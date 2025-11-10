निजी और सार्वजनिक नेटवर्क में ग्रिड विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए Evergy ने Kigen का चयन किया

निजी और सार्वजनिक नेटवर्कों के बीच स्वचालित फेलओवर के माध्यम से ग्रिड विश्वसनीयता को अधिकतम करने के लिए Evergy ने Kigen के सुरक्षित eSIM OS और eIM का चयन किया

कैनसस सिटी, मिसूरी और कैम्ब्रिज, इंग्लैंड, 7 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Evergy, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र की निवेशक-स्वामित्व वाली उपयोगिताओं कंपनियों में से एक और कैनसस तथा मिसौरी में 17 लाख ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, और ग्रिड आत्मनिर्भरता मजबूत करने के लिए Kigen, जो eSIM और iSIM टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी है, का चयन किया है। Kigen के सुरक्षित eSIM OS और eIM समाधान को अपनाकर, Evergy अपने निजी (Private) LTE और सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्कों को एक स्वचालित क्नैक्टिविटी परत में एकीकृत करता है - जिससे गंभीर मौसम, बढ़ती ऊर्जा मांग और वितरित ऊर्जा संसाधनों (Distributed Energy Resources, DERs) की जटिलता के बीच अधिक विश्वसनीय संचालन के लिए नींव तैयार हो रही है।

Kigen’s secure eSIM OS and SGP.32-compliant eIM solution give Evergy the flexibility to manage connectivity dynamically through eSIMs provisioned with multiple operator profiles. Kigen eSIM OS has configurable features such as its network rescue and recovery applet, which enables dynamic, automated failover between private LTE and preferred public networks based on business rules. Managed centrally via Kigen Pulse allows control at scale—by geography, asset type, or site—ensuring continuity.

विश्वसनीयता के साथ-साथ वहनीयता और स्थिरता, Evergy की रणनीति के केन्द्र बिन्दु हैं। उपयोगिताओं द्वारा वितरित ऊर्जा संसाधनों (DERs), उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) और गतिशील बिलिंग को एकीकृत करती हैं, निरंतर क्नैक्टिविटी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भीषण आंधी-तूफ़ान,, तूफान से संबंधित व्यवधान तथा नियमित नेटवर्क अपग्रेड, सभी आधुनिक ग्रिड की "धड़कन" की वास्तविक-समय की टेलीमेट्री को बाधित कर सकते हैं। यदि स्वचालन न हो, तो बड़े पैमाने पर हजारों-लाखों IoT उपकरणों का प्रबंधन सेवा की निरंतरता और लागत दक्षता दोनों के लिए अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

Evergy का LTE नेटवर्क पहले से ही हजारों IoT सेंसर, AMI और परिचालन तकनीकी उपकरणों का समर्थन करने वाली 100 साइटों तक फैला हुआ है। हजारों उपकरणों तक विस्तार के पहुंचने की संभावना होने के कारण निजी और सार्वजनिक नेटवर्कों के बीच फ़ेलओवर (failover) बिलकुल निर्बाध (seamless) होना आवश्यक है। इस पैमाने पर मैनुअल तरीके से काम नहीं किया जा सकता है।

" जैसे जैसे हम अपने ग्रिडों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं,निर्बाध उपकरण डेटा का अर्थ है विज़िबिलिटी और तेजी से बदलते ऊर्जा परिवर्तन तथा अप्रत्याशित गंभीर मौसम से होने वाली रुकावटों के विरुद्ध तैयारी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण रखने के लिए नेटवर्क की उपलब्धता आवश्यक है और गतिशील बिलिंग तथा AI का निर्माण केवल स्वचालन के आधार पर ही किया जा सकता है। Evergy के प्रमुख रेडियो इंजीनियर, Bill Franzen, ने कहा, "Evergy की आवश्यकताओं के अनुरूप कॉन्फ़िगर किए गए Kigen eSIMs और eIM हमें ग्रिड की आत्मनिर्भरता में एक नया मानक स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं - जो लंबे समय से लचीले, इंटेलिजेंट ग्रिडों का पवित्र आधार रहा है।"

