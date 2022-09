HYPESQUAD, LE NOUVEAU BATTLE ROYALE TPS DE NETMARBLE, COMMENCE SON DEUXIÈME TEST PRIVÉ AUJOURD'HUI

LOS ANGELES, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble , un développeur et éditeur de premier plan d'expériences de jeu de haute qualité, a lancé le 2e test privé pour HypeSquad. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 septembre, les joueurs peuvent être parmi les premiers à faire l'expérience du jeu Battle Royale TPS de la société pour PC Windows.

Les joueurs peuvent s'inscrire au 2e test privé sur la page d'inscription de HypeSquad Steam Store ( https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/ ) et sur le site officiel HypeSquad ( hypesquad.netmarble.com/ ). Un code de participation (code produit Steam) sera donné une fois que les instructions auront été suivies et complétées. Les joueurs peuvent télécharger/installer la « Démo HypeSquad » en lisant le https://help.steampowered.com/en/faqs/view/2A12-9D79-C3D7-F870 guide d'activation du produit Steam. Les inscriptions seront acceptées jusqu'au dernier jour des tests, le 26 septembre à 19 h PDT.

À la suite de ce premier test privé, https://steamcommunity.com/app/1688720 plusieurs mises à jour et modifications ont été apportées pour améliorer l'expérience de jeu. Une nouvelle vidéo présentant ces améliorations est disponible sur YouTube . Les principales mises à jour sont les suivantes :

Nouvelles stratégies et nouveaux styles de combat : Avec l'objectif de faire un jeu d'action PvP en temps réel que tout le monde peut apprécier, le 2e test privé facilite l'apprentissage des mécanismes de base du jeu pour améliorer la réactivité au combat et la conscience de la situation pendant la bataille.

Améliorations de l'attaque de base : Les dégâts d'attaque moyens de toutes les armes ont été augmentés, ce qui réduira l'écart entre les joueurs expérimentés et les nouveaux.

Sélection des armes et des capacités : Les joueurs pourront désormais sélectionner une arme ordinaire et deux capacités différentes avant le début d'un match. Cela donnera aux joueurs plus de choix dans leur stratégie initiale et augmentera les défenses avant que la bataille ne commence. De plus, les joueurs peuvent désormais équiper deux capacités, ce qui créera une dynamique intéressante avant le début du premier round.

Vitesse : La vitesse de l'animation et de déplacement des attaques de base ont été ajustées. La vitesse de sprint a légèrement diminué mais permet aux joueurs de passer en mode sprint plus rapidement.

HypeSquad est un jeu rapidedans lequel les joueurs rejoignent une escouade de 3 joueurs dans une bataille de 20 escouades, faisant équipe pour survivre dans un combat rapproché intense. Grâce à une variété d'armes et d'options, les joueurs peuvent personnaliser leur style de combat de manière créative afin de mener leur équipe à la victoire. Le jeu présente un choix diversifié de personnages, chacun avec des antécédents et des motivations différentes. Il y a aussi un mélange d'options uniques de mêlée et à distance que les joueurs peuvent choisir pour de multiples combinaisons d'armes. Plusieurs éléments et améliorations attendent également les joueurs sur le terrain pour booster leurs performances, notamment des aides et des amplificateurs. Enfin, les objets interactifs de HypeSquad, comme les tyroliennes et les trampolines, ajoutent une couche de stratégie que les joueurs doivent prendre en compte lorsqu'ils s'efforcent de remporter la victoire sur le champ de bataille.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel du jeu ( hypesquad.netmarble.com/ ) et nos canaux Discord , https://www.youtube.com/channel/UC7ALZvCBVhrze975ADFBDpg/featured YouTube , https://www.facebook.com/NetmarbleHypeSquad/ Facebook et https://www.reddit.com/r/NetmarbleHYPESQUAD/ Reddit .

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan qui repousse les limites de l'expérience du jeu mobile avec des jeux très innovants, notamment Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution et MARVEL Future Fight. En tant que société mère de Kabam et de SpinX Games, et actionnaire principal de Jam City et de HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir le public du monde entier avec une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site http://company.netmarble.com/ http://company.netmarble.com .

