâce à une bascule automatisée entre les réseaux privés et publics

KANSAS CITY, Mo. et CAMBRIDGE, Angleterre, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Evergy, l'une des plus grandes compagnies d'électricité privées du Midwest américain, desservant 1,7 million de clients au Kansas et au Missouri, a choisi Kigen, le leader mondial des technologies eSIM et iSIM, pour renforcer la résilience de son réseau. En adoptant le système d'exploitation eSIM sécurisé et la solution eIM de Kigen, Evergy unifie ses réseaux LTE privés et publics au sein d'une couche de connectivité automatisée, créant ainsi une base plus fiable pour ses opérations face aux conditions météorologiques extrêmes, à la demande énergétique croissante et à la complexité des ressources énergétiques distribuées (DER).

Kigen’s secure eSIM OS and SGP.32-compliant eIM solution give Evergy the flexibility to manage connectivity dynamically through eSIMs provisioned with multiple operator profiles. Kigen eSIM OS has configurable features such as its network rescue and recovery applet, which enables dynamic, automated failover between private LTE and preferred public networks based on business rules. Managed centrally via Kigen Pulse allows control at scale—by geography, asset type, or site—ensuring continuity.

La fiabilité est au cœur de la stratégie d'Evergy, aux côtés de l'accessibilité et de la durabilité. À mesure que les services publics intègrent les DER, les infrastructures de comptage avancées (AMI) et la facturation dynamique, garantir une connectivité ininterrompue devient essentiel. Les orages violents, les pannes liées aux tempêtes et les mises à jour régulières du réseau peuvent perturber la télémétrie en temps réel, véritable « battement de cœur » du réseau moderne. Sans automatisation, la gestion de dizaines de milliers d'appareils IoT à grande échelle présenterait des risques inacceptables pour la continuité du service et l'efficacité des coûts.

Le réseau LTE d'Evergy couvre déjà 100 sites et prend en charge des milliers de capteurs IoT, d'équipements AMI et de dispositifs technologiques opérationnels. Avec une extension prévue à plusieurs dizaines de milliers d'appareils, la bascule entre réseaux privés et publics doit être fluide. Les approches manuelles ne peuvent pas suivre ce rythme.

« Alors que nous modernisons nos réseaux, la continuité des données des appareils garantit la visibilité et la préparation face aux coupures résultant à la fois de la transition énergétique rapide et des conditions météorologiques imprévisibles. Prendre le contrôle de notre infrastructure nécessite une disponibilité du réseau et une automatisation qui constituent la base sur laquelle la facturation dynamique et l'intelligence artificielle peuvent s'appuyer. Les eSIM et la solution eIM de Kigen, configurées selon les besoins d'Evergy, nous permettent d'établir une nouvelle référence en matière de résilience du réseau — ce qui a longtemps été considéré comme le Saint Graal des réseaux intelligents et résilients », a déclaré Bill Franzen, ingénieur principal radio chez Evergy.

Le système d'exploitation eSIM sécurisé de Kigen et la solution eIM conforme à la norme GSMA SGP.32 offrent à Evergy la flexibilité de gérer dynamiquement la connectivité via des eSIM provisionnées avec plusieurs profils opérateurs. Les fonctionnalités configurables du système d'exploitation eSIM de Kigen, comme son applet de secours et de reprise de réseau, permettent une bascule automatique entre le LTE privé et les réseaux publics préférés selon des règles métiers. Ces opérations sont gérées de manière centralisée via Kigen Pulse, offrant un contrôle à grande échelle — par zone géographique, type d'actif ou site — garantissant la continuité des opérations, la réduction des coûts de cycle de vie et soutenant les objectifs d'efficacité du capital, de sécurité et de durabilité.

La cybersécurité étant primordiale pour les infrastructures critiques, le déploiement d'Evergy s'appuie sur la solution eIM de Kigen hébergée dans son site de Dublin, certifié selon le GSMA Security Accréditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM). Ce site exploite la solution eIM de Kigen conforme à la dernière spécification GSMA SGP.32 pour les eSIM IoT, offrant à la fois une garantie de conformité et une base fiable pour des opérations sécurisées prêtes pour le réseau électrique.

« En intégrant une automatisation dynamique pour la reprise et le basculement à grande échelle, nous permettons à Evergy de concevoir un réseau plus fiable, plus résilient et plus intelligent. Alors que les services publics avancent dans la transition énergétique, une connectivité ininterrompue constitue la base de l'IA, de la facturation dynamique et de l'intégration des DER. Grâce à la solution eSIM configurable et à la solution eIM conforme à la norme SGP.32 de Kigen, les entreprises peuvent maîtriser leur connectivité et créer les réseaux intelligents qu'exige l'avenir », a déclaré Vincent Korstanje, PDG de Kigen.

La solution eIM de Kigen a été nommée Solution IoT de l'année 2025 par les Mobile Breakthrough Awards. L'entreprise présentera sa solution lors du UBBA Plugfest et d'Enlit Europe, soulignant comment les services publics peuvent exploiter les eSIM pour construire des réseaux sécurisés et prêts pour l'avenir.

À propos d'Evergy

Evergy, Inc. dessert 1,7 million de clients au Kansas et au Missouri. Sa mission est de favoriser un avenir meilleur en produisant, transportant et distribuant une énergie fiable, abordable et durable au bénéfice de ses parties prenantes. Aujourd'hui, environ la moitié de l'électricité d'Evergy provient de sources sans carbone, générant une énergie plus fiable avec un impact environnemental réduit. Basée à Kansas City, Evergy valorise l'innovation et l'adaptabilité afin d'offrir à ses clients de meilleures façons de gérer leur consommation énergétique et de créer de la valeur pour ses investisseurs. Pour plus d'informations : http://investors.evergy.com.

À propos de Kigen

Kigen est un pionnier des solutions de sécurité eSIM et iSIM, permettant aux fabricants d'adopter et de faire évoluer l'IoT cellulaire en toute simplicité. Sa technologie offre la liberté de choisir parmi plus de 200 réseaux terrestres, avec une interopérabilité éprouvée sur les principaux jeux de composants et modules. Soutenue par Arm, SoftBank Vision Fund 2 et SBI Group, Kigen est reconnue pour son innovation et sa fiabilité auprès des grandes marques mondiales des secteurs de l'électronique grand public, de l'énergie, de l'automobile, de la logistique et de l'automatisation industrielle. Plus d'informations sur: https://kigen.com.