Kigen का सुरक्षित eSIM OS और SGP.32-अनुरूप eIM समाधान कई ऑपरेटर प्रोफाइलों के साथ प्रावधानित eSIM के माध्यम से Evergy को गतिशील रूप से क्नैक्टिविटी मैनेज करने की सुविधा देता है। IoT और उपभोक्ता उपकरणों के लिए Kigen eSIM OS में कॉन्फ़िगर किए जाने योग्य सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे इसका Network Rescue and Recovery applet, जो व्यापारिक नियमों के आधार पर Private LTE और पसंदीदा Public networks के बीच गतिशील, स्वचालित फेलओवर को सक्षम करता है।इन सभी कार्यों का केंद्रीय प्रबंधन Kigen Pulse के माध्यम से किया जाता है, जो भौगोलिक क्षेत्र, परिसंपत्ति प्रकार या साइट के आधार पर पूरे बेड़े-स्तर पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे, परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित होती है, जीवनचक्र लागत कम होती है, और पूंजी दक्षता, सुरक्षा तथा स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों को सपोर्ट मिलती है।

महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर सुरक्षा (cybersecurity) सर्वोपरि है, Evergy का परिनियोजन Kigen के डबलिन साइट पर होस्ट किए गए GSMA Security Accreditation Scheme for Subscription Management (SAS-SM) के तहत पूरी तरह से प्रमाणित Kigen eIM पर निर्भर करता है। यह साइट नवीनतम GSMA SGP.32 IoT eSIM विनिर्देश के अनुसार Kigen eIM समाधान का संचालन करती है, जो सुरक्षित, ग्रिड-के-लिए-तैयार संचालनों के लिए आवश्यक अनुपालन और विश्वसनीय आधार दोनों का आश्वासन प्रदान करती है।

"स्केल्ड विफलता और रिकवरी के लिए गतिशील स्वचालन का निर्माण करते हुए, हम बेहतर विश्वसनीयता, आत्मनिर्भरता और परिचालन इंटेलिजेंस के लिए डिज़ाइन करने हेतु Evergy के दृष्टिकोण को सक्षम बनाते हैं। जैसे-जैसे यूटिलिटीज़ ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं, निर्बाध कनेक्टिविटी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), गतिशील बिलिंग और वितरित ऊर्जा संसाधन (DER) एकीकरण की नींव है।Kigen के विन्यास योग्य eSIM OS और SGP.32- अनुपालन वाले eIM के साथ, उपयोगिताएँ अपनी क्नैक्टिविटी पर नियंत्रण रख सकती हैं और भविष्य की मांग के अनुसार बुद्धिमान ग्रिडों का निर्माण कर सकती हैं," Kigen के CEO, Vincent Korstanje, ने कहा।

Kigen के eIM समाधान को Mobile Breakthrough Awards द्वारा 2025 IoT Solution of the Year के रूप में नामित किया गया है।कंपनी अपने समाधान को UBBA Plugfest और Enlit Europe में प्रदर्शित करेगी, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि उपयोगिताएँ किस प्रकार से सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क बनाने के लिए आत्मविश्वास से eSIM का लाभ उठा सकती हैं।

Evergy का परिचय

Evergy, Inc. कैनसस और मिसौरी में 1.7 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। Evergy का ध्येय बेहतर भविष्य को सशक्त बनाना है। हमारा ध्यान विश्वसनीय, वहनीय और स्थायी ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण पर केंद्रित है, ताकि हमारे सभी हितधारकों को लाभ मिले। आज, Evergy की लगभग आधी बिजली कार्बन-मुक्त स्रोतों से आती है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हुए अधिक विश्वसनीय ऊर्जा का निर्माण होता है। हम अपने ग्राहकों को उनकी ऊर्जा उपयोग को मैनेज करने के बेहतर तरीके देने, एक सुरक्षित वातावरण बनाने और अपने निवेशकों के लिए मूल्यवर्धन करने हेतु नवाचार और अनुकूलनशीलता को महत्व देते हैं। कैनसस सिटी में मुख्यालय वाले हमारे कर्मचारी उन समुदायों के सक्रिय सदस्य हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। Evergy के बारे में अधिक जानकारी के लिए, http://investors.evergy.com पर जाएँ।

Kigen का परिचय

Kigen eSIM और iSIM सुरक्षा समाधानों में अग्रणी है, जो निर्माताओं को cellular IoT को सरलता से अपनाने और बड़े पैमाने पर लागू करने में सक्षम बनाता है।अग्रणी chipsets और modules पर प्रमाणित अंतर-संचालनीयता के साथ हमारी टेक्नोलॉजी 200+ स्थलीय नेटवर्कों में से चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। Arm, SoftBank Vision Fund 2, और SBI Group द्वारा समर्थित, Kigen को नवाचार के लिए पूरे उद्योग में मान्यता प्राप्त है, और इस पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक स्वचालन में अग्रणी वैश्विक ब्रांडों द्वारा भरोसा किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए https://kigen.com पर जाएँ या LinkedIn पर #FutureofSIM मामलों के लिए @kigen का अनुसरण करें।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2811664/Kigen.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2811663/Kigen_Logo.jpg