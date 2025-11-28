La Smart City Expo Doha s'achève en forgeant une vision de la vie urbaine au Moyen-Orient

BARCELONE, Espagne, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo Doha a fermé ses portes le 26 novembre après deux jours de discussions passionnées sur la façon dont la technologie peut transformer les villes du Moyen-Orient en environnements durables et agréables à vivre. Place désormais à la cinquième édition du principal événement sur l'avenir urbain dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord, prévue pour les 28 et 29 avril 2026.

La quatrième édition du Smart City Expo Doha, organisée par Fira de Barcelona et le Ministère des communications et des technologies de l'information (MCIT) du Qatar, a placé l'impact de l'IA dans des domaines tels que la mobilité, la conception et la gestion urbaine au centre des débats. Sur le thème « La connectivité et au-delà : des solutions numériques pour un avenir florissant plus intelligent », l'événement a rassemblé plus de 30 experts internationaux et a proposé quatre conférences marquantes : Kent Larson (MIT) sur l'aménagement urbain basé sur la technologie, Jesús Serrano sur l'innovation dans le domaine de l'IA, S.E. Reem Al Mansoori sur la stratégie de transformation urbaine du Qatar, et Ghanim Al-Muftah, ambassadeur de la FIFA, avec un message inspirant sur la résilience et l'inclusion.

La célébration de cette édition locale du SCE souligne le leadership du Qatar en matière de développement urbain intelligent et durable dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord. Ce rôle de premier plan se manifeste déjà par de grands projets nationaux qui concrétisent la vision numérique du pays. Lusail City, l'un des développements de ville intelligente les plus avancés de la région, intègre des systèmes de données en temps réel, des solutions de mobilité intelligente et des services urbains connectés qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité opérationnelle. De même, Msheireb Downtown Doha est le premier quartier de ville intelligente et durable entièrement construit au Qatar, combinant l'innovation numérique, l'efficacité énergétique et un design urbain centré sur l'humain. Ensemble, ces exemples vivants montrent comment le Qatar façonne des environnements urbains tournés vers l'avenir et met en œuvre les ambitions énoncées dans la Vision nationale du Qatar 2030 et l'Agenda numérique 2030 de la nation.

Cette année, la Smart City Expo Doha a été présentée au MWC25 Doha. Organisé par la GSMA en collaboration avec le MCIT, le premier événement MWC dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord a rassemblé pendant deux jours près de 300 leaders d'opinion et plus de 250 exposants et sponsors.

Smart City Expo dans le monde

Organisé chaque année à Barcelone, le congrès mondial Smart City Expo est le principal événement mondial consacré aux villes intelligentes. La SCE Doha est l'une des éditions locales organisées en dehors de l'Espagne en 2025, avec celles de New York, Curitiba, Puebla, Santiago del Estero, Santiago de Chile, Kuala Lumpur, Cartagena de Indias et Tomorrow.City à Shanghai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg