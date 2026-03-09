Jackery lance SolarVault 3 en France, une nouvelle série de stockage solaire plug-and-play

Solutions solaires haute performance avec jusqu'à 4 000 W d'entrée PV, une capacité de stockage de 2,52 à 15,12 kWh, injection réseau réglable et gestion énergétique pilotée par l'IA

PARIS, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Jackery élargit son portefeuille avec la série SolarVault 3 — une nouvelle génération de systèmes modulaires tout-en-un de stockage d'énergie domestique. La gamme comprend les modèles SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max et SolarVault 3 Pro Max AC, couvrant un large éventail d'applications : des installations solaires plug-in de 800 W aux systèmes de stockage intelligents destinés aux installations photovoltaïques résidentielles de plus grande envergure.

Associés à un système de gestion énergétique piloté par l'IA, analysant en temps réel la production solaire, la consommation et les tarifs dynamiques de l'électricité, ces systèmes agissent comme de véritables gestionnaires énergétiques au sein du foyer. Ils se chargent pendant les périodes de faible prix, se déchargent lors des pics tarifaires et optimisent automatiquement les coûts ainsi que le taux d'autoconsommation. Grâce à une capacité de stockage extensible, au couplage AC et à une commutation de secours ultra-rapide, la série constitue une solution évolutive adaptée à divers scénarios d'installation et d'exploitation.

SolarVault 3 Pro & Pro Max: haute performance, architecture modulaire et intégration flexible

Avec jusqu'à 4 000 W d'entrée photovoltaïque et quatre trackers MPPT indépendants, le SolarVault 3 Pro maximise le rendement solaire tout au long de la journée. Les groupes de modules peuvent être optimisés séparément, même avec différentes orientations (par exemple est–sud–ouest) ou en cas d'ombrage partiel.

L'architecture modulaire est entièrement évolutive : l'unité de base offre une capacité de stockage de 2,52 kWh, extensible jusqu'à 15,12 kWh grâce à des modules batterie supplémentaires.

En tant que système tout-en-un intégrant onduleur et batterie LiFePO₄ (LFP), le SolarVault 3 Pro délivre jusqu'à 1 200 W de puissance injectée au réseau, réglable à 800 W afin de se conformer à la réglementation française applicable aux installations solaires plug-and-play. Le SolarVault 3 Pro Max porte la puissance de sortie jusqu'à 2 500 W pour répondre aux besoins énergétiques plus élevés des foyers.

Une fonction bypass intégrée permet l'alimentation directe des appareils connectés par le réseau — jusqu'à 2 300 W pour le Pro et 3 680 W pour le Pro Max — permettant l'utilisation d'appareils à forte puissance sans solliciter excessivement la batterie. En cas de coupure de courant, le système bascule en mode secours en moins de 20 millisecondes.

Rétrofit flexible pour installations photovoltaïques existantes

Conçue pour une intégration polyvalente, la série SolarVault 3 permet une intégration simple dans des installations photovoltaïques existantes, sans remplacement des modules ni des onduleurs. Le SolarVault 3 Pro prend en charge un couplage AC de 1 200 W, tandis que le SolarVault 3 Pro Max porte la capacité de couplage AC jusqu'à 2 500 W, permettant de stocker des volumes plus importants d'énergie solaire excédentaire via le réseau domestique.

Associé à un compteur intelligent ou au Jackery Smart Meter TIC Reader, le système peut capter et stocker automatiquement l'électricité solaire excédentaire, augmentant ainsi le taux d'autoconsommation sans modification de l'installation existante.

Le modèle SolarVault 3 Pro Max AC est conçu comme une solution de stockage dédiée, sans entrée photovoltaïque propre. Il offre également jusqu'à 2 500 W de puissance de sortie et de couplage AC, permettant une extension flexible des installations photovoltaïques résidentielles.

Gestion énergétique pilotée par l'IA, normes de sécurité avancées et utilisation intuitive

Au cœur de la série SolarVault 3 se trouve un système de gestion énergétique basé sur l'IA, qui analyse en temps réel la production solaire, la consommation, l'état de la batterie et les prix de l'électricité, afin de sélectionner automatiquement la stratégie d'exploitation la plus économique.

Grâce à l'intégration de tarifs dynamiques — notamment via des plateformes telles que Nordpool, Tibber et Rabot — le système se recharge pendant les périodes de bas prix et se décharge lorsque les tarifs sont élevés, optimisant ainsi l'autoconsommation et les coûts énergétiques. En combinaison avec un compteur intelligent ou un lecteur de compteur, la solution Jackery surveille les flux énergétiques du foyer et permet le pilotage ciblé de jusqu'à quatre prises intelligentes afin de déplacer les charges de pointe.

Pour une sécurité maximale, le système intègre une surveillance continue de la température au niveau des connexions PV et réseau, un dispositif interne d'extinction d'incendie par aérosol, une protection IP65 ainsi qu'une plage de fonctionnement de –20 °C à 55 °C. Les cellules LFP, plus de 100 mécanismes de protection et plus de 1 000 tests de fiabilité garantissent durabilité et longévité.

La conception plug-and-play permet une mise en service en quelques minutes sans modification structurelle. L'application Jackery offre des fonctions de surveillance, de prévision solaire et de modes d'économie d'énergie — également accessibles hors ligne via Bluetooth. Avec un niveau sonore ≤ 30 dB et une connectivité Ethernet en option, le système fonctionne de manière silencieuse et fiable dans l'environnement domestique quotidien.

Disponibilité et salon professionnel

La nouvelle série SolarVault 3 sera présentée au salon Open Energies à Lyon.

La série SolarVault 3 sera disponible en précommande à partir du 25 mars, accompagnée d'une garantie de dix ans. Entre le 9 et le 24 mars 2026, les clients qui s'inscrivent ou passent leur première commande via la boutique en ligne officielle Jackery recevront un bon d'achat de 100 €, applicable sur l'achat combiné d'unités SolarVault 3 et de panneaux solaires. Cette offre peut être combinée avec la promotion pour les premiers acheteurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Jackery France.

