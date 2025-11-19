Smart City Expo Doha réunit les meilleurs experts des villes du Moyen-Orient

Les 25 et 26 novembre, plus de 30 experts internationaux discuteront à la Smart City Expo Doha de la manière dont les avancées technologiques contribueront à développer et à transformer les villes du Moyen-Orient, afin de les rendre plus efficaces, plus durables et plus agréables à vivre. L'événement organisé par Fira de Barcelona et le ministère des communications et des technologies de l'information (MCIT) du Qatar se concentrera sur l'impact de l'IA dans des domaines tels que la mobilité, la conception et la gestion urbaine.

BARCELONE, Espagne, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le slogan Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving future » (Au-delà de la connectivité : les solutions digitales pour un avenir florissant plus intelligent), Le programme de SCE Doha 2025 s'articule autour de cinq grands domaines thématiques : l'innovation numérique intelligente, la technologie de rupture, les économies numériques et les talents de demain, les infrastructures connectées et le gouvernement de demain.

Smart City Doha aura lieu du 25 au 26 novembre.

Parmi les intervenants les plus éminents, Kent Larson, professeur au MIT spécialisé dans l'aménagement urbain, les micro-logements et la mobilité autonome, exposera sa vision de la manière dont la technologie et la vision humaine peuvent façonner les villes du futur. L'expert en IA et en innovation Jesús Serrano, quant à lui, se concentrera sur la manière d'utiliser les nouvelles technologies pour parvenir à des solutions réelles et efficaces.

H.E. Reem Al Mansoori, sous-secrétaire adjointe aux affaires de l'industrie numérique au MCIT, discutera de la stratégie du gouvernement du Qatar en matière de transformation urbaine. Enfin, Ghanim Al-Muftah, entrepreneur qatari et ambassadeur de la FIFA souffrant d'une maladie réduisant sa mobilité, offrira aux participants son puissant témoignage de résilience ainsi que sa vision de la conception inclusive.

Cette année, la Smart City Expo Doha sera présentée au MWC25 Doha. Organisé par la GSMA en collaboration avec le MCIT, le premier événement MWC dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique) devrait rassembler plus de 200 conférenciers et plus de 200 exposants.

Smart City Expo dans le monde

Smart City Expo World Congress est le principal événement mondial sur les villes intelligentes, qui a rassemblé 1 190 entreprises, 600 experts et plus de 27 000 visiteurs lors de sa dernière édition qui s'est tenue à Barcelone il y a deux semaines. SCE Doha est l'une des éditions locales organisées en dehors de l'Espagne en 2025, dont celles de New York (États-Unis), Curitiba (Brésil), Puebla (Mexique), Santiago del Estero (Argentine), Santiago du Chili (Chili), Kuala Lumpur (Malaisie), Cartagena de Indias (Colombie), et Tomorrow.City à Shanghai (Chine).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826408/SC_Doha.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2826409/Logo.jpg