HAUS LABS BY LADY GAGA STARTET IN EUROPA EXKLUSIV BEI SEPHORA, IN 12 EU-LÄNDERN

BRINGT CLEAN ARTISTRY MAKEUP SUPERCHARGED BY SCIENCE NACH EUROPA, EINSCHLIESSLICH ALLER 51 FARBEN DER BAHNBRECHENDEN TRICLONE SKIN TECH FOUNDATION, SOWIE ZWEI NEUE PRODUKTE

EL SEGUNDO, Kalifornien, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA, eine wissenschaftlich orientierte, saubere Artistik-Marke, die von der HausTech Powered™-Innovation angetrieben wird, expandiert exklusiv mit Sephora in ganz Europa - 12 neue Länder - nach der erfolgreichen Einführung im letzten Jahr in Großbritannien. Ab dem 26. März 2024 wird die Marke in 15 Ländern der Welt vertreten sein.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9257751-haus-labs-by-lady-gaga-launches-sephora-eu/

Die innovativen, meistverkauften, preisgekrönten und viralen Schönheitsprodukte von HAUS LABS werden am 26. März 2024 in Frankreich (sephora.fr), Italien (sephora.it), Spanien (sephora.es), Portugal (sephora.pt), Schweden (sephora.se), Dänemark (sephora.dk) und Deutschland (sephora.de) in die Läden und online kommen. Und, nur online in der Schweiz (manor.ch), Griechenland (sephora.gr), Rumänien (sephora.ro), Polen (sephora.pl) und der Tschechischen Republik (sephora.cz). Die Standorte der Geschäfte finden Sie in den jeweiligen Ländern.

HAUS LABS BY LADY GAGA setzt neue Maßstäbe in der Schönheitspflege durch Innovation und die DNA-Säulen Kunst, Wissenschaft und Freundlichkeit. Die Produkte von HAUS LABS BY LADY GAGA sind wissenschaftlich fundiert und enthalten futuristische, zum Patent angemeldete Inhaltsstoffe wie fermentierte Arnika, die 860 % wirksamer als herkömmliche Arnika ist und Rötungen, Entzündungen und Umweltstress auf der Haut sichtbar reduziert.

Weitere HausTech Powered™-Innovationen sind die hautoptimierenden Inhaltsstoffe BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula und Vegan Collagen. Das gesamte Sortiment - 125 Produkte mit innovativen, hochmodernen Hautpflegetechnologien in neun Hauptkategorien für Farbe und Teint - wird erhältlich sein, darunter:

Triclone Skin Tech Foundation : Eine meistverkaufte, preisgekrönte, bahnbrechende Foundation der nächsten Generation HausTech Powered™ mit 20+ hautpflegenden Inhaltsstoffen, einschließlich fermentierter Arnika, erhältlich in 51 Farbtönen und 6 Farbfamilien.

: Eine meistverkaufte, preisgekrönte, bahnbrechende Foundation der nächsten Generation HausTech Powered™ mit 20+ hautpflegenden Inhaltsstoffen, einschließlich fermentierter Arnika, erhältlich in 51 Farbtönen und 6 Farbfamilien. Triclone Skin Tech Hydrating and Depuffing Concealer : Ein sauberer, leichter Concealer, der sichtbar verwischt, aufhellt, kaschiert und abschwächt (nach 2 Wochen kontinuierlicher Anwendung), erhältlich in 31 Farbtönen.

: Ein sauberer, leichter Concealer, der sichtbar verwischt, aufhellt, kaschiert und abschwächt (nach 2 Wochen kontinuierlicher Anwendung), erhältlich in 31 Farbtönen. Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : Ein innovatives Highlighting-Gel-Pulver, das auf der Haut schmilzt und ihr einen reinen, strahlenden Glanz verleiht. HausTech Powered™ mit fermentierter Arnika und Silberwurz-Extrakt.

: Ein innovatives Highlighting-Gel-Pulver, das auf der Haut schmilzt und ihr einen reinen, strahlenden Glanz verleiht. HausTech Powered™ mit fermentierter Arnika und Silberwurz-Extrakt. PhD Hybrid Nourishing Lip Oil und das neu eingeführte PhD Hybrid Plumping Lip Glaze : Eine pflegende Glasur, die die Lippen mit Feuchtigkeit versorgt und nach 2 Wochen kontinuierlicher Anwendung ohne Verbrennungen aufpolstert. Das rückfettende, nicht klebende 4-in-1-Produkt ist eine Kombination aus Lippenöl, Balsam, Plumper und Gloss. HausTech Powered™ mit Polyplumper Peptidkomplex + veganem Kollagen.

