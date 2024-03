LABS BY LADY GAGA HAUS LANCERES I EUROPA EKSKLUSIVT HOS SEPHORA, VED 12 EU-LANDER

BRING CLEAN ARTISTRY MAKEUP SUPERCHARGED BY SCIENCE TIL EUROPA, INKLUSIV ALLE 51 NUANCER AF DEN BANEBRYDENDE TRICLONE SKIN TECH FOUNDATION, PLUS TO NYE PRODUKTER

EL SEGUNDO, Californien, 26. marts 2024 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA , et videnskabeligt drevet, rent artistry-brand drevet af HausTech Powered™-innovation, udvider eksklusivt med Sephora i hele Europa - 12 nye lande - efter sidste års succesfulde lancering i Storbritannien. Fra den 26. marts 2024 vil brandet være at finde i 15 lande verden over.

Oplev hele den interaktive Multichannel News Release her: https://www.multivu.com/players/English/9257751-haus-labs-by-lady-gaga-launches-sephora-eu/

HAUS LABS' innovative, bedst sælgende, prisvindende, virale skønhedsprodukter kommer i butikkerne og online den 26. marts 2024 i Frankrig (sephora.fr), Italien (sephora.it), Spanien (sephora.es), Portugal (sephora.pt), Sverige (sephora.se), Danmark (sephora.dk) og Tyskland (sephora.de.). Og kun online i Schweiz (manor.ch), Grækenland (sephora.gr), Rumænien (sephora.ro), Polen (sephora.pl) og Tjekkiet (sephora.cz). Se lokale lande for butikslokationer.

HAUS LABS BY LADY GAGA skubber til grænserne for skønhed gennem innovation og brandets DNA-søjler kunst, videnskab og venlighed og bringer sine videnskabeligt avancerede produkter til EU med futuristiske, patentanmeldte ingredienser, herunder Fermented Arnica, 860% mere potent end traditionel arnica, der synligt reducerer rødme, betændelse og miljømæssig stress på huden.

Andre HausTech Powered™-innovationer omfatter de hudoptimerende ingredienser BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula og Vegan Collagen. Det fulde sortiment - 125 produkter med innovative, avancerede hudplejeteknologier inden for ni nøglekategorier i farve og teint vil være tilgængeligt, herunder:

Triclone Skin Tech Foundation : En bedstsælgende, prisbelønnet, banebrydende, næste generations foundation HausTech Powered™ med 20+ hudplejeingredienser, herunder Fermented Arnica, fås i 51 nuancer og 6 nuancefamilier.

: En bedstsælgende, prisbelønnet, banebrydende, næste generations foundation HausTech Powered™ med 20+ hudplejeingredienser, herunder Fermented Arnica, fås i 51 nuancer og 6 nuancefamilier. Triclone Skin Tech Hydrating and Depuffing Concealer : En ren, let concealer, der synligt udvisker, lysner, skjuler og dæmper (efter 2 ugers kontinuerlig brug), fås i 31 nuancer.

: En ren, let concealer, der synligt udvisker, lysner, skjuler og dæmper (efter 2 ugers kontinuerlig brug), fås i 31 nuancer. Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : En innovativ highlighting gel-pudder, der smelter på huden og giver en ren, strålende glød. HausTech PoweredTM med Fermenteret Arnica + Silver Vine Extract.

: En innovativ highlighting gel-pudder, der smelter på huden og giver en ren, strålende glød. HausTech PoweredTM med Fermenteret Arnica + Silver Vine Extract. Ph.D. Hybrid Nourishing Lip Oil og nyligt lanceret Ph.D. Hybrid Plumping Lip Glaze : En hudpleje-infunderet glasur, der fugter læberne med plumping uden forbrænding efter 2 ugers kontinuerlig brug. Den restaurerende, ikke-klæbrige 4-i-1 fusionerer en læbeolie, balsam, plumper og glans. HausTech Powered™ med Polyplumper Peptide Complex + Vegan Collagen.

