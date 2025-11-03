エヴァジー、Kigenを採用しプライベートネットワークとパブリックネットワークを横断したグリッドのレジリエンスを強化

エヴァジー、 Kigen のセキュアな eSIM OS および eIM を採用し、プライベートおよびパブリックネットワーク間の自動フェイルオーバーによってグリッドの信頼性を最大化

米国ミズーリ州カンザスシティおよび英国ケンブリッジ , 2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 米国中西部で最大級の投資家所有電力会社の一つであり、カンザス州およびミズーリ州で170万人の顧客に電力を提供するエヴァジー（Evergy）は、eSIMおよびiSIM技術の世界的リーダーであるKigenを採用し、グリッドのレジリエンスを強化します。KigenのセキュアなeSIM OSおよびeIMソリューションを導入することで、エヴァジーはプライベートLTEとパブリックネットワークを自動化された接続レイヤーに統合し、激しい気象、増大するエネルギー需要、および分散型エネルギーリソース（DER）の複雑化に直面する中で、より信頼性の高い運用基盤を構築します。

信頼性は、エヴァジーの戦略の中核であり、経済性および持続可能性と並ぶ重要な柱です。ユーティリティ各社が 分散型エネルギーリソース、AMI（高度計測インフラ）、および動的課金を統合する中で、途切れない接続性を確保することが極めて重要です。激しい雷雨や暴風雨による停電、あるいはネットワークのアップグレードなどが、現代のグリッドの「鼓動」とも言えるリアルタイムテレメトリーを中断させる可能性があります。自動化がなければ、数万台に及ぶIoTデバイスの管理は、サービスの継続性とコスト効率に対して受け入れがたいリスクを生じさせます。

Kigen’s secure eSIM OS and SGP.32-compliant eIM solution give Evergy the flexibility to manage connectivity dynamically through eSIMs provisioned with multiple operator profiles. Kigen eSIM OS has configurable features such as its network rescue and recovery applet, which enables dynamic, automated failover between private LTE and preferred public networks based on business rules. Managed centrally via Kigen Pulse allows control at scale—by geography, asset type, or site—ensuring continuity.

エヴァジーのLTEネットワークはすでに100拠点に展開され、数千のIoTセンサー、AMI機器、運用技術デバイスをサポートしています。今後、数万台規模への拡大が見込まれており、プライベートネットワークとパブリックネットワーク間のフェイルオーバーは途切れなくスムーズでなければなりません。この規模では手動による対応は限界があります。

「当社のグリッドを近代化するにあたり、デバイスデータの途切れない連続性は、急速に進むエネルギー転換や予測不可能な悪天候による停電への可視性と備えを意味します。インフラを自ら制御するには、ネットワークの可用性と自動化が不可欠であり、これが動的課金とAIの基盤となります。KigenのeSIMおよびeIMソリューションは、エヴァジーのニーズに合わせて構成されており、グリッドレジリエンスの新たな基準を確立することを可能にします。これは長年追求されてきた、レジリエントでインテリジェントなグリッドの"聖杯"を実現するものです。」と、**エヴァジーの主任無線技術者ビル・フランゼン（Bill Franzen）**は述べています。

KigenのセキュアなeSIM OSおよびGSMA SGP.32準拠のeIMソリューションは、複数の通信事業者プロファイルでプロビジョニングされたeSIMを通じて、エヴァジーが動的に接続を管理できる柔軟性を提供します。Kigen eSIM OSには、ネットワークレスキューおよびリカバリアプレットなどの構成可能な機能が含まれ、ビジネスルールに基づくプライベートLTEと優先パブリックネットワーク間の自動フェイルオーバーを実現します。これらの操作はKigen Pulseによって集中管理され、地域、資産タイプ、または拠点単位での大規模な制御を可能にします。これにより、運用の継続性を確保し、ライフサイクルコストを削減し、資本効率、安全性、および持続可能性という広範な目標を支援します。

重要インフラにおいてサイバーセキュリティは最優先事項であり、エヴァジーの導入は、GSMA Security Accreditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM) の認定を受けたKigenのダブリンサイトにホストされているeIMに依存しています。このサイトは、最新のGSMA SGP.32 IoT eSIM仕様に基づいてKigenのeIMソリューションを運用しており、準拠性の保証と、安全でグリッド対応の運用のための信頼できる基盤を提供します。

「スケールされたフェイルオーバーとリカバリーのための動的自動化を構築することで、当社はエヴァジーの信頼性、レジリエンス、運用インテリジェンスを高める設計ビジョンを支援しています。ユーティリティがエネルギー転換を進める中、途切れのない接続性はAI、動的課金、そしてDER統合の基盤です。Kigenの構成可能なeSIM OSおよびSGP.32準拠のeIMによって、ユーティリティは自らの接続性を完全に制御し、将来のニーズに応えるインテリジェントグリッドを構築できます。」とKigen最高経営責任者（CEO）ヴィンセント・コルスタンジェ（Vincent Korstanje）は述べています。

KigenのeIMソリューションは、Mobile Breakthrough Awardsによって2025年IoTソリューション・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。同社はUBBA PlugfestおよびEnlit Europeでそのソリューションを披露し、ユーティリティがいかにeSIMを活用して、安全で将来に備えたネットワークを構築できるかを力説します。

エヴァジーについて

Evergy, Inc. は、カンザス州およびミズーリ州の170万人の顧客に電力を供給しています。エヴァジーの使命は、より良い未来を実現することです。当社は、利害関係者の利益のために、信頼性が高く、手頃で、持続可能なエネルギーの生産、送電、および供給に引き続き注力しています。現在、エヴァジーの電力の約半分はカーボンフリーの電源から供給されており、環境への影響を低減しながらより信頼性の高いエネルギーを実現しています。本社をカンザスシティに置くエヴァジーの従業員は、地域社会の積極的なメンバーとして活動しています。詳細は http://investors.evergy.com をご覧ください。

Kigen について

Kigenは、eSIMおよびiSIMセキュリティソリューションの先駆者であり、メーカーがセルラーIoTを容易に採用・拡張できるよう支援しています。同社の技術は、200以上の地上ネットワークからの自由な選択を可能にし、主要なチップセットおよびモジュール上で実証された相互運用性を備えています。Arm、SoftBank Vision Fund 2、SBI Groupの支援を受けるKigenは、業界全体で革新性が高く評価されており、消費者向け電子機器、エネルギー、自動車、物流、産業オートメーションなどの分野で世界的ブランドから信頼を得ています。詳細は https://kigen.com またはLinkedInの@kigen（#FutureofSIM）をご覧ください。

