Jackery introduceert een geïntegreerd ecosysteem voor thuisenergiebeheer met SolarVault 3 en slimme accessoires

AMSTERDAM, 16 april 2026 /PRNewswire/ -- Met de nieuwe SolarVault 3-serie plug-in thuisbatterijen laat Jackery zien hoe slim energiebeheer in huis kan worden gerealiseerd als een naadloze end-to-end oplossing. Terwijl de systemen zorgen voor energieopslag en back-up, maken speciale accessoires het mogelijk om energiestromen in het hele huishouden te monitoren, automatisch aan te sturen en nauwkeurig te optimaliseren – van slimme meterlezers tot via app aangestuurde stekkers. Het resultaat is een volledig geïntegreerd ecosysteem dat is ontworpen om het besparingspotentieel te maximaliseren.

Jackery SolarVault 3 One Intelligent Home Energy System Jackery - Sustainable Power for Your Life

De basis: de Jackery SolarVault 3-serie plug-in thuisbatterijen

De SolarVault 3-serie vormt de basis als modulair plug-in batterijsysteem, met een PV-ingangsvermogen tot 4.000 watt, opslagcapaciteiten van 2,52 tot 15,12 kWh, AC-koppeling en energiebeheer op basis van AI. De systemen dekken een breed scala aan toepassingen – van de SolarVault 3 Pro als all-in-one oplossing met een uitgangsvermogen tot 1.200 watt, tot de Pro Max met een nominaal vermogen tot 2.500 watt, en de Pro Max AC als retrofit-oplossing voor grotere PV-installaties. Het systeem bereikt zijn volledige potentieel in combinatie met de bijbehorende accessoires, die nu beschikbaar zijn.

De Jackery Smart Meter P1 Reader

De Jackery Smart Meter P1 Reader biedt een plug-and-play oplossing voor het monitoren van energieverbruik in huis. Het apparaat wordt rechtstreeks aangesloten op de P1-poort van een digitale meter en is binnen enkele seconden operationeel, zonder bekabeling. Het ondersteunt DSMR4.x- en DSMR5.0-standaarden en is compatibel met de meeste digitale meters met P1-interface. Bij DSMR5.0+ meters kan de voeding direct via de P1-poort plaatsvinden, waardoor een externe adapter niet nodig is.

De P1 Reader leest realtime gegevens uit en stuurt deze naar het Jackery-systeem, wat inzicht geeft in het energieverbruik en helpt om het eigen verbruik te verhogen en teruglevering te beperken. In combinatie met de SolarVault 3-serie wordt overtollige zonne-energie automatisch opgeslagen en later gebruikt, waardoor de afhankelijkheid van het net afneemt. Wi-Fi en Bluetooth zorgen voor een stabiele verbinding, met een bereik tot 30 meter binnenshuis en 50 meter buitenshuis.

De Jackery Smart Meter P1 Reader is nu beschikbaar met een adviesprijs van €69.

De Jackery Smart Plug

De Jackery Smart Plug maakt energiebeheer op apparaatsniveau mogelijk en geeft inzicht in het energieverbruik van individuele apparaten zoals verlichting en verwarming. Dankzij realtime meting wordt het verbruik nauwkeurig gevolgd. De stekker ondersteunt apparaten tot 3.680 watt, waaronder elektrische kachels en mobiele airconditioners. In combinatie met de Smart Meter krijgt de SolarVault 3-serie inzicht van individuele apparaten tot het totale huishoudelijke verbruik, wat een gerichtere energieverdeling mogelijk maakt.

Via Wi-Fi en de Jackery-app kunnen apparaten op afstand worden bediend, inclusief in- en uitschakelen en het instellen van schema's op basis van gebruik of dynamische tarieven. Dankzij het plug-and-play ontwerp is de installatie eenvoudig en direct klaar voor gebruik via een standaard stopcontact.

De Smart Plug is nu beschikbaar in de Jackery online store met een adviesprijs van €49.

Mediavragen: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954457/Jackery_SolarVault_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854547/5911659/Jackery.jpg