: Eine pflegende Glasur, die die Lippen mit Feuchtigkeit versorgt und nach 2 Wochen kontinuierlicher Anwendung ohne Verbrennungen aufpolstert. Das rückfettende, nicht klebende 4-in-1-Produkt ist eine Kombination aus Lippenöl, Balsam, Plumper und Gloss. HausTech Powered™ mit Polyplumper Peptidkomplex + veganem Kollagen. Color Fuse Rouge-Puder: Neu auf den Markt gebracht und mit mehr als 11% Hautpflegewirkstoffen angereichert, die nicht nur für eine lebendige Pigmentierung, sondern auch für die Hautpflege sorgen. HausTech Powered™ mit fermentierter Arnika und Hydraberry, um die Haut zu verbessern und zu nähren.

Die Markengründerin Lady Gaga und die globale Content-Schöpferin NikkieTutorials werden sich zum Start mit Sephora Europe zusammenschließen, um eine digitale Premiere von Sephora LIVE zu veranstalten, die über alle 12 E-Commerce-Plattformen von Sephora Europe und die damit verbundenen länderspezifischen sozialen Netzwerke gestreamt wird. Gemeinsam werden sie über die Marke HAUS LABS sprechen und darüber, was es bedeutet, durch Wissenschaft aufgeladen, durch Innovation angetrieben und mit Freundlichkeit geschaffen zu sein. TUNE IN - Dienstag, 26. März, um 18:30 Uhr MEZ / 10:30 Uhr PDT. Weitere Informationen zur Einstimmung werden auf @sephora.fr Instagram und @hauslabs Instagram bereitgestellt. Die Aufzeichnung wird nach der Live-Übertragung auf allen Sephora EU-Kanälen ausgestrahlt. Die LIVE folgt auf den Erfolg der Sephora Europe App-Previews, bei denen Kunden in 12 Ländern HAUS LABS frühzeitig gekauft haben, um vier Tage lang ein noch nie dagewesenes Online-Shopping-Erlebnis zu haben.

Ben Jones, CEO von HAUS LABS BY LADY GAGA : "Europa ist ein wichtiger Meilenstein für HAUS LABS BY LADY GAGA. Wir fühlen uns geehrt, exklusiv mit dem globalen Einzelhandelsunternehmen SEPHORA zusammenzuarbeiten. Mit dem Start der Sephora App-Previews in ganz Europa beginnen wir am 26. März, unsere Marke in die Welt zu tragen. Wir werden neuen Verbrauchern die Möglichkeit geben, unsere Produkte bei SEPHORA zu sehen, zu berühren und zu fühlen, um ihnen zu zeigen, dass HAUS LABS BY LADY GAGA ein Vorreiter in Sachen Kunst, Wissenschaft, Schönheit und Technologie ist.„

Kelly Coller, CMO von HAUS LABS BY LADY GAGA : "Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass unsere beiden auf einer Mission basierenden Marken - HAUS LABS und SEPHORA -, die sich der Zugehörigkeit, der Inklusion und der Freundlichkeit verschrieben haben, erneut zusammenkommen, um den Schönheitsmarkt mit Innovation, Kunstfertigkeit (einschließlich der Kunstfertigkeit in den Formulierungen), digitalen Neuheiten und erstklassigem Marketing zu verändern. Wir leisten Pionierarbeit für eine neue Schönheitsbewegung, die nicht nur dem Aussehen dient. Gemeinsam mit SEPHORA stellen wir uns in den Dienst der Selbstliebe.„

Sylvie Moreau, Präsidentin von Sephora Europa und dem Mittleren Osten , teilte mit: "Nach dem erfolgreichen Start in Sephora UK freuen wir uns sehr, HAUS LABS BY LADY GAGA auf unserem europäischen Markt einzuführen! Bei SEPHORA sind wir ständig auf der Suche nach innovativen Marken, die wir unseren Kunden anbieten können. Wir sind sicher, dass sie begeistert sein werden, die kreative und inspirierende Welt von HAUS LABS BY LADY GAGA zu entdecken und die bahnbrechenden Formeln der Marke zu erleben.„