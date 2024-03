HAUS LABS BY LADY GAGA se lanza en Europa en exclusiva junto a Sephora, en 12 países de la UE

El maquillaje de arte limpio potenciado por la ciencia. llega a Europa con los 51 tonos de la innovadora base de maquillaje triclone skin tech y dos nuevos productos

EL SEGUNDO, California, 26 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- HAUS LABS BY LADY GAGA, una marca de arte limpio impulsada por la ciencia y la innovación HausTech Powered™, se expande en exclusiva con Sephora por toda Europa -12 nuevos países- tras el exitoso lanzamiento del año pasado en el Reino Unido. A partir del 26 de marzo de 2024, la marca estará en 15 países de todo el mundo.

Los innovadores y premiados productos de belleza virales más vendidos de HAUS LABS llegarán a las tiendas y online el 26 de marzo de 2024 en Francia (sephora.fr), Italia (sephora.it), España (sephora.es), Portugal (sephora.pt), Suecia (sephora.se), Dinamarca (sephora.dk) y Alemania (sephora.de). Y, sólo online en Suiza (manor.ch), Grecia (sephora.gr), Rumanía (sephora.ro), Polonia (sephora.pl) y República Checa (sephora.cz). Consulte los países locales para conocer la ubicación de las tiendas.

Empujando los límites de la belleza a través de la innovación, los pilares del ADN de la marca de arte, ciencia y bondad, HAUS LABS BY LADY GAGA trae sus productos de ciencia avanzada a la UE con ingredientes futuristas, pendientes de patente, incluyendo Árnica Fermentada, 860% más potente que el árnica tradicional que reduce visiblemente el enrojecimiento, la inflamación y el estrés ambiental en la piel.

Otras innovaciones de HausTech Powered™ son los ingredientes BioFerment 7 Formula, IntelliZen 7 Formula y Vegan Collagen, que optimizan la piel. El surtido completo - 125 productos con tecnologías innovadoras de vanguardia para el cuidado de la piel en nueve categorías clave de color y tez - estará disponible, incluyendo:

Triclone Skin Tech Foundation : Una base de maquillaje superventas, galardonada, innovadora y de nueva generación HausTech Powered™ con más de 20 ingredientes para el cuidado de la piel, incluida Árnica Fermentada, disponible en 51 tonos y 6 familias de tonos.

Triclone Skin Tech Hydrating y Depuffing Concealer : Un corrector limpio y ligero que difumina, aclara, oculta y desmaquilla visiblemente (tras 2 semanas de uso continuado), disponible en 31 tonos.

Bio-Radiant Gel-Powder Highlighter : Un innovador gel-polvo iluminador que se funde sobre la piel proporcionando un brillo puro y radiante. HausTech Powered™ con Árnica Fermentada + Extracto de Vid Plateada .

PhD Hybrid Nourishing Lip Oil y PhD Hybrid Plumping Lip Glaze de nuevo lanzamiento : Un esmalte con ingredientes para el cuidado de la piel que hidrata los labios y los rellena sin quemarlos tras 2 semanas de uso continuado. El 4 en 1 restaurador y no pegajoso fusiona un aceite labial, un bálsamo, un rellenador y un brillo. HausTech Powered™ con complejo de péptidos Polyplumper + colágeno vegano .

Color Fuse Blush Powder: Recién lanzado e infundido con un 11%+ de activos para el cuidado de la piel para garantizar no sólo una pigmentación vibrante sino también beneficios para el cuidado de la piel. HausTech Powered™ con Árnica Fermentada e Hydraberry diseñado tanto para mejorar como para nutrir la piel.

Lady Gaga, fundadora de la marca, y NikkieTutorials, creadora de contenido global, unirán fuerzas con Sephora Europa para el lanzamiento de un Sephora LIVE digital que se retransmitirá en las 12 plataformas de comercio electrónico de Sephora Europa y en las redes sociales de Sephora específicas de cada país. Juntos hablarán de la marca HAUS LABS, de lo que significa estar sobrealimentado por la ciencia, impulsado por la innovación y creado con bondad. SINTONÍA - martes 26 de marzo, a las 18:30 CET / 10:30 AM PDT. Más información en @sephora.fr Instagram y @hauslabs Instagram. La repetición se emitirá a través de los canales de Sephora EU, después del directo. El LIVE sigue al éxito de los preestrenos de la App de Sephora Europa, en los que clientes de 12 países compraron HAUS LABS antes de tiempo, para disfrutar de una experiencia de compra online de cuatro días de acceso anticipado sin precedentes.

Ben Jones, consejero delegado de HAUS LABS BY LADY GAGA : "Europa es un hito fundamental para HAUS LABS BY LADY GAGA. Tenemos el honor de contar con la potencia de venta minorista exclusiva de SEPHORA. Con el lanzamiento de los avances de la aplicación Sephora en toda Europa, iniciamos la marcha para llevar nuestra marca a todo el mundo el 26 de marzo. Permitiremos a los nuevos consumidores ver, tocar y sentir nuestros productos en SEPHORA, mostrándoles que HAUS LABS BY LADY GAGA es un líder a la vanguardia del Arte, la Ciencia, la Belleza y la Tecnología".

Kelly Coller, responsable de marketing de HAUS LABS BY LADY GAGA : "Es un gran orgullo que nuestras dos marcas, HAUS LABS y SEPHORA, comprometidas con la pertenencia, la inclusión y la amabilidad, se unan una vez más para revolucionar el mercado de la belleza con innovación, arte (incluido el arte en las fórmulas), primicias digitales y marketing de primera clase. Somos pioneros de un nuevo movimiento de belleza que va más allá de la apariencia. Junto con SEPHORA, estamos al servicio del amor propio".

Sylvie Moreau, directora general de Sephora para Europa y Oriente Medio explicó: "Tras el exitoso lanzamiento en Sephora UK, ¡estamos muy emocionados de lanzar HAUS LABS BY LADY GAGA en nuestro mercado europeo! En SEPHORA, buscamos constantemente marcas innovadoras para acercarlas a nuestros clientes. Estamos seguros de que estarán encantados de descubrir el mundo creativo e inspirador de HAUS LABS BY LADY GAGA y de experimentar las fórmulas innovadoras de la marca".