: En hudpleje-infunderet glasur, der fugter læberne med plumping uden forbrænding efter 2 ugers kontinuerlig brug. Den restaurerende, ikke-klæbrige 4-i-1 fusionerer en læbeolie, balsam, plumper og glans. HausTech Powered™ med Polyplumper Peptide Complex + Vegan Collagen. Color Fuse Blush Powder: Nyligt lanceret og tilsat 11%+ hudplejeaktive stoffer for at sikre ikke bare levende pigmentering, men også hudplejefordele. HausTech Powered™ med Fermenteret Arnica og Hydraberry designet til både at forbedre og nære huden.

Brand grundlægger Lady Gaga og global indholdsskaber NikkieTutorials til en digital første Sephora LIVE, der vil blive streamet på alle Sephora Europes 12 e-handelsplatforme og relaterede Sephora landespecifikke sociale medier.medier. Sammen vil de tale om HAUS LABS-mærket, hvad det betyder at være superladet af videnskab, drevet af innovation og skabt med venlighed. TUNE IN - Tirsdag den 26. marts kl. 6.30 PM CET / 10.30 AM PDT. Yderligere tune-in-oplysninger vil blive leveret på @sephora.fr Instagram og @hauslabs Instagram. Genudsendelsen vil blive vist på alle Sephora EU's kanaler efter live-udsendelsen. LIVE følger succesen med Sephora Europe App previews - hvor kunder i 12 lande købte HAUS LABS tidligt for at få en hidtil uset online shoppingoplevelse med tidlig adgang i fire dage.

Ben Jones, administrerende direktør for HAUS LABS BY LADY GAGA : "Europa er en vigtig milepæl for HAUS LABS BY LADY GAGA. Vi er beærede over at være eksklusive med det globale detailkraftværk, SEPHORA. Med lanceringen af Sephora App previews i hele Europa begynder vi marchen mod at bringe vores brand ud i verden den 26. marts. Vi vil give nye forbrugere mulighed for at se, røre og føle vores produkter hos SEPHORA og vise dem, at HAUS LABS BY LADY GAGA er førende inden for kunst, videnskab, skønhed og teknologi."

Kelly Coller, CMO for HAUS LABS BY LADY GAGA : "Det er med stor stolthed, at vores to missionsbaserede brands - HAUS LABS og SEPHORA - der går ind for tilhørsforhold, inklusivitet og venlighed - endnu en gang går sammen om at forstyrre skønhedsmarkedet med innovation, kunstnerisk arbejde (herunder kunstneriske formuleringer), digitale nyskabelser og markedsføring i verdensklasse. Vi er pionerer inden for en ny skønhedsbevægelse, der ikke kun handler om udseende. Sammen med SEPHORA tjener vi selvkærlighed."

Sylvie Moreau, formand for Sephora Europa og Mellemøsten , delte: "Efter den succesfulde lancering i Sephora UK er vi meget glade for at lancere HAUS LABS BY LADY GAGA på vores europæiske marked! Hos SEPHORA er vi konstant på udkig efter innovative brands, som vi kan tilbyde vores kunder. Vi er sikre på, at de vil blive begejstrede for at opdage den kreative og inspirerende verden af HAUS LABS BY LADY GAGA og begejstrede for at opleve brandets banebrydende formler."

Om HAUS LABS BY LADY GAGA

HAUS LABS er et banebrydende clean artistry makeup-brand, der er opladet af videnskab - og leverer højteknologiske, højpigmenterede, højtydende prestige-skønhedsprodukter, der er proprietære, først på markedet, fyldt med hudelskende ingredienser, i smarte og bæredygtige emballager. HAUS LABS Triclone Skin Tech Foundation er en ny, bedstsælgende og prisbelønnet viral sensation med over 10 milliarder visninger på Tik Tok. HAUS LABS fejrer alle kunstneriske færdighedsniveauer, aldre, former, størrelser, etniske grupper, køn, identitet og seksuel orientering. Alle HAUS LABS produkter er skabt med venlighed: Clean, Cruelty Free and VeganTM og sælges udelukkende hos SEPHORA i 15 lande verden over og på hauslabs.com @hauslabs #hauslabs