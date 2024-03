HAUS LABS BY LADY GAGA É LANÇADO NA EUROPA EM EXCLUSIVO NA SEPHORA, EM 12 PAÍSES DA UE

A CLEAN ARTISTRY TRAZ PARA A EUROPA UMA MAQUILHAGEM CIENTÍFICA, INCLUINDO AS 51 TONALIDADES DA INOVADORA BASE TRICLONE SKIN TECH, ALÉM DE DOIS NOVOS PRODUTOS

EL SEGUNDO, Califórnia, 26 de março de 2024 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA, uma marca de produtos artísticos ecológicos e assentes na investigação científica, impulsionada pela inovação HausTech Powered™, está a expandir-se exclusivamente com a Sephora em toda a Europa – 12 novos países – após o lançamento bem-sucedido do ano passado no Reino Unido. A partir de 26 de março de 2024, a marca estará presente em 15 países em todo o mundo.

Veja o comunicado de imprensa interativo completo multicanal aqui: https://www.multivu.com/players/English/9257751-haus-labs-by-lady-gaga-launches-sephora-eu/

Os produtos de beleza inovadores, mais vendidos, premiados e virais da HAUS LABS chegarão às lojas e online a 26 de março de 2024, em França (sephora.fr), Itália (sephora.it), Espanha (sephora.es), Portugal (sephora.pt), Suécia (sephora.se), Dinamarca (sephora.dk) e Alemanha (sephora.de). E, online apenas na Suíça (manor.ch), Grécia (sephora.gr), Roménia (sephora.ro), Polónia (sephora.pl) e República Checa (sephora.cz). Consulte os países locais para saber a localização das lojas.

Ultrapassando os limites da beleza através da inovação e dos pilares do ADN da marca – arte, ciência e carinho, a HAUS LABS BY LADY GAGA traz para a UE os seus produtos de vanguarda científica, com ingredientes futuristas e patenteados, incluindo a Arnica Fermentada, 860% mais potente do que a arnica tradicional, que reduz visivelmente a vermelhidão, a inflamação e o stress ambiental na pele.

Outras inovações HausTech Powered™ incluem os ingredientes BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula e Vegan Collagen, que otimizam a pele. A gama completa – 125 produtos com tecnologias inovadoras de ponta para os cuidados da pele em nove categorias-chave de cor e tez – estará disponível, incluindo:

Triclone Skin Tech Foundation : uma base HausTech Powered™, campeã de vendas, premiada, inovadora e da próxima geração, com mais de 20 ingredientes de cuidados da pele, incluindo Arnica Fermentada, disponível em 51 tonalidades e 6 famílias de tonalidades.

: uma base HausTech Powered™, campeã de vendas, premiada, inovadora e da próxima geração, com mais de 20 ingredientes de cuidados da pele, incluindo Arnica Fermentada, disponível em 51 tonalidades e 6 famílias de tonalidades. Triclone Skin Tech Hydrating and Depuffing Concealer : um corretor ecológico, leve, que esbate, ilumina, dissimula e despigmenta visivelmente (após 2 semanas de utilização contínua), disponível em 31 tonalidades.

: um corretor ecológico, leve, que esbate, ilumina, dissimula e despigmenta visivelmente (após 2 semanas de utilização contínua), disponível em 31 tonalidades. Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : um inovador gel-pó iluminador que se funde na pele conferindo-lhe uma luminosidade pura e radiante. HausTech Powered™ com Arnica Fermentada + Extrato de Videira de Prata.

: um inovador gel-pó iluminador que se funde na pele conferindo-lhe uma luminosidade pura e radiante. HausTech Powered™ com Arnica Fermentada + Extrato de Videira de Prata. PhD Hybrid Nourishing Lip Oil e o recém-lançado PhD Hybrid Plumping Lip Glaze : um brilho com ingredientes infundidos que hidratam os lábios com um efeito de preenchimento sem sensação de calor após 2 semanas de utilização contínua. O 4 em 1 restaurador e não pegajoso funde um óleo para os lábios, um bálsamo, um preenchedor e um gloss. HausTech Powered™ com Complexo de Péptidos Polyplumper + Colagénio Vegan.

: um brilho com ingredientes infundidos que hidratam os lábios com um efeito de preenchimento sem sensação de calor após 2 semanas de utilização contínua. O 4 em 1 restaurador e não pegajoso funde um óleo para os lábios, um bálsamo, um preenchedor e um gloss. HausTech Powered™ com Complexo de Péptidos Polyplumper + Colagénio Vegan. Pó de Blush Color Fuse: recentemente lançado e infundido com mais de 11% de ativos de cuidados da pele para garantir não só uma pigmentação vibrante, mas também benefícios de cuidados da pele. HausTech Powered™ com Arnica Fermentada e Hydraberry concebido para melhorar e nutrir a pele.

A fundadora da marca, Lady Gaga, e a criadora de conteúdos globais, NikkieTutorials, unirão forças com a Sephora Europe para o lançamento de um Sephora LIVE digital, que será transmitido em todas as 12 plataformas de comércio eletrónico da Sephora Europa e nas redes sociais específicas de cada país da Sephora. Juntas, falarão sobre a marca HAUS LABS, sobre o que significa ser otimizado pela ciência, desenvolvido pela inovação e criado com carinho. SINTONIZE – Terça-feira, 26 de março, às 18:30 CET / 10:30 PDT. Serão fornecidas informações adicionais sobre a sintonização no Instagram em @sephora.fr e @hauslabs. A repetição será transmitida nos canais da Sephora EU, após a transmissão em direto. O LIVE vem no seguimento do sucesso das antevisões da aplicação Sephora Europe – em que clientes de 12 países compraram produtos HAUS LABS antecipadamente, para uma experiência de compras online sem precedentes, com acesso antecipado durante quatro dias.

Ben Jones, Diretor Executivo da HAUS LABS BY LADY GAGA : "A Europa é um marco fundamental para a HAUS LABS BY LADY GAGA. É uma honra para nós sermos exclusivos da SEPHORA, a potência mundial de venda a retalho. Com o lançamento das antevisões da aplicação Sephora em toda a Europa, iniciamos a marcha para levar a nossa marca ao mundo a 26 de março. Permitiremos que novos consumidores vejam, toquem e sintam os nossos produtos na SEPHORA, mostrando-lhes que a HAUS LABS BY LADY GAGA é líder na vanguarda da Arte, Ciência, Beleza e Tecnologia."

Kelly Coller, CMO da HAUS LABS BY LADY GAGA : "É com grande orgulho que as nossas duas marcas baseadas numa missão – HAUS LABS e SEPHORA – empenhadas num sentimento de pertença, inclusão e carinho – se juntam mais uma vez para agitar o mercado da beleza com inovação, arte (incluindo arte nas fórmulas), novidades digitais e marketing de classe mundial. Estamos a ser pioneiros de um novo movimento de beleza que vai para além de servir a aparência. Juntamente com a SEPHORA, estamos a servir o amor-próprio."

Sylvie Moreau, Presidente da Sephora Europa e Médio Oriente partilhou: "Após o lançamento bem–sucedido na Sephora Reino Unido, estamos muito entusiasmados por lançar a HAUS LABS BY LADY GAGA no nosso mercado europeu! Na SEPHORA, estamos constantemente à procura de marcas inovadoras para oferecer aos nossos clientes. Estamos confiantes de que ficarão entusiasmados por descobrir o mundo criativo e inspirador da HAUS LABS BY LADY GAGA e por experimentar as fórmulas revolucionárias da marca."