Evergy elige a Kigen para fortalecer la resiliencia de la red entre redes privadas y públicas

Evergy selecciona el sistema operativo eSIM seguro y la solución eIM de Kigen para maximizar la fiabilidad de la red con conmutación automática entre redes privadas y públicas

KANSAS CITY, Mo. y CAMBRIDGE, Inglaterra, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Evergy, una de las mayores empresas eléctricas de propiedad privada del Medio Oeste de Estados Unidos que atiende a 1,7 millones de clientes en Kansas y Misuri, ha seleccionado a Kigen, líder mundial en tecnología eSIM e iSIM, para fortalecer la resiliencia de su red. Al adoptar el sistema operativo eSIM seguro y la solución eIM de Kigen, Evergy está unificando sus redes LTE privadas y públicas en una capa de conectividad automatizada, creando una base más confiable para las operaciones frente a fenómenos meteorológicos severos, el aumento de la demanda energética y la complejidad de los recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés).

Kigen’s secure eSIM OS and SGP.32-compliant eIM solution give Evergy the flexibility to manage connectivity dynamically through eSIMs provisioned with multiple operator profiles. Kigen eSIM OS has configurable features such as its network rescue and recovery applet, which enables dynamic, automated failover between private LTE and preferred public networks based on business rules. Managed centrally via Kigen Pulse allows control at scale—by geography, asset type, or site—ensuring continuity.

La fiabilidad es un elemento central de la estrategia de Evergy, junto con la asequibilidad y la sostenibilidad. A medida que las empresas de servicios públicos integran recursos energéticos distribuidos, infraestructura de medición avanzada (AMI) y facturación dinámica, garantizar una conectividad ininterrumpida se vuelve esencial. Las tormentas severas, los cortes de energía relacionados con el clima y las actualizaciones de red pueden interrumpir la telemetría en tiempo real que constituye el "latido" de una red moderna. Sin automatización, la gestión de decenas de miles de dispositivos IoT a gran escala supondría riesgos inaceptables para la continuidad del servicio y la eficiencia de costos.

La red LTE de Evergy ya abarca 100 sitios y admite miles de sensores IoT, dispositivos AMI y tecnologías operativas. Con una expansión prevista a decenas de miles de dispositivos, la conmutación entre redes privadas y públicas debe ser fluida. Los enfoques manuales no pueden mantener el ritmo a esta escala.



« A medida que modernizamos nuestras redes, los datos continuos de los dispositivos significan visibilidad y preparación frente a los cortes de energía derivados tanto de la rápida transición energética como de fenómenos meteorológicos impredecibles. Tomar el control de nuestra infraestructura requiere que la disponibilidad y la automatización de la red sean la base sobre la cual se construyan la facturación dinámica y la inteligencia artificial. Las eSIM y la solución eIM de Kigen, configuradas según las necesidades de Evergy, nos permiten establecer un nuevo punto de referencia en la resiliencia de la red —lo que durante mucho tiempo se ha considerado el santo grial de las redes inteligentes y resilientes—», afirmó Bill Franzen, ingeniero principal de radio en Evergy.

El sistema operativo eSIM seguro de Kigen y la solución eIM conforme a la norma GSMA SGP.32 ofrecen a Evergy la flexibilidad para gestionar la conectividad de forma dinámica mediante eSIM aprovisionadas con múltiples perfiles de operador. Las funciones configurables del sistema operativo eSIM de Kigen, como su applet de rescate y recuperación de red, permiten una conmutación automatizada entre LTE privado y redes públicas preferidas basándose en reglas de negocio. Estas operaciones se gestionan de forma centralizada mediante Kigen Pulse, lo que proporciona control a escala de flota —por geografía, tipo de activo o sitio— garantizando la continuidad operativa, reduciendo los costos del ciclo de vida y apoyando los objetivos más amplios de eficiencia de capital, seguridad y sostenibilidad.

Dado que la ciberseguridad es fundamental para la infraestructura crítica, el despliegue de Evergy se basa en la solución eIM de Kigen alojada en su centro de Dublín, que está plenamente certificada bajo el GSMA Security Accreditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM). Este sitio opera la solución eIM de Kigen conforme a la más reciente especificación GSMA SGP.32 para eSIM IoT, lo que ofrece tanto garantía de cumplimiento como una base confiable para operaciones seguras y listas para la red eléctrica.

« Al incorporar automatización dinámica para la conmutación y recuperación a escala, habilitamos la visión de Evergy de diseñar una red con mayor fiabilidad, resiliencia e inteligencia operativa. A medida que las empresas de servicios públicos navegan la transición energética, la conectividad ininterrumpida constituye la base para la IA, la facturación dinámica y la integración de los DER. Con el sistema operativo eSIM configurable y la solución eIM conforme a SGP.32 de Kigen, las empresas pueden tomar el control de su conectividad y crear las redes inteligentes que exige el futuro », afirmó Vincent Korstanje, director ejecutivo de Kigen.

La solución eIM de Kigen fue reconocida como Solución IoT del Año 2025 por los Mobile Breakthrough Awards. La empresa presentará su solución en UBBA Plugfest y Enlit Europe, subrayando cómo las empresas de servicios públicos pueden aprovechar las eSIM para construir redes seguras y preparadas para el futuro.

Acerca de Evergy

Evergy, Inc. atiende a 1,7 millones de clientes en Kansas y Misuri. La misión de Evergy es impulsar un futuro mejor. Nuestro enfoque sigue siendo producir, transmitir y suministrar energía confiable, asequible y sostenible en beneficio de nuestros grupos de interés. Actualmente, aproximadamente la mitad de la energía de Evergy proviene de fuentes libres de carbono, creando una energía más confiable con menor impacto ambiental. Valoramos la innovación y la adaptabilidad para ofrecer a nuestros clientes mejores formas de gestionar su consumo energético, crear entornos seguros y aportar valor a nuestros inversionistas. Con sede en Kansas City, nuestros empleados participan activamente en las comunidades a las que servimos. Para más información, visite http://investors.evergy.com.

Acerca de Kigen

Kigen es un referente en soluciones de seguridad eSIM e iSIM, que permite a los fabricantes adoptar y escalar el IoT celular con facilidad. Su tecnología ofrece libertad para elegir entre más de 200 redes terrestres, con interoperabilidad probada en los principales conjuntos de chips y módulos. Respaldada por Arm, SoftBank Vision Fund 2 y SBI Group, Kigen es reconocida en toda la industria por su innovación y es una marca de confianza para líderes globales en electrónica de consumo, energía, automoción, logística y automatización industrial. Más información en https://kigen.com o siga @kigen para #FutureofSIM en LinkedIn.

