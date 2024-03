HAUS LABS BY LADY GAGA SE LANCE EN EUROPE EN EXCLUSIVITÉ AVEC SEPHORA, DANS 12 PAYS DE L'UE

APPORTER UN MAQUILLAGE ARTISTIQUE PROPRE BOOSTÉ PAR LA SCIENCE EN EUROPE, Y COMPRIS LES 51 NUANCES DE LA FONDATION RÉVOLUTIONNAIRE TRICLONE SKIN TECH, PLUS DEUX NOUVEAUX PRODUITS

EL SEGUNDO, Californie, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA, une marque d'art propre et axée sur la science, propulsée par l'innovation HausTech PowerMC, prend de l'expansion exclusivement avec Sephora en Europe - 12 nouveaux pays - après le lancement réussi l'an dernier au Royaume-Uni. À compter du 26 mars 2024, la marque sera présente dans 15 pays à travers le monde.

Les produits de beauté innovants, à succès, primés et viraux de HAUS LABS arrivent en magasin et en ligne le 26 mars 2024, en France (sephora.fr), en Italie (sephora.it), en Espagne (sephora.es), au Portugal (sephora.pt), en Suède (sephora.se), au Danemark (sephora.dk) et en Allemagne (sephora.de.). Et, en ligne uniquement en Suisse (manor.ch), en Grèce (sephora.gr), en Roumanie (sephora.ro), en Pologne (sephora.pl) et en République tchèque (sephora.cz). Voir les pays locaux pour les magasins.

Repoussant les limites de la beauté par l'innovation, les piliers de l'ADN de la marque, l'art, la science et la gentillesse, HAUS LABS BY LADY GAGA apporte ses produits scientifiques à l'UE avec des ingrédients exclusifs futuristes en instance de brevet, y compris l'arnica fermenté, 860 % plus puissant que l'arnica traditionnel qui réduit visiblement les rougeurs, l'inflammation et le stress environnemental sur la peau.

D'autres innovations de HausTech Powered comprennent les ingrédients d'optimisation de la peau BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula et Vegan Collagen. La gamme complète - 125 produits dotés de technologies de soins de la peau de pointe innovantes dans neuf catégories clés de couleur et de teint - sera disponible, notamment :

Triclone Skin Tech Foundation : Un fond de teint HausTech Powered de nouvelle génération, primé et révolutionnaire, avec plus de 20 ingrédients de soins de la peau, y compris l'arnica fermenté, disponible en 51 nuances et 6 familles de nuances.

Triclone Skin Tech Hydrating and Depuffing Concealer : Un correcteur propre, léger, qui estompe visiblement, illumine, dissimule et démaquille (après 2 semaines d'utilisation continue), disponible en 31 nuances.

Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : Un gel-poudre révélateur innovant qui aime la peau pour un éclat pur et radieux. HausTech Powered™ avec extrait fermenté d'arnica + vigne d'argent.

PhD Hybrid Nourishing Lip Oil et PhD Hybrid Plumping Lip Glaze nouvellement lancé : Un glaçage infusé de soins de la peau qui hydrate les lèvres avec un repulpement sans brûlure après 2 semaines d'utilisation continue. Le 4-en-1 non collant et réparateur fusionne une huile pour les lèvres, un baume, un plumper et un gloss. HausTech Powered™ avec complexe peptidique polyplumper + collagène végétalien.

Poudre de blush Color Fuse : Récemment lancée et infusée avec 11 % + actifs de soins de la peau pour assurer non seulement une pigmentation vibrante, mais aussi des avantages de soins de la peau. HausTech Powered™ avec Arnica fermenté et Hydraberry conçu pour améliorer et nourrir la peau.

La fondatrice de la marque, Lady Gaga, et le créateur de contenu mondial NikkieTutorials s'associeront à Sephora Europe pour le lancement d'une première digitale, Sephora LIVE, qui sera diffusée sur les 12 plateformes de commerce électronique de Sephora Europe et les réseaux sociaux spécifiques à chaque pays. Ensemble, ils parleront de la marque HAUS LABS, de ce que signifie être stimulé par la science, alimenté par l'innovation et créé avec gentillesse. SYNTONISER - Mardi 26 mars, à 18 h 30 HEC / 10 h 30 HAP. Des informations supplémentaires seront fournies sur @sephora.fr Instagram et @hauslabs Instagram. Le replay sera diffusé sur les chaînes européennes de Sephora, après le live. Le LIVE suit le succès des aperçus de l'application Sephora Europe - où les clients de 12 pays ont acheté HAUS LABS plus tôt, pour un accès anticipé sans précédent de quatre jours, une expérience d'achat en ligne.

Ben Jones, PDG de HAUS LABS BY LADY GAGA : « L'Europe est une étape cruciale pour HAUS LABS BY LADY GAGA. Nous sommes honorés d'être exclusifs avec la puissance mondiale du retail, SEPHORA. Avec le lancement des aperçus de l'application Sephora à travers l'Europe, nous commençons la marche vers le lancement de notre marque dans le monde le 26 mars. Nous permettrons aux nouveaux consommateurs de voir, toucher et sentir nos produits chez SEPHORA, en leur montrant que HAUS LABS BY LADY GAGA est un leader à la pointe de l'art, de la science, de la beauté et de la technologie. »

Kelly Coller, CMO de HAUS LABS BY LADY GAGA : "C'est avec une grande fierté que nos deux marques basées sur la mission - HAUS LABS et SEPHORA - engagées dans l'appartenance, l'inclusion, la gentillesse - se réunissent une fois de plus pour perturber le marché de la beauté avec l'innovation, l'art (y compris l'art dans les formulations) premières numériques et mondiales.marketing de classe. Nous sommes les pionniers d'un nouveau mouvement de beauté au-delà du service des regards. Avec SEPHORA, nous servons l'amour de soi.

Sylvie Moreau, Présidente de Sephora Europe et Moyen-Orient , a déclaré : « Après le lancement réussi à Sephora au Royaume-Uni, nous sommes très heureux de lancer HAUS LABS BY LADY GAGA sur notre marché européen ! Chez SEPHORA, nous sommes constamment à la recherche de marques innovantes à proposer à nos clients. Nous sommes convaincus qu'ils seront ravis de découvrir le monde créatif et inspirant de HAUS LABS BY LADY GAGA et de découvrir les formules révolutionnaires de la marque. »