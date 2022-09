NOVO BATTLE ROYALE TPS HYPESQUAD DA NETMARBLE COMEÇA SEGUNDO TESTE PRIVADO HOJE

LOS ANGELES, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de experiências de jogo de alta qualidade, iniciou o segundo teste privado do HypeSquad. A partir de hoje até 26 de setembro, os jogadores podem estar entre os primeiros a experimentar o Battle Royale TPS da empresa para Windows PC.

Os jogadores podem se inscrever para o segundo teste privado na página de inscrição do HypeSquad na Steam Store (https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/) e no site oficial do HypeSquad (hypesquad.netmarble.com/). Um código de participação (código de produto da Steam) será fornecido assim que as instruções forem seguidas e concluídas. Os jogadores podem baixar/instalar o "HypeSquad Demo" lendo o guia de ativação do produto da Steam. As inscrições serão aceitas até o último dia dos testes, em 26 de setembro, às 19h (horário de verão do Pacífico).

Como resultado do primeiro teste privado, várias atualizações e alterações foram feitas para melhorar a experiência de jogo. Um novo vídeo destacando essas melhorias pode ser encontrado no YouTube, e entre as principais atualizações do jogo estão:

Novas estratégias e estilos de combate: com o objetivo de fazer um game PVP de ação em tempo real que qualquer pessoa possa jogar, o segundo teste privado facilita a aprendizagem da mecânica básica do jogo para melhorar a capacidade de resposta ao combate e a consciência em relação à situação durante as batalhas.

com o objetivo de fazer um game PVP de ação em tempo real que qualquer pessoa possa jogar, o segundo teste privado facilita a aprendizagem da mecânica básica do jogo para melhorar a capacidade de resposta ao combate e a consciência em relação à situação durante as batalhas. Melhorias básicas de ataque: o dano médio de ataque de todas as armas foi aumentado, o que reduzirá a lacuna entre jogadores experientes e os novatos.

o dano médio de ataque de todas as armas foi aumentado, o que reduzirá a lacuna entre jogadores experientes e os novatos. Seleção de armas e habilidades: os jogadores agora poderão selecionar uma arma regular e duas habilidades diferentes antes do início de uma partida. Isso dará aos jogadores mais opções em sua estratégia inicial e aumentará as defesas antes do início da batalha. Além disso, os jogadores agora podem obter duas habilidades que criarão dinâmicas interessantes antes do início da primeira rodada.

os jogadores agora poderão selecionar uma arma regular e duas habilidades diferentes antes do início de uma partida. Isso dará aos jogadores mais opções em sua estratégia inicial e aumentará as defesas antes do início da batalha. Além disso, os jogadores agora podem obter duas habilidades que criarão dinâmicas interessantes antes do início da primeira rodada. Velocidade: animação e velocidade de movimento para ataques básicos foram ajustadas. A velocidade de corrida foi levemente reduzida, mas permite que os jogadores entrem no modo de corrida a uma taxa mais rápida.

O HypeSquad é um jogo acelerado, no qual os jogadores formam equipes de três membros em uma batalha de 20 equipes para sobreviver em um combate intenso e próximo. Contando com diversas armas e opções, os jogadores podem usar a criatividade para personalizar seu estilo de combate e levar sua equipe à vitória. O jogo conta com um elenco diversificado de personagens, cada um com origens e motivações diferentes, e com várias opções únicas e diversificadas de combate corpo a corpo, que os jogadores podem escolher para muitas combinações de armas. Existem também vários itens e atualizações aguardando os jogadores no campo para aprimorar seu desempenho, como itens de suporte e amplificadores. Por fim, os objetos interativos do HypeSquad, como tirolesas e bases de salto, entre outros objetos, acrescentam uma camada de estratégia para os jogadores considerarem à medida que se esforçam para vencer no campo de batalha.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do jogo (hypesquad.netmarble.com/) e nos canais do Discord, YouTube, Facebook e Reddit.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e da SpinX Games e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900488/Netmarble__HypeSquad_2nd_Private_Test_Starts.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble