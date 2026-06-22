Intersolar 2026: Jackery viert wereldwijd debuut van Jackery Ark en onthult Solar Lounge voor de tuin

Tijdens The smarter E Europe 2026 in München presenteert Jackery zijn meest complete home energy-ecosysteem voor particuliere huishoudens tot nu toe. Op stand C2.150 kunnen bezoekers kennismaken met de Solar Gazebo, een tuinpaviljoen met geïntegreerde photovoltaic modules, de SolarVault 3 Series all-in-one home energy storage solution en de wereldwijde première van Jackery Ark, een AI-powered Home Energy Management System (HEMS).

Belangrijkste highlights:

Jackery introduceert de Solar Gazebo , een stijlvol tuinpaviljoen dat ook fungeert als decentrale energiebron.

, een stijlvol tuinpaviljoen dat ook fungeert als decentrale energiebron. De SolarVault 3-serie maakt het mogelijk om opgewekte zonne-energie op te slaan en later te gebruiken.

maakt het mogelijk om opgewekte zonne-energie op te slaan en later te gebruiken. Jackery Ark beleeft zijn wereldwijd debuut als AI-powered energiehub voor moderne huishoudens.

beleeft zijn wereldwijd debuut als AI-powered energiehub voor moderne huishoudens. Het systeem helpt huishoudens energie slimmer te beheren, kosten te verlagen en meer inzicht te krijgen in hun verbruik.

Van 23 tot en met 25 juni zijn de oplossingen te ervaren op stand C2.150 in München.

MÜNCHEN, 22 juni 2026 /PRNewswire/ -- Jackery presenteert tijdens The smarter E Europe 2026 in München zijn meest uitgebreide energie-ecosysteem voor particuliere huishoudens tot nu toe. Op stand C2.150 ontdekken bezoekers de Solar Gazebo, een tuinpaviljoen met geïntegreerde fotovoltaïsche modules. Daarnaast presenteert Jackery de SolarVault 3-serie, een alles-in-één energieopslagoplossing voor thuis, en het wereldwijde debuut van Jackery Ark, een AI-gestuurd Home Energy Management System (HEMS).

Intersolar 2026: Jackery Celebrates the Global Debut of Jackery Ark AI EMS and Unveils a Solar Lounge for the Garden

Samen stellen deze oplossingen huishoudens in staat om zonne-energie slimmer op te wekken, op te slaan en te beheren, terwijl ze hun elektriciteitskosten verlagen dankzij geoptimaliseerd energiegebruik.

Stijlvol tuinpaviljoen wordt decentrale energiebron

Met de Solar Gazebo voegt Jackery een oplossing aan zijn portfolio toe die duurzame energieopwekking combineert met comfortabel buitenleven. De constructie van 4,5 x 3 meter is ontworpen als stijlvol tuinpaviljoen en decentrale energiebron in één, met geïntegreerde zonnemodules van industriële kwaliteit die tot 2.000 W aan fotovoltaïsch vermogen kunnen opwekken.

Geïntegreerde stopcontacten met IP65-beschermkappen geven gebruikers direct toegang tot de elektriciteit die ter plekke wordt opgewekt. Voor filmavonden in de tuin kan een uitschuifbaar zonnescherm aan de zijkant bovendien dienen als projectiescherm. Het paviljoen is gebouwd om bestand te zijn tegen wind, regen en sneeuw en is ontworpen voor gebruik buitenshuis, het hele jaar door.

Na de lancering in de Verenigde Staten in het begin van 2027 plant Jackery een gefaseerde uitrol van de Solar Gazebo naar andere internationale markten.

De opgewekte zonne-energie kan direct worden gebruikt of via de SolarVault 3-serie worden opgeslagen voor later verbruik. Deze alles-in-één energieopslag voor thuis combineren een omvormer, schaalbare batterijcapaciteiten van 2,52 kWh tot 15,12 kWh en intelligente functies voor energiebeheer. Afhankelijk van het model zijn de systemen compatibel met zowel plug & play balkon-zonnesystemen als grotere residentiële fotovoltaïsche installaties.

AI-powered controlecentrum: Jackery Ark verbindt het volledige energie-ecosysteem in huis

Tijdens de beurs onthult Jackery ook voor het eerst Jackery Ark, een AI-powered platform dat is ontwikkeld als intelligente energiehub voor moderne huishoudens. De lancering markeert een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Jackery: van toonaangevende aanbieder van draagbare stroomoplossingen naar specialist in verbonden energiebeheersystemen.

Jackery Ark analyseert continu en in real time de opwekking van zonne-energie, het elektriciteitsverbruik in huis, weersvoorspellingen, de batterijstatus en dynamische energietarieven. Op basis van deze gegevens ontwikkelt het systeem energiestrategieën op maat die helpen om energiestromen te optimaliseren, kosten te verlagen en huiseigenaren meer transparantie te bieden.

In tegenstelling tot conventionele energiebeheersystemen, die vooral laad- en ontlaadprocessen automatiseren, fungeert Jackery Ark als intelligente energiemanager. De drie flexibele AI-modi geven gebruikers de mogelijkheid om verschillende doelen prioriteit te geven, van maximale kostenbesparing tot meer energieonafhankelijkheid. Het systeem maakt bovendien inzichtelijk waarom bepaalde aanbevelingen worden gedaan of energiestromen worden aangepast, terwijl gebruikers op elk moment kunnen ingrijpen en volledige controle houden over hun energie-opstelling.

Een centrale app biedt helder inzicht in de opwekking, opslag en het verbruik van energie. Het platform is ontworpen om kernfuncties te behouden, ook bij beperkte internetverbinding, en ondersteunt betrouwbare back-up stroom. Zo kunnen huishoudens ook tijdens stroomstoringen en andere kritieke situaties van elektriciteit voorzien blijven.

Naast het verbinden van energieopslagsystemen, zonne-installaties en huishoudelijke apparaten is Jackery Ark gebouwd op een open en schaalbare architectuur. Het platform ondersteunt de integratie van extra apparaten, third-party-applicaties en toekomstige energiediensten. Zo ontwikkelt energiebeheer zich van het aansturen van losse componenten naar het intelligent coördineren van het volledige energie-ecosysteem in huis.

Ervaar de toekomst van thuisenergie op Intersolar 2026

Bezoekers van The smarter E Europe 2026 ervaren de Solar Gazebo, de SolarVault 3-serie en het wereldwijde debuut van Jackery Ark van 23 tot en met 25 juni op de Jackery-stand C2.150 in München.