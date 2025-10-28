La 32e édition du China International Advertising Festival et la 34e édition d'AdAsia Beijing s'achèvent avec succès

Deux événements, un avenir commun : la communauté mondiale de la publicité explore de nouvelles frontières en Chine

PÉKIN, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La 32e édition du China International Advertising Festival (CIAF 2025) et la 34e édition d'AdAsia Beijing se sont déroulées au Zhongguancun International Innovation Center à Pékin du 24 au 26 octobre. Organisé par l'Association chinoise de la publicité en collaboration avec le gouvernement populaire du district de Haidian de la municipalité de Pékin et la Fédération asiatique des associations de publicité, l'événement a marqué la première fois que l'industrie chinoise de la publicité adopte un format à double organisation connecté à l'échelle mondiale. Sous le thème « AI-Driven Next-Gen Ads: Converging in China, Pulsing across Asia » (Publicités de nouvelle génération propulsées par l'IA : Convergence en Chine, rayonnement dans toute l'Asie), le rendez-vous a rassemblé plus de 220 éminents responsables de la publicité et du marketing de plus de 30 pays et régions pour échanger des points de vue sur l'innovation et l'avenir de l'industrie.

Le point fort du programme de cette année a été l'introduction du cadre « Dual-Event Linkage », qui a suscité une grande attention de la part de la communauté publicitaire mondiale. Des cadres d'Accenture Song, Dentsu, WPP et Kantar, ainsi que des représentants de China Media Group, Tencent, Haier, Ocean Engine, NetEase Media, Baidu, Huawei, Kuaishou et Xiaohongshu, ont participé à des dialogues de haut niveau sur les sujets « AI² — Advertising Innovation and Artificial Intelligence » (IA² - Innovation publicitaire et intelligence artificielle) et « Breakthroughs in Brand Globalization » (Percées en matière de mondialisation des marques). Ensemble, ils ont partagé des idées prospectives et des pratiques innovantes qui redéfinissent l'avenir de la communication des marques.

S'appuyant sur l'écosystème technologique du district de Haidian à Pékin - un centre national de la science, de l'innovation et de l'entrepreneuriat - l'événement a démontré l'impact transformateur de la technologie numérique. Les présentations interactives comprenaient des outils créatifs pilotés par l'IA, des avatars numériques et des expositions virtuelles immersives, mettant en évidence le potentiel illimité à l'intersection de la créativité et de la technologie. Cette intégration intersectorielle entre la technologie et la publicité accélère l'innovation et pose de nouveaux jalons pour la croissance du secteur à l'échelle mondiale.

L'événement proposait un programme dynamique comprenant la cérémonie d'ouverture, un forum phare, la cérémonie de remise des prix de l'Association chinoise de la publicité, le prix Fleuve Jaune 2025 pour la publicité de service public et le prix Grande Muraille 2025 pour la publicité commerciale. Vingt forums thématiques et trois grandes expositions ont présenté des réalisations créatives exceptionnelles et des campagnes avant-gardistes du monde entier, offrant une perspective complète sur la portée mondiale et la vitalité créative.

L'organisation réussie du CIAF 2025 et d'AdAsia Beijing 2025 a démontré l'influence croissante de la Chine en tant que centre d'innovation publicitaire. Avec une ouverture et une confiance croissantes, l'industrie partage la sagesse et les solutions chinoises dans le monde entier, stimulant une nouvelle ère de croissance mondiale.