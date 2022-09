EL NUEVO BATTLE ROYALE TPS HYPESQUAD DE NETMARBLE COMIENZA HOY SU SEGUNDA PRUEBA PRIVADA

LOS ÁNGELES, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un importante desarrollador y editor de experiencias de juego de alta calidad, lanzó la segunda prueba privada para HypeSquad. Desde hoy hasta el 26 de septiembre, los jugadores pueden estar entre los primeros en conocer el Battle Royale TPS de la empresa para Windows PC.

Los jugadores pueden registrarse para la segunda prueba privada en la página de registro de HypeSquad Steam Store (https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/) y en el sitio web oficial HypeSquad (hypesquad.netmarble.com/). Se proporcionará un código de participación ("Steam Product Code") una vez que se hayan seguido y completado las instrucciones. Los jugadores pueden descargar/instalar el "HypeSquad Demo" leyendo la guía de activación de producto. Los registros se aceptarán hasta el último día de la prueba, el 26 de septiembre a las 7 p. m. hora del Pacífico.

Como resultado de la primera prueba privada, se han realizado varias actualizaciones y cambios para mejorar la experiencia de juego. En YouTube puede encontrar un nuevo video que destaca estas mejoras. Las actualizaciones clave de los juegos incluyen:

Nuevas estrategias y estilos de combate: Con el objetivo de crear un juego de acción PVP en tiempo real que cualquiera pueda disfrutar, la segunda prueba privada facilita el aprendizaje de la mecánica básica del juego para mejorar la capacidad de respuesta en combate y la conciencia situacional durante la batalla.

Mejoras básicas en los ataques: Ha aumentado el daño promedio por ataque de todas las armas, lo que reducirá la brecha entre los jugadores experimentados y los nuevos.

Ha aumentado el daño promedio por ataque de todas las armas, lo que reducirá la brecha entre los jugadores experimentados y los nuevos. Selección de armas y habilidades: Los jugadores ahora podrán seleccionar un arma regular y dos habilidades diferentes antes de que comience un juego. Esto les brindará a los jugadores más opciones en su estrategia inicial y aumentará las defensas antes de que comience la batalla. Además, los jugadores ahora pueden equiparse con dos habilidades que crearán dinámicas interesantes antes del inicio de la primera ronda.

Velocidad: Se ajustó la velocidad de animación y movimiento para ataques básicos. La velocidad de carrera (sprinting) ha disminuido ligeramente, pero permite que los jugadores ingresen al modo sprinting más rápidamente.

HypeSquad es un juego rápido en el que los jugadores se incorporan a un escuadrón de tres jugadores en una batalla de 20 escuadrones, formando equipo para sobrevivir en un intenso combate cuerpo a cuerpo. Con una variedad de armas y opciones, los jugadores pueden personalizar de manera creativa su estilo de combate para llevar a su escuadrón a la victoria. El juego cuenta con un conjunto diverso de personajes, cada uno con diferentes orígenes y motivaciones, y una variedad de opciones únicas y variadas que los jugadores pueden elegir para múltiples combinaciones de armas. Además, aparecerán en el campo diversos elementos y actualizaciones que mejoran el rendimiento del jugador, como elementos de soporte y extensiones. Por último, los objetos interactivos de HypeSquad, como las tirolesas y las rampas de salto, entre otros, agregan un nivel de estrategia de los que pueden valerse los jugadores mientras se esfuerzan por salir victoriosos en el campo de batalla.

Puede encontrar más información en el sitio web oficial del juego (hypesquad.netmarble.com/) y en los canales de Discord, YouTube, Facebook y Reddit.

Acerca de Netmarble Corporation

Creado en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y MARVEL Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900488/Netmarble__HypeSquad_2nd_Private_Test_Starts.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FUENTE Netmarble

