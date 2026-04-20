Huawei renforce sa stratégie indirecte pour stimuler la croissance des entreprises en Europe

CÔME, Italie, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de Huawei European Partner Conference 2026 à Côme, en Italie, Huawei a réaffirmé le rôle essentiel de ses partenaires dans sa stratégie commerciale en Europe.

« Notre écosystème de partenaires est au cœur de notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré Willi Song, président de la division Enterprise de Huawei Europe. « Au cours des prochaines années, nous comptons approfondir la collaboration avec nos partenaires existants tout en nouant des relations avec de nouveaux partenaires à fort potentiel. »

Willi Song, President, Huawei Europe Enterprise Business; Huawei European Partner Conference 2026, Como, Italy, April 2026

Les partenaires européens ont contribué à plus de 90 % du chiffre d'affaires de Huawei sur le segment « Entreprises » et ont favorisé une croissance soutenue l'année dernière, la prestation de services et la mise en œuvre étant désormais presque entièrement assurées par des partenaires. Fort de cette dynamique, Huawei accélère les investissements dans sa stratégie indirecte afin de renforcer la collaboration et faire émerger de nouvelles opportunités commerciales.

« Huawei prévoit d'intégrer davantage de partenaires de niveau Or et Argent. Nous nous engageons à investir de manière durable et stratégique dans des ressources supplémentaires : former plus de 10 000 ingénieurs certifiés, investir plus de 20 millions de dollars dans le marketing et ouvrir plus de 90 % des services relatifs aux produits à nos partenaires », ajoute M. Song.

En outre, Huawei a réaffirmé que 90 % de son portefeuille pouvait être livré dans un délai de deux à quatre semaines en Europe, alors que les délais d'attente pour les produits de stockage sur le marché peuvent aller jusqu'à huit mois.

La stratégie Partenaire + Huawei reste centrale

Avec plus de 5 000 partenaires en Europe, leur contribution au développement de Huawei est centrale.

Huawei a souligné l'importance qu'il accorde à l'amélioration des politiques de partenariat, des systèmes de soutien et des programmes d'habilitation afin de simplifier la vente de solutions et de mieux répondre aux défis des clients. Comme expliqué par M. Song, l'entreprise veut « construire un système stable et gagnant-gagnant » et garantir la confiance grâce à des structures d'incitation renforcées, à l'allocation des ressources, à la collaboration ouverte et à l'innovation conjointe.

À ce jour, plus de 100 solutions basées sur des scénarios ont été élaborées conjointement avec des partenaires. Ces efforts sont complétés par l'efficacité opérationnelle de Huawei : livraison & approvisionnement, visibilité E2E et mécanismes de retour d'information.

Travailler avec des partenaires pour répondre aux besoins des clients

À l'avenir, Huawei continuera de se concentrer sur sa stratégie de croissance 2+2+1 dans des secteurs clés en Europe, notamment les services publics, la santé, l'éducation, les fournisseurs d'accès à Internet, l'industrie manufacturière, l'hôtellerie et la vente de détail.

Huawei développe également ses activités de distribution grâce à sa stratégie eKit 4+10+N, en mettant l'accent sur la coopération avec les partenaires en contact avec les clients TPE & PME et en renforçant les mesures d'incitation.

À propos de Huawei

Fondée en 1987, la société Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Nous employons environ 208 000 collaborateurs et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Nous sommes déterminés à mettre le numérique à la portée de chaque personne, de chaque foyer et de chaque organisation afin de créer un monde intelligent et entièrement connecté.